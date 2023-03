Feuerwehr reanimiert Ruhestandspfarrer – Ausrücken als Rettungsdienst-Ersatz „kommt immer öfter vor“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Immer öfter rückt die Feuerwehr zur Erstversorgung im Notfall an (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

Mit einem Defibrillator hat die Feuerwehr Peiting einem Peitinger Ruhestandspfarrer das Leben gerettet. Dass die Männer der Wehr als Rettungsdienst-Ersatz ausrücken, ist mittlerweile kein Einzelfall mehr.

Peiting – Seit einer Corona-Infektion muss Peitings Ruhestandspfarrer Siegfried Bleichner beatmet werden. Er ist deshalb auf einen Intensivpflegedienst angewiesen, der ihn rund um die Uhr betreut.

An einen Abend vor wenigen Tagen kommt es zu einem lebensbedrohlichen Zwischenfall. Bei der Versorgung durch den Intensivpflegedienst gibt es Komplikationen. „Ich war nur fünf Minuten aus dem Haus, als etwas Schlimmes passiert sein muss“, erzählt Pfarr-Haushälterin Margarethe Treiber noch immer aufgewühlt. Bleichner klagt über Atemnot – und bricht zusammen.

Statt Rettungsdienst: Feuerwehr ist binnen drei Minuten vor Ort

Statt in Schockstarre zu verfallen, tut Margarethe Treiber das einzig richtige: Sie wählt die 112. Statt des Rettungsdienstes ist es die Feuerwehr, die binnen drei Minuten vor Ort ist und die Sache in die Hand nimmt: Vier Peitinger Feuerwehrmänner reanimieren den 81-Jährigen. „Sie haben es geschafft, ihn zurückzuholen, weil sie so schnell da waren. Gott sei Dank. Sonst wäre es anders ausgegangen.“

Treiber ist noch immer zu Tränen gerührt, findet kaum Worte für das, was die Feuerwehrmänner für Siegfried Bleichner getan haben. „Ich bin so dankbar“, sagt sie über den ungewöhnlichen Einsatz. Der war so zustande gekommen, weil die Wehr gerade einen anderen Einsatz unweit vom Notfall im Haus des Ruhestandspfarrers beendet hatte. Der Disponent der Rettungsleitstelle muss entscheiden, welche Retter am schnellsten vor Ort sein können – und das sind inzwischen immer mal wieder Feuerwehr-Teams.

„Ohne diese vier Männer hätte er nicht überlebt“

Bleichner hat überlebt. Mit dem Hubschrauber kommt er schließlich ins Unfallkrankenhaus Murnau, wo er derzeit versorgt wird. „Ich möchte, dass geschrieben wird, wie lebensrettend die Feuerwehr sein kann“, sagt Margarethe Treiber. „Ohne diese vier Männer hätte er das nicht überlebt.“

Die Feuerwehr als Rettungsdienst-Ersatz also. Wir fragen nach bei Kommandant Klaus Straub. So ungewöhnlich sei das inzwischen gar nicht mehr, erklärt er. „Es kommt immer öfter vor, dass kein Rettungsdienst verfügbar ist.“ Dies läge unter anderem auch daran, dass immer mehr Menschen den Rettungsdienst anfordern – ist das System überlastet, müsse sich die Feuerwehr auf die Erstversorgung im Notfall einrichten, so Straub. Und dazu gehört auch eine Reanimation.

Ein paar Mal im Jahr rückt Feuerwehr zur Erstversorgung an

Jeder Feuerwehrmann verfügt deshalb über eine erweiterte Erste Hilfe-Ausbildung. Jährliche Schulungen gehören zur Dienstvorschrift. Die Erstversorgung von medizinischen Notfällen durch Feuerwehrmänner ist offiziell Amtshilfe, zu den Kernaufgaben der Wehr gehöre sie freilich nicht, so Straub.

Früher sei es so gut wie nie zu solchen Einsätzen gekommen. Die werden inzwischen immer mehr. Ein paar Mal im Jahr rückt die Feuerwehr zur Erstversorgung im Notfall an. Und zwar immer dann, wenn im Umfeld kein Sanka verfügbar und der Weg für den Rettungswagen vom anderen Ende des Landkreises zu weit wäre. „Wir von der Feuerwehr sind hingegen flächendeckend verfügbar“, erklärt Straub.

Kein eingener Rettungswagen: „Peiting ist ein schwarzes Loch“

Bei der Peitinger Wehr hat man sich zwischenzeitlich richtig professionell organisiert: Wenn die Wehr zur Ersten Hilfe anrückt, hat sie den selben Notfall-Rucksack dabei, den auch die Sanitäter haben – damit die bei einer Übernahme des Patienten reibungslos weiterversorgen können. Zur Ausstattung gehört auch ein Defibrillator, der Bleichner das Leben gerettet hat. Der „Defi“ ist keine Pflichtausstattung, so Straub. „Zur Not muss es auch ohne gehen.“

Der Peitinger Kommandant stört sich lediglich an einer Sache: Nämlich dass die Marktgemeinde als flächengrößte Gemeinde im gesamten Landkreis keinen einen Rettungswagen vor Ort hat. „Das ist doch Wahnsinn: Alle großen Orte sind gut versorgt. Und Peiting ist ein großes schwarzes Loch.“

