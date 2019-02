Gaplast-Problem in Peiting gelöst

Der Fortschreibung des Flächennutzungsplans in Peiting kommt voran: In der jüngsten Sitzung billigte der Gemeinderat den überarbeiteten Entwurf, der eine Lösung für das Gaplast-Problem vorsieht. Den Erweiterungsplänen der Firma steht damit nichts mehr im Wege.

Peiting – Seit mittlerweile sechs Jahren arbeitet die Gemeinde an der Aufstellung des neuen Flächennutzungsplans – ein zeitraubendes Verfahren, das nun endlich auf die Zielgerade einbiegt. Dass der Gemeinderat ohne Bauchschmerzen seinen Segen für die zweite Auslegung in diesem Frühjahr erteilen konnte, lag auch daran, dass in den vergangenen Monaten eine Lösung für ein großes Problem gefunden worden war.

Dieses betraf die Firma Gaplast, die bekanntlich seit 2012 ihr Werk an der Schnalzstraße betreibt. Im Juli 2018 informierte das Planungsbüro NRT den Gemeinderat, dass die Überschwemmungsgebiete für die Peitnach und ihre Nebengewässer noch einmal neu hätten ermittelt werden müssen – mit Folgen für das Gewerbegebiet an der Schnalzstraße und insbesondere für die Firma Gaplast. Denn die neue Schutzzone fiel nun größer aus und beinhaltete plötzlich Flächen, die die Gemeinde für eine mögliche Erweiterung von Gaplast vorgesehen hatte. Weil eine Bebauung in Überschwemmungsgebieten nicht erlaubt ist, hätte dies das Aus für den Vollausbau der Firma bedeutet. Eine Hiobsbotschaft. Das könne man nicht akzeptieren, machte Bürgermeister Michael Asam damals unmissverständlich klar.

In der jüngsten Sitzung jetzt die ersehnte Entwarnung. In Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt habe man eine Kompromisslösung erreicht, freute sich Asam. Diese sei bereits mit Gaplast abgestimmt. Möglich macht es eine Anpassung der südlichen Baugrenze. Diese sei jetzt so gewählt, dass ein Vollausbau machbar sei. Während die nächsten Erweiterungsschritte der Firma ohnehin über den bestehenden Bebauungsplan abgedeckt seien, sei diese Nachricht „sehr wichtig für das Unternehmen“, betonte Asam.

Für die darüber hinaus reichenden Pläne muss dann der Bebauungsplan geändert werden. Für die Hochwassersicherheit des Betriebs würden darin entsprechende Maßnahmen festgesetzt und auch die genaue Umsetzung der nötigen Retentionsflächen bestimmt. Nach ersten Berechnungen müssten diese Bereiche einen Umfang von bis zu 1240 Kubikmeter leisten, um die baulichen Eingriffe in das Überschwemmungsgebiet auszugleichen.

Die übrigen kleineren Änderungen an der Planung hatte Tobias Ehnes (NRT) bereits im vergangenen Jahr vorgestellt. Die redaktionellen Anpassungen, die unter anderem die Aufnahme des Gebiets Roter Berg als Wohnbaufläche und die Streichung der geplanten Kiesabbaufläche am Riedhof betrafen, waren allesamt unkritisch.

Insgesamt weist der Flächennutzungsplan rund 46 Hektar neue Siedlungsfläche aus, rund 18 Hektar entfallen auf Wohnbauflächen. Die große Zahl veranlasste Andreas Barnsteiner (BVP) noch einmal darauf hinzuweisen, dass diese bislang landwirtschaftlichen Nutzflächen den Bauern auf lange Sicht verloren gingen. Auch Gerhard Heiß (CSU) hatte damit so seine Bauchschmerzen. „Das sind die besten Böden Peitings.“ Gegen die Stimme Barnsteiners billigte das Gremium jedoch den Entwurf.