Museums-Aufbau mit Festakt abgeschlossen

Mit dem Festakt „Fünf Jahre Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle“ wurde das Leader-geförderte Projekt Museum-Geschichtsarbeit vorerst abschlossen. Mit dem Museum soll es aber weitergehen.

Herzogsägmühle – Mit Förderung aus EU-Mitteln wurde im Diakoniedorf seit 2013 im Rahmen von zwei Leader-Projekten die Geschichtsarbeit zum Bestandteil im Dorfleben, wie Andreas Kurz, Fachbereichsleiter Menschen in besonderen Lebenslagen, ausführte.

Ziel war es, die bald 125-jährige Geschichte von Herzogsägmühle zu erforschen, aufzubereiten und inklusiv erlebbar zu machen. Dies wurde mit dem Museum in der ehemaligen Jungkolonie, einer Wanderausstellung und drei Themenwegen, die mitten durch den Ort zu geschichtsträchtigen Stellen führen, auf denen per Apps auch Informationen oder Filmeinspielungen abgerufen werden können, auf herausragende Art und Weise verwirklicht.

Die Medien wurden in Zusammenarbeit mit der Hochschule Benediktbeuern sowie Schülern des Schongauer Welfen-Gymnasiums erstellt. Noch gearbeitet wird an der Digitalisierung des Archivs, das ebenfalls Interessierten zugänglich gemacht werden soll. Daneben soll noch ein Begleitheft in einfacher Sprache erstellt werden.

„Es wurde ein bunter Strauß an Produkten entwickelt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir diese Weite und Vielfalt entwickeln“, so Kurz.

Mit der Anstellung der Historikerin Babette Gräper, die das Projekt betreute und im Museum fortführen wird, ist auch die Nachhaltigkeit gesichert. Ebenfalls wird ein Verbund der evangelischen Museen in Bayern angestrebt.

Leader-Koordinator Ethelbert Babl führte aus, dass 175 000 Euro an Fördermitteln in das Projekt, das eins der wenigen sozialen Leader-Projekte ist, geflossen sind. Er hob die Innovation und die Bürgerbeteiligung in Form der Kooperation mit Schulen hervor.

Geschäftsführerin Elisabeth Gutmann von der Lokalen Aktionsgemeinschaft Auerbergland-Pfaffenwinkel betonte, dass die digitalen Themenwege nur ein kleiner Teil des Gesamtprojekts seien, das Diakoniedorf zu einem echten Dorf weiterzuentwickeln.

„Solidarität und gesellschaftliches Miteinander mit der Geschichte im Hinterkopf müssen gegen Aus- und Abgrenzung stehen“, stellte die stellvertretende Landrätin Regina Bartusch fest. Es gehöre Mut und Engagement dazu, die eigene Geschichte aufzuarbeiten.

„Zu sehen, wie aus einer Idee etwas Haptisches wird, ist einer der befriedigendsten Momente meiner Arbeit“, freute sich Direktor Wilfried Knorr. Angesichts mannigfaltiger Kritik sei vielen oft nicht mehr bewusst, welche klugen und nachhaltigen Ideen aus diesem Europa erwachsen.

„Als Ort des Dialogs, insbesondere mit der jungen Generation, wird kreatives, innovatives und sozial verantwortliches Denken und Handeln im ländlichen Raum vorbildlich gefördert. Gerade unbequeme Themen wie der Nationalsozialismus wurden historisch sorgfältig herausgearbeitet und ohne Scheu behandelt“, erklärte Wolfgang Stäbler von der Landesstelle für die nicht staatlichen Museen in Bayern.

Babette Gräper stellte das Projekt vor, bei dem der Focus auf „Geschichte erleben und entdecken“ gerichtet ist. In der Ausstellung kommen ehemalige und aktuelle Bewohner von Herzogsägmühle zu Wort und tragen ihren Teil zum Verständnis der Bedeutung des Diakoniedorfs bei. Der Lernort Herzogsägmühle soll Lernmöglichkeiten auch außerhalb der staatlichen Bildungsinstitutionen ermöglichen.

Durch das Instrumentarium der leichten Sprache, soll laut Jörg Haller, der das Projekt mit seinem Büro Argus! Kultur & Kommunikation begleitet hatte, Teilhabe ermöglichen. Er zitierte in diesem Zusammenhang eine Studie von 2011, die belegt, dass etwa 90 Prozent der Bevölkerung nicht mehr in der Lage sind, Informationen von Firmen und Behörden zu verstehen. Die „Entgrenzung des Museumsraums“, als Herausforderung der Zeit sei im Lernort Herzogsämühle durch die digitalen Themenwege bereits gelungen.

VON URSULA FRÖHLICH