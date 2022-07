Gauschießen als großes Fest mit Freunden

Von: Rafael Sala, Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Stolze Ausrichter eines gelungenen Gauschützenfests: Die Peitinger Schützen beim Kirchenumzug am Sonntag auf dem Weg zum Freiluft-Gottesdienst am Hauptplatz. © Herold

Nicht nur wegen der Corona-Durststrecke der vergangenen zwei Jahre war das 66. Luftgewehr- und Luftpistolen-Gauschießen des Schützenvereins Peiting am vergangenen Wochenende ein echter Höhepunkt im Schützenjahr und ein gesellschaftliches Großereignis, bei dem die gesamte Marktgemeinde auf den Füßen war.

600 Schützen sind beim großen Fest dabei

Peiting – Was für eine Farbenpracht an diesem herrlichen Sonntag, was für ein Aufmarsch von Tradition und Peitinger Schützengeschichte: 600 Schützen aus immerhin 26 Vereinen waren beim großen Kirchenzug am gestrigen Sonntag durch den Ort marschiert. Hinter den drei Vorreitern der Trommlerzug, dahinter die Peitinger Knappschafts- und Trachtenkapelle in ihrer festlichen Trachten-Uniform. Dahinter Bürgermeister Peter Ostenrieder, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und die Ehrengäste.

Reger Besuch in der Schloßberghalle: Dort feierte der Peitinger Schützenverein beim Festabend sein 140-jähriges Jubiläum. © Sala

Immerhin 40 Fahnen sind es, die die Vereine dahinter von der Schloßberghalle über die Müllerstraße zum Peitinger Hauptplatz tragen. Dort sind die Zugteilnehmer dann unter strahlend blauem Himmel im Freien beim Festgottesdienst – zelebriert von Pfarrer Robert Kröpfl – dem lieben Gott ganz nah.

Ein neues Fahnenband vom Bürgermeister

Täglich hatten sich die Teilnehmer seit vergangenem Freitag im Peitinger Schützenhaus gemessen. Jetzt steht eines im Vordergrund: Die Weihe des neuen Fahnenbands, das Bürgermeister Peter Ostenrieder persönlich als Schirmherr des großen Fests spendiert hat. Die Fahnenrestaurierung trägt der Verein, dafür gibt’s 1000 Euro von der Bürgerstiftung. Zum Jubiläum hat der Verein von der Gemeinde noch einen Geldbetrag von 700 Euro erhalten.

Zum Gedenken an die Verstorbenen wird ein Kranz am Kriegerdenkmal niedergelegt. © Herold

Was für ein toller Höhepunkt in der 140-jährigen Vereinsgeschichte der Peitinger Schützen, die schon seit 1882 eine feste Institution in der Peitinger Vereinsgeschichte sind. Die Stimmung ist großartig, was für ein herrliches Fest. Wie gut, dass die Peitinger Schützen ihren Ring bereits im Jahr 2020 in den Ring geworfen hatten, um diese Feierlichkeit ausrichten zu dürfen. Die Monate, die das Organisations-Team gehabt hat: Sie haben sich gelohnt. Auch wenn dieses Gauschützenfest im kleineren Rahmen stattfinden musste, da lange unklar war, ob die Eishalle wegen der anstehenden Sanierung genutzt werden könnte.

Auch der Pfarrer begleitet den Zug zur Schloßberghalle

Im Anschluss an den Gottesdienst reiht sich auch Pfarrer Kröpfl in den Festzug ein. Über die Bachstraße geht es zurück zur Schloßberghalle, wo die Feierlichkeiten nach einem Mittagessen und Kaffee und Kuchen bei musikalischer Untermalung von Knappschaftskapelle und Birkländer Musikanten schließlich ausklingen.

Schirmherr und Bürgermeister Peter Ostenrieder befestigt das von ihm spendierte Fahnenband. © Herold

Gute Stimmung auch beim Festabend, der am Samstagabend in der Schloßberghalle über die Bühne gegangen war: Über allen Liedern der kleinen Besetzung der Knappschafts- und Trachtenkapelle schwebte Heiterkeit. Genau die Färbung, die Erster Vorstand Martin Fischer in seiner Begrüßungsrede treffend mit den Worten beschrieb: „Wenn man Geburtstag hat, lädt man Freunde ein. Ich freue mich, freut euch auch auf dieses Fest!“

Es geht ums Herzblut bei den Peitinger Schützen

Es folgten vergnügliche Stunden, in denen kräftig gefeiert wurde. Musik war das eine – lobende Worte das andere. Darin mischte sich aber auch ein Schuss Nachdenklichkeit. Darüber, dass es darauf ankommt, wer eine Waffe besitzt und wer damit umgehen kann. Bei den Peitinger Schützen seien sie in den besten Händen, hier würden Brauchtum und Tradition so gepflegt, wie es sein sollte, sagte Bürgermeister Peter Ostenrieder (CSU) in seiner Begrüßungsrede: verantwortungsbewusst, mit einem Gespür für die Herkunft und die Historie des Ortes. „Hier steht nicht der Kampf, sondern der Sport im Vordergrund. Zusammenkommen, miteinander ratschen, Geselligkeit pflegen: Ich spüre, dass es bei Ihnen um Herzblut geht und nicht in Vernarrtheit in die Waffen.“ Es sei ihm eine große Ehre, so ein Fest begleiten zu dürfen.

Geschichte: Sie rankt in Hülle und Fülle um den Peitinger Schützenverein. Begonnen hat alles mit dem 23. Dezember 1882, als aus der Bolz-Schützen-Gesellschaft diejenige der Burschen wurde. 40 Mitglieder zählte damals der Verein, Erster Vorstand war Michael Seelos. Meilensteine in den Wirren des folgenden, durch zwei Weltkriege geprägten Jahrhunderts: das Jahr 1926, als erstmals eine Schützenkette angeschafft und das Vereinshäuschen aus dem Neuwirtsgarten auf den Kalvarienberg verlegt wurde.

1941 wies der Verein bereits 210 Mitglieder auf. Aber durch die furchtbaren Kriegswirren seien die Aktivitäten nahezu zum Erliegen gekommen, wie die Chronik festhält. Dann 1962, exakt vor 60 Jahren: Aufsehen erregte damals Hubert Bock, der bei den Weltmeisterschafts-Ausscheidungskämpfen in München bayerischer Jugendmeister wurde.

Im Jahr 1977 nahmen die Peitinger erstmals mit drei Mannschaften am Rundenwettkampf teil. Einen der größten sportlichen Erfolge der Vereinsgeschichte erreichte die Luftpistolen-Mannschaft am 11. April 2010: Sie hatte in München ein Gesamtergebnis von 3680 Ringen und somit den Aufstieg in die zweithöchste Liga, die Regionalliga Süd, erreicht.

Kein Mitgliederschwund trotz Corona

Einen Rekord kann der Peitinger Schützenverein auch dieser Tage für sich beanspruchen – im Verbund mit den vielen anderen in den oberbayerischen Landkreisen: Trotz der Corona-Jahre hat er sich zahlenmäßig behauptet und befindet sich in bester Verfassung, wie Gauschützenmeister Klaus Strauß in seiner Ansprache festhielt: „Das erfreut mich ungemein.“

Für Bürgermeister Peter Ostenrieder – er erhielt an diesem Abend die Gedenkmedaille in Silber – keine Überraschung: „Der Schützenverein ist eine der traditionellen Wurzeln in und für Peiting. Nur mit solchen Wurzeln kann man auch in Zukunft starke Triebe tragen.“