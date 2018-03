Kleine Peitinger Musiker ganz groß

Aufgeregt fieberten die Kinder der Musikschule Peiting ihrem Auftritt entgegen:

Peiting – Für viele war es der erste überhaupt, seit sie im September vergangenen Jahres begonnen hatten, ein Instrument zu lernen oder die musikalische Früherziehung zu besuchen.

Andere sind schon länger dabei, trotzdem war das Lampenfieber nicht minder. Zahlreich waren denn auch die Eltern und Verwandten zum Frühlingskonzert erschienen, zu denen die Musikschullehrer in den Sparkassensaal geladen hatten.

Den Auftakt machten die ganz Kleinen in putzigem Mäuseoutfit – auf der Suche nach Käse – unter der Leitung von Lehrerin Martina Kölbl. Kleine und größere Klavierspieler zeigten, was sie bisher gelernt hatten, von einfachen Stücken bis zur Bauernkantate von Bach. Mit großer Ernsthaftigkeit versuchten sich die Flötenkinder an „Hänschen Klein“, und ein Quartett in passenden Kostümen präsentierte chinesische Klänge.

„Was die Flöten hinbekommen, können wir auch am Akkordeon“, scherzte Erwin Haslach und präsentierte seine Schützlinge, die ihrer Gruppe fantasievolle Namen gegeben haben wie etwa der „Harmonie-Haufen“. Sie präsentierten schwungvolle russische Melodien, passend zur „sibirischen Kälte draußen“, so Haslach.

Wie alle ernteten sie dafür reichlich Beifall, ebenso wie die Bläser-AG auf ihren Blechblasinstrumenten. Das Erlernen wird auch in der Grundschule angeboten, und so spielten Anfänger und Fortgeschrittene einen Walzer. Violinen und Querflöten waren auch zu hören.

Besonderes Lob erhielt das Percussion-Trio „#Melone2.0“. Das hatte in der kurzen Zeit, in der sie die Instrumente spielen, bereits den ersten Preis in dem für junge Musiker so wichtigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen. Zum Abschluss der musikalischen Stunde spielte die verkleinerte Jugendkapelle, die schon als „Nachwuchs für die Knappschaft“ angekündigt worden war.

Myrjam C. Trunk