Gemeinde Peiting zahlt bis zu 120 Euro pro Balkonkraftwerk - doch die Nachfrage ist bislang gering

Erst drei Anträge genehmigt

Um die Energiewende im Kleinen voranzutreiben, hat die Gemeinde Peiting ein Förderprogramm für 100 Balkonkraftwerke aufgelegt. Doch die Nachfrage ist bislang gering.

Peiting – Bis vor kurzem dürften die wenigsten mit dem Begriff Balkonkraftwerk etwas anzufangen gewusst haben. Doch seit die Strompreise wegen der Energiekrise durch die Decke gehen, sind die Mini-Solar-Anlagen dem Nischendasein entwachsen. Kein Wunder, bieten sie doch vor allem jenen, für die eine große Photovoltaik-Anlage nicht in Frage kommt, die Möglichkeit, Sonnenstrom zu erzeugen. Schließlich lassen sich die PV-Module aufgrund ihrer Größe recht unproblematisch am Balkon, der Terrasse oder der Fassade anbringen. Die Maximalleistung von 600 Watt reicht aus, um bis zu einem Drittel des Strombedarfs eines durchschnittlichen Einpersonenhaushalts zu decken.

Weil in der aktuellen Zeit noch dazu jede klimafreundlich erzeugte Kilowattstunde zählt, zeigte sich der Peitinger Gemeinderat im vergangenen Juli durchaus angetan vom Vorschlag der Grünen, die Installation solcher Anlagen zu fördern und damit ihren Ausbau voranzutreiben. 12 000 Euro bewilligte das Gremium, was bei einer maximalen Fördersumme von 120 Euro pro Antrag für 100 Mini-Solar-Anlagen ausreichen sollte.

Doch von dieser Zahl ist man aktuell noch weit entfernt. Gerade einmal drei gestellte Anträge durfte Bürgermeister Peter Ostenrieder bislang bewilligen, obwohl die Förderung seit Veröffentlichung der entsprechenden Richtlinie im September rückwirkend für alle ab August installierten Anlagen gewährt wird. Ein wenig enttäuschend sei das schon, „ich hatte gedacht, dass das gut angenommen wird“, sagt der Rathauschef.

Förderantrag kann erst nach Anlagen-Installation gestellt werden

Dass erst so wenige Anträge eingegangen sind, könnte damit zusammenhängen, dass diese erst gestellt werden dürfen, wenn die Anlage installiert ist. Doch die Geräte seien zuletzt wegen der großen Nachfrage nur schwer zu bekommen gewesen, sagt Ostenrieder. Hinzu kommt: Mit dem Kauf ist es nicht getan. Anders etwa als die Stadt Weilheim schreibt die Marktgemeinde in ihren Förderbedingungen die Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb und die Verwendung einer Wieland-Steckdose vor. Einfach den Stecker in die vorhandene Schuko-Steckdose stecken, reicht nicht aus. Bis die Installation über die Bühne ist, kann es deshalb dauern. Gleiches gilt, wenn auch noch der alte Stromzähler vom Netzanbieter getauscht werden muss.

Grüne regen Nachbesserung an, sollte das Interesse gering bleiben

Dass die Peitinger die Balkonkraftwerke bislang links liegen lassen, ist auch den Grünen nicht verborgen geblieben. Natürlich habe man sich deutlich mehr Nachfrage erhofft, gibt Sprecher Thomas Elste zu. Zumal die Anlagen eigentlich gerade für Mieter sehr attraktiv seien. Bleibe das Interesse auch im sonnenreicheren Frühjahr gering, müsse man darüber nachdenken, ob man das Förderprogramm nicht noch einmal überarbeite und vereinfache, so der Grünen-Sprecher. Eine Option sei, den finanziellen Zuschuss zu erhöhen, eine weitere, auf die Installation durch einen Elektriker zu verzichten. Elste verweist auf den Elektrotechnik-Verband VDE, der sich jüngst für die einfachere Schuko-Stecker-Variante ausgesprochen hat. Wünschen würde sich der Grünen-Rat auch, dass die Gemeinde mehr Werbung mache für die Balkonkraftwerke, etwa mittels eines Infoblatts.

Sollte eine neue technische Norm in Kraft treten, könne man sich über eine entsprechende Anpassung unterhalten, sagt Ostenrieder. Bei der Fördersumme sieht der Rathauschef dagegen keinen Spielraum, da die Anlagen zuletzt nicht teurer geworden seien und sich zudem binnen weniger Jahre amortisieren. Viele Orte würden deshalb von Haus aus gar keinen Zuschuss zahlen. Eher kann sich der Bürgermeister vorstellen, das Budget aufzustocken, sollte der bislang ausgebliebene Ansturm auf die Förderung doch noch einsetzen. Kämmerin Dörthe Schneider jedenfalls zeigt sich optimistisch: „Es hat in den vergangenen Monaten viele Anfragen gegeben, wie das Verfahren funktioniert. Ich denke deshalb, dass da demnächst noch einige Anträge kommen.“

