Gelebte Inklusion: Tausende Besucher feiern beim Dorffest in Herzogsägmühle

Die „Walkingwaterballs“ und das Bungeetrampolin fanden großen Anklang bei den Kindern. © Ursula Gallmetzer

Es ist der Höhepunkt des Jahres in Herzogsägmühle: das große Dorffest. Am vergangenen Sonntag feierten Tausende Besucher mit und bewiesen, dass Inklusion ganz problemlos gelingen kann.

Peiting – Sommerwetter, gut gelaunte Menschen und Unterhaltung für alle: Besser hätten die Voraussetzungen für das Dorffest im Diakoniedorf kaum sein können. Schon der Gottesdienst in der Deckerhalle war gut besucht, danach strömten immer mehr Leute in Richtung Dorfmitte. Denn dort gab es nicht nur die Eintrittsbändchen, sondern auch viele Stände mit allerhand Köstlichkeiten, die im Preis inbegriffen waren.

Ob Waffeln, gefülltes Fladenbrot, Pommes, Salate oder Schupfnudeln: Süße und herzhafte Speisen fanden reißenden Absatz. Zur Unterhaltung spielte immer wieder die Sambatruppe „Pura Vida“, und nebenan bei der Tombola kam immer wieder Freude auf.

Die meisten Familien zog es zum Spieleparcours der Heilerziehungspflegeschule. In den Wochen vor dem Fest hatten die Schüler alles gegeben, um die verschiedenen Stationen für ein magisches Wunderland zu gestalten. Das, so erzählten einige von ihnen, habe ihnen sehr viel Spaß gemacht.

Magisches Wunderland lockte die jungen Besucher

Am Zauberbrunnen mussten die kleinen Besucher die goldenen Kugeln des Froschkönigs im Brunnen versenken, und im verzauberten Labyrinth aus Paletten galt es, einem Krokodil zu entfliehen und ihm Schildkröteneier abzuluchsen. Beim Zauberwurf musste ein Drache bezwungen werden, bevor es mit Glitzertattoos auf den Armen und Diamanten im Gepäck durch ein rauchendes Quallenfeld zum Ausgang ging.

Bei der großen Modeschau wurden Outfits aus der „Wühlkiste“, dem Secondhandladen in Herzogsägmühle, präsentiert. © Ursula Gallmetzer

Dort wartete bereits die Feuerwehr, die Rundfahrten im Gerätewagen anbot. Gleich um die Ecke durfte die ganze Straße mit echter Malerfarbe bunt angemalt werden.

Ein Paradies für Kinder bot sich auch auf der Gollerhauswiese: Konzentration und Griffkraft waren an der Kletterwand in schwindelerregenden Höhen und an der etwas niedrigeren Boulderwand gefragt. Der Energie freien Lauf lassen konnte der Nachwuchs in der Hüpfburg, auf den vier Bungeetrampolinen sowie im Becken mit den „Walkingwaterballs“: Das sind große durchsichtige Bälle, in die man hineinschlüpfen und auf dem Wasser umherkullern kann.

Inklusive Modenschau war einer der Höhepunkte des Fests

Ein Höhepunkt für Besucher jeden Alters war die inklusive Modeschau in der Deckerhalle, bei der unter tosendem Applaus ausschließlich Kleidungsgegenstände aus dem Secondhandladen des Dorfes präsentiert wurden.

Zum Ausklang spielte beim Dämmerschoppen dann die Reichlinger Musikkapelle, die sogar noch eine Spende für Andreas Kurz, den Geschäftsführer der Herzogsägmühle, dabei hatte.

Herzogsägmühlen-Sprecherin Sabine Keyser zeigte sich am gestrigen Montagmorgen zufrieden: „Es war ein wunderschönes Fest mit sehr vielen Besuchern und toller Stimmung.“

