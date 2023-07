Fünf Tage Peitinger Bürgerfest: Traditionsveranstaltung lockt mit viel Programm

Von: Christoph Peters

Stellten das Programm für das Bürgerfest vor: (v.l.) Siegfried Minnich (EC Peiting), Franz Resch (Leichtathletikabteilung Peiting), 2. Bürgermeister Gunnar Prielmeier, Hubert Strobel (FA Peiting), Peter Gast (EC Peiting), Organisator Rainer Hirschvogel und Stefan Jocher (FA Peiting). © Christoph Peters

Mit dem Schmankerlfest klappt’s heuer wie berichtet nicht, groß gefeiert wird am unteren Hauptplatz in Peiting aber dennoch. Vom 19. bis zum 23. Juli steigt das Bürgerfest in der Ortsmitte. An fünf Tagen ist für Groß und Klein bei der Traditionsveranstaltung wieder viel Programm geboten.

Peiting – Wenn es eine Konstante im jährlichen Veranstaltungskalender der Marktgemeinde Peiting gibt, dann ist das ohne Zweifel das Bürgerfest. Auf eine mittlerweile mehr als drei Jahrzehnte lange Geschichte blickt die Veranstaltung zurück – nur kurz unterbrochen durch die Corona-Pandemie. Während andere Feste die damit verbundene Zwangspause nicht überstanden, meldete sich das Bürgerfest im vergangenen Jahr zurück, als wäre nichts gewesen.

Zu verdanken ist diese Konstanz den zahlreichen Ehrenamtlichen der Peitinger Vereine, die für die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung zusammenhelfen. „Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team“, sagt etwa Hubert Strobel von der Fußballabteilung des TSV Peiting, die neben den Leichtathleten und dem EC Peiting zu den Ausrichtern zählt. Dem kann Rainer Hirschvogel, bei dem als Organisator alle Fäden zusammenlaufen, nur beipflichten.

Auch heuer haben er und seine Mitstreiter wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das mit seiner abwechslungsreichen Mischung sowohl Jung als auch Alt ansprechen soll. Ganz traditionsgemäß gehört der Eröffnungsabend am Mittwoch, 19. Juli, musikalisch der Peitinger Knappschafts- und Trachtenkappelle. Dazu sind Auftritte der Trachtenjugend und Plattler geplant.

Schiffschaukel, Schieß- und Wurfbuden sorgen für Volksfestflair

Am zweiten Abend heizt die junge Peitinger Band „Southback“ dem Publikum mit rockigem Sound kräftig ein. Am Freitag stehen die Musiker von „Replay“ auf der Bühne. „Die waren vor Corona zum ersten Mal da“, sagt Hirschvogel. Mit ihrer Mischung aus Rock, Pop und Partymusik dürfte für beste Unterhaltung gesorgt sein, ist sich der Organisator sicher. Dazu ist auch der Rock’n’Roll-Club Peiting wieder mit einer Einlage mit von der Partie. „Das freut uns natürlich, dass sie wieder dabei sind.“

Der Samstag gehört schließlich der Oberhausener Blasmusik, die im vergangenen Jahr beim Festausklang ihre Premiere gefeiert hatte. „Die sind richtig gut angekommen“, blickt Hirschvogel zurück. Ihren Part am Sonntag übernimmt heuer die Scbwabbrucker Blasmusik. „Die waren schon länger nicht mehr bei uns.“

Wie es sich fürs Bürgerfest gehört, ist auch abseits der musikalischen Unterhaltung viel geboten. Für den Volksfest-Flair sorgen wie üblich laut dem Organisator Schiffschaukel, Gutzerl-Wagen sowie Schieß- und Wurfbuden. Am Samstag steigt in direkter Nachbarschaft an der Bachstraße von 18 bis 23 Uhr der beliebte Nachtflohmarkt der SPD, für die jungen Besucher sorgt das Ferienprogramm-Team im Rahmen des Familiensonntagvormittags für spaßige Stunden.

Bierpreis reißt Vier-Euro-Marke

Eine Veranstaltung wie das Bürgerfest steht und fällt freilich auch mit der Gastronomie. Hier setzen die Organisatoren wie bei den vergangenen Malen mit den Wirten Markus Keppeler und Hermann Gleich auf ein bewährtes Team. Die überall steigenden Kosten machen allerdings auch vor dem Bürgerfest nicht halt. Der Bierpreis wird heuer wohl erstmals die Vier-Euro-Marke reißen, denn auch die Brauerei habe ihre Preise erhöht, bedauert Hirschvogel. Trotz allem seien die Preise angesichts des Angebots mit Live-Musik an jedem Tag und freiem Eintritt moderat, betont er.

Was die Organisatoren trotz aller Planung nicht in der Hand haben, ist das Wetter. Doch da nimmt man es, wie’s kommt. „Letztes Jahr hatten wir bestes Wetter, wir hoffen natürlich, dass es heuer ähnlich gut wird.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.