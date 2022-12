Flüchtlingsunterkunft: Peitinger Gemeinderat lehnt Prüfung weiterer Standorte ab

Von: Christoph Peters

Auf dem ehemaligen Fabrikgelände an der Seestraße haben die Bauarbeiten für die Flüchtlingsunterkunft begonnen. © Hans-Helmut Herold

Für die Bürgerinitiative, die gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße kämpft, ist es ein herber Rückschlag. Mit deutlicher Mehrheit hat der Peitinger Gemeinderat ihren Wunsch abgelehnt, weitere Standorte im Rahmen einer Amtshilfe für das Landratsamt zu prüfen.

Peiting – Bevor der Gemeinderat sich mit dem Bürgerantrag der Bürgerinitiative befasste, durfte Florian Kaiser vor dem Gremium und den zahlreich erschienen Besuchern ans Mikrofon. SPD-Rätin Claudia Steindorf hatte das Rederecht für den Sprecher der BI beantragt, dem der Gemeinderat mehrheitlich stattgab – auch wenn das aus Sicht der Verwaltung nicht unbedingt erforderlich sei, wie Geschäftsleiter Stefan Kort anmerkte.

Kaiser nutzte die Gelegenheit, um noch einmal darzulegen, weshalb die Bürgerinitiative seit Wochen gegen die Pläne für eine Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße kämpft. Die Anwohner seien „liebe Menschen“, jeder habe Verständnis, dass man ukrainische Familien aufnehmen müsse. Doch dabei werde es nicht bleiben, warnte Kaiser mit Blick auf die Flüchtlingszahlen.

Seine Sorge: Schon bald würden in der Unterkunft mit ihren 144 Plätzen vorwiegend Menschen aus anderen Nationen untergebracht. Konflikte seien vorprogrammiert, man brauche nur nach Altenstadt schauen. Auch die Kriminalstatistik spreche bei solchen Massenunterkünften eine eindeutige Sprache. Es gehe darum, Vorfälle wie jüngst in Illerkirchberg zu vermeiden, spielte Kaiser auf die tödliche Attacke auf ein 14-jähriges Mädchen an.

Landratsamt will keine Amtshilfe

Die Integration von Flüchtlingen sei in Peiting bislang deswegen hervorragend gelungen, weil die Menschen in kleinen Unterkünften untergekommen seien, sagte der BI-Sprecher. Genau eine solche sozialverträgliche Lösung zu suchen, sei Aufgabe von Gemeinde und Landratsamt.

Kaiser verwies auf die Liste mit möglichen weiteren Standorten, die die BI an die Behörde übergeben hatte. Hier sei nun die Gemeinde gefordert, Amtshilfe zu leisten, damit es gelinge, die Unterkunft an der Seestraße zu verkleinern.

Zuvor hatte allerdings schon Kort deutlich gemacht, dass das Landratsamt keine Unterstützung benötige. Das bestätigte in der Sitzung auch noch einmal der zuständige Sachgebietsleiter Helmut Hartl. Die Objekte auf der Liste habe man geprüft, allerdings ohne Erfolg. „Amtshilfe brauchen wir nicht“, man suche sich Unterkünfte selbst.

Im Gemeinderat zeigte man durchaus Verständnis für die Anwohner. „Die Leute haben Ängste, darüber muss geredet werden“, sagte Steindorf. Hermann Mödl hielt es für einen Fehler, dass man nicht im Vorfeld mit den Bürgern gesprochen habe. „Da hätte man manches aus dem Weg räumen können.“ Der BVP-Rat kritisierte zudem, dass es in der Gegend an Einkaufsmöglichkeiten fehle. Er erinnerte an die Pläne für einen Supermarkt am Bahnhof: „Hier sollten wir schnell etwas schaffen.“

Schnelle Lösung wichtig

Bei 144 Plätzen von einer Massenunterkunft zu reden, ging Tobias Eding (SPD) zu weit. Die angedachten Wohnmodule seien mit einer Turnhallenunterbringung nicht vergleichbar. Eine zentrale Unterkunft berge auch Vorteile wie eine einfachere Kommunikation mit den Flüchtlingen. Man müsse auch nicht alle in den Ort integrieren, schließlich würden die Menschen nach dem Krieg wieder zurück in ihre Heimat wollen, gab Eding zu bedenken. Wichtig sei jetzt eine schnelle Lösung.

Dem pflichtete Norbert Merk (CSU) bei. Im Vergleich zu anderen sei die geplante Anlage sogar eine Vorzeigeeinrichtung, was die Wohnqualität angehe. Er forderte von den Anliegern mehr Ehrlichkeit. „Jeder hat meinen Respekt, wenn er offen sagt, dass er keine Flüchtlinge in seinem Umfeld will.“

Die Mehrheit im Gremium war sich einig, dass eine Prüfung weiterer Standorte aus Gemeindesicht keinen Sinn macht. Denn das Bauvorhaben werde dadurch nicht gestoppt, vielmehr würden im Zweifel neue Unterkünfte geschaffen, die das Landratsamt dankbar nehme, wie etwa Christian Lory (Unabhängige) zu bedenken gab. Nur drei Räte stimmten am Ende für die Amtshilfe.

„Die Gesellschaft muss das aushalten“, betonte Marion Gillinger (ÖDP). Es liege jetzt an allen Peitingern, die Aufgabe, die sich durch die Flüchtlingssituation stelle, zu bewältigen. Ähnlich sah es Herbert Salzmann (SPD).

Er habe die BI-Vertreter gebeten, ihre Energie in den Helferkreis zu investieren. Doch damit sei er abgeblitzt. „Dafür habe ich kein Verständnis.“

