Franz Burgey bleibt in Peiting in guter Erinnerung

Viele ältere Peitinger kennen ihn noch und trauern um ihn: Der kürzlich verstorbene Theologieprofessor Franz Burgey war in den Jahren 1952 bis 1955 Kaplan in Peiting, hat die jungen Leute damals geprägt und ist mit vielen von ihnen über Jahrzehnte hinweg in gutem Kontakt geblieben.

Peiting – „Er konnte uns alle begeistern für den Glauben, wir haben mit ihm eine tolle Zeit verbracht.“ Fritz Mäuerle kann sich noch gut an die flammende Rede des damals jungen Kaplans Franz Burgey beim Johannisfeuer in Peiting erinnern.

Der spätere Seelsorger in Linden bei Dietramszell und Theologieprofessor von Eichstätt trat nach der Priesterweihe durch Kardinal Faulhaber im Jahr 1952 in Peiting seine erste Stelle als Kooperator an. In den folgenden drei Jahren baute er nicht nur die Jugendarbeit in Peiting vorbildlich auf. Es erwuchsen Freundschaften fürs Leben, und so haben auch die Peitinger Heimatfreunde jetzt nach seinem Tode im Alter von 91 Jahren zurück auf sein segensreiches Wirken geblickt.

Der Verstorbene war ja selbst ein leidenschaftlicher Heimatforscher. Kultur, Tradition und Brauchtum – das wollte er erfassen und bewahren. In Peiting wusste er die Liebe zum Gesang und zur Musik zu schätzen. So freute ihn besonders, dass der Männerchor des Trachtenvereins Alpenrose an Ostern 2014 bei der Emmausfahrt Burgeys Festgottesdienst in der Klosterkirche Maria Himmelfahrt in Dietramszell bereicherte. In seiner Predigt sprach Burgey seinen Dank an die schöne Zeit in Peiting und die Menschen aus, die ihm hier begegnet sind.

Das sollte nicht verloren gehen, wie Burgey auch Max Kümmerle mitteilte, der bis zuletzt mit ihm in Briefkontakt stand. Kümmerle besuchte ihn auch regelmäßig zusammen mit seinen Jahrgangskollegen Heinrich Gruber und dem vor zwei Jahren verstorbenen ehemaligen Pfarrjugendleiter Manfred Heiß.

Als Burgey nach seiner Primiz in Landshut erfuhr, dass er nach Peiting kommen würde, war das „wie ein Geschenk“ für ihn. Den ersten Kontakt mit Peiting hatte er nämlich bereits im Jahr 1947 gemacht, als er mit dem Fahrrad nach Füssen fuhr und kurz hinter Peiting am Rande einer weiten Waldwiese eine Brotzeitpause einlegte: „Das war eine andere Welt“, geriet Burgey bei seiner Predigt ins Schwärmen. „Ein Aufschäumen von Duft und Farben aus zahllosen Blüten, begleitet vom Gesang der Vögel im Wettbewerb mit tausenden Bienen und Grillen. Die ganze Wiese wie ein einziger großer Gesang und doch voll Stille und Friede und Glückseligkeit. Da tauchte wie von Ferne her ein Gedanke auf: Hier solltest du einige Jahre sein können.“

Dies ging fünf Jahre später in Erfüllung: Pfarrer Josef Anleitner nahm ihn im Pfarrhof auf wie einen Sohn und öffnete ihm die Tür zu den Peitingern, die er zu betreuen hatte: Den Schulkindern, der Jungschar, der Katholischen Jugend, der Kolpingsfamilie, der Pfarrgemeinde. Bei den Mitgliedern der damaligen Jugendgruppen bleibt Franz Burgey in guter Erinnerung. „Das war immer ein fröhliches Beisammensein“, sind sich Heinrich Gruber und Max Kümmerle einig.

von Gerhard Heiß