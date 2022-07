Für Pool-Wasser wird in Peiting ab jetzt voll gezahlt

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Der Badespaß im eigenen Garten wird für Pool-Besitzer in Peiting jetzt ein wenig teurer. Weil tatsächlich jegliche Rechtsgrundlage fehlt, gibt es keine Sondergenehmigungen mehr zum Erlass der Abwasser- und Kanalgebühren auf Pool-Wasser. Pool-Wasser nicht im Rasen versickern © Herold

Das Freibad ist zu, also rein in den hauseigenen Garten-Pool: Das wird jetzt für Peitings Bürger ein wenig teurer. Künftig müssen, anders als bisher, volle Abwassergebühren bezahlt werden.

Peiting – Manchmal gibt es Regelungen, die sich zwar eingeschlichen haben, die sich aber selbst nach vielen Jahren keiner so recht erklären kann. So ist das beispielsweise mit der Befreiung von Abwasser- und Kanalgebühren für Poolbesitzer.

Wer sich in Peiting einen Garten-Pool zugelegt hat, der wurde schnell von Bekannten darauf hingewiesen, dass bei der Gemeinde ein Antrag auf ebendiese Befreiung für das Pool-Wasser gestellt werden kann. „Aber warum eigentlich?“, fragte sich Bürgermeister Peter Ostenrieder, der im Jahr 2020 auf die seltsame Regelung gestoßen war. „Ich habe mich immer über diese Anträge gewundert.“

Entspricht den Normen in Deutschland

Immerhin: In so einen Garten-Pool können bei entsprechender Größe schon mal 40 Kubikmeter Wasser reinpassen. Alleine: Weil diese Wasser-Menge voller Chemie ist, dürfen Pool-Besitzer das Wasser keinesfalls einfach im Garten versickern lassen. Alleine schon aus diesem Grund ist eine Abwasser- und Kanalgebühr fürs Poolwasser freilich zu entrichten, hat sich Ostenrieder schlau gemacht. „Das entspricht den Normen in Deutschland.“ Geregelt ist das Ganze im Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts.

Hinzu kommt: Bislang konnte jeder Peitinger Grundstücksbesitzer den Antrag auf Befreiung von den Gebühren stellen. Ob dann im Garten auch wirklich ein Pool steht, oder aber die Gemeinde dem Antragsteller einfach mal so an die 50 Euro schenkt, obwohl es gar keinen Pool gibt: Das sei bislang so gar nicht überprüft worden, so Ostenrieder.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht für Garten-Besitzer

Künftig gilt also für Pool-Besitzer: Die Anträge brauchen künftig nicht mehr gestellt werden. Gebrauchtes Pool-Wasser muss in den Kanal eingeleitet werden. Und hierfür fallen die regulären Gebühren an. Die Antragsteller werden darüber dieser Tage auch seitens der Gemeinde Peiting per Brief informiert.

Tatsächlich gibt es allerdings für Garten-Besitzer auch eine gute Nachricht, eine Option, von der bislang sicherlich nicht viele gewusst haben: Am Gießwasserhahn kann von einem Mitarbeiter des Wasserwerks ein zweiter Zähler montiert werden. Das muss zwar aus eigener Tasche bezahlt werden, allerdings kann dann für das Gießwasser, mit dem der Garten bewässert wird, von den Abwasser- und Kanalgebühren befreit werden. Die Voraussetzung für eine Befreiung: Mindestens über zwölf Kubikmeter Wasser müssen pro Jahr durch diesen Hahn laufen. Eine tatsächlich stattliche Menge an Wasser.

Stadt Schongau hat auch reagiert

Sollte die prognostizierte Hitzewelle in den nächsten Tagen also auch über Peiting hinwegrollen, dann können sich Gartenbesitzer schon mal Gedanken machen, ob ein zweiter Zähler für sie eine Option ist. Interessierte können sich ans Peitinger Wasserwerk wenden.

Erst kürzlich hatten die Stadtwerke Schongau eine Info an die Bürger herausgegeben, dass private Gartenpools nicht mehr von der Feuerwehr befüllt werden können – laut Auskunft der Wehr war das ohnehin kaum vorgekommen.

