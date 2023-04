Feuerwehr rückt mit mehr als zehn Mann wegen verirrtem Piepmatz an

Wo ist er nur, der Vogel? In dem Edelstahlrohr eines Außenkamins wird ein verirrter Vogel vermutet, die Feuerwehr deckt Teile des Dachs ab, um das Tier zu retten. Einen Vogel finden sie allerdings nicht.

Vogel verirrt sich in Ofenrohr

Von Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

Peiting – Na, wenn das mal kein außergewöhnlicher Einsatz für die Peitinger Feuerwehr ist. Denkt man an Tierrettung und Feuerwehr, dann hat man zunächst das Bild von der Katze auf dem Baum im Kopf. Tatsächlich ist es aber beim Einsatz am Donnerstagabend um einen Piepmatz gegangen. Um es gleich vorweg zu nehmen: Der sollte zwar gerettet werden, wurde aber am Ende des Tages nie gefunden.

Von vorne: Eine Familie hat ein Haus mit nachgerüstetem Außenkamin. Dort vernimmt sie ein wiederkehrendes Pick-Geräusch von innen. Hat sich ein Vogel im Edelstahlrohr verirrt. Die Familie baut ab, was selbst zu schaffen ist. Das Picken dauert an. Am späten Donnerstagnachmittag ruft sie dann die Feuerwehr zur Hilfe.

Feuerwehr rückt mit mehr als zehn Mann an

Die rückt an, mit weit mehr als zehn Mann. „Wir waren viel zu viele. Aber im Vorfeld eines Einsatzes weiß man nie, wie viele Männer gebraucht werden“, so Kommandant und Einsatzleiter Klaus Straub.

Leitern werden angesetzt, die Männer decken Teile des Dachs ab, um den Piepmatz zu retten. Einen Vogel allerdings werden sie am Ende des Tages nicht finden. „Vielleicht ist er unter dem Kaminblech rausgeflogen, wir wissen es nicht“, so Straub. Ein Einsatz wegen eines Vogels? Es geht ums Tierwohl, erklärt Straub. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um einen Vogel, eine Katze oder ein anderes Tier handle.