Nach Badesaison-Aus wegen Personalmangels: Gemeinde Peiting saniert Wellenfreibad für viel Geld

Von: Christoph Peters

Keine Badegäste, aber dafür umso mehr Handwerker sollen in den nächsten Monaten im Peitinger Wellenfreibad ein- und ausgehen. Für eine knappe halbe Million Euro lässt die Gemeinde die Einrichtung sanieren. © Christoph Peters

Weil der Gemeinde das nötige Personal fehlt, fällt heuer bekanntlich die Badesaison im Wellenfreibad in Peiting ins Wasser. Die Schließzeit soll nun genutzt werden, um die in die Jahre gekommene Einrichtung zu modernisieren. Dafür nimmt der Markt eine knappe halbe Million Euro in die Hand.

Peiting – Es war ein ganzes Bündel an Sanierungsmaßnahmen, die Bauamtsmitarbeiter Franz Kees am Dienstag für die Gemeinderatssitzung im Gepäck hatte. Seit feststand, dass die Badesaison wegen fehlender Bademeister in diesem Jahr ausfallen würde, hatte man im Bauamt mit Hochdruck an den Plänen für eine Modernisierung des in die Jahre gekommenen Wellenfreibads gearbeitet.

Die überraschende Schließzeit, die im Ort für große Aufregung sorgte, sollte zumindest nicht ungenutzt verstreichen. Man ziehe jetzt die Sanierungsarbeiten vor, die sukzessive für die nächsten Jahre geplant gewesen seien, schickte Bürgermeister Peter Ostenrieder vorweg, ehe Kees die Maßnahmen im einzelnen vorstellte.

Mehr Radabstellplätze und neue Umkleiden

Die erste betraf die Fahrradständeranlage, die im Sommer oft „hoffnungslos überfüllt“ sei. Sie soll deshalb erweitert werden. Vorgesehen sei zudem, die Parkfläche im Eingangsbereich neu zu asphaltieren und die bröckelnde Treppenanlage zu erneuern. Nicht nur dort, sondern auch im Gebäude nagt der Zahn der Zeit. Mithilfe einer abgehängten Decke soll das wenig ansehnliche Dach der Halle kaschiert und gleichzeitig eine neue Beleuchtung installiert werden. Erneuert werden auch die Umkleiden, allerdings wird ihre Zahl von 20 auf die Hälfte halbiert. Das sei ausreichend, sagte Kees mit Blick auf die Erfahrungen der letzten Jahre. Auch die Spind-Anlage wird verkleinert und auf Vordermann gebracht.

Viel Gedanken hat man sich im Bauamt über den Kioskbereich gemacht. Weil es dort bislang beengt zugeht, soll das Lager um 25 Quadratmeter erweitert werden. Für die Jugendlichen ist eine Lounge-Ecke mit Palettenmöbel vorgesehen.

Zweiter Schwimmmeister fürs Wellenfreibad gefunden? Viel drehte sich in der Peitinger Gemeinderatssitzung am Dienstagabend um das Wellenfreibad. Doch die Frage, von der die Zukunft der beliebten Einrichtung maßgeblich abhängt, traute sich an diesem Abend offenbar niemand zu stellen. Dabei wäre die Antwort durchaus hoffnungsvoll ausgefallen. Bei der Suche nach geeignetem Personal, um das Bad im kommenden Jahr wieder öffnen zu können, ist die Gemeinde offensichtlich einen großen Schritt weitergekommen.

Wie Bürgermeister Peter Ostenrieder am Tag danach auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten erklärte, stehe man mit einem Schwimmmeister in aussichtsreichem Kontakt. Die Verhandlungen seien weit gediehen, bereits in der nächsten Woche rechne man mit der Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag. Der Bewerber stamme aus Baden-Württemberg und sei durch den „Medien-Hype“ um die Schließung des Bads auf Peiting aufmerksam geworden. „Er war hier, hat sich alles angeschaut und sucht schon eine Wohnung“, so Ostenrieder. Im besten Fall könnte der neue Schwimmmeister, der alle nötigen Qualifikationen mitbringe, bereits im September seinen Dienst antreten. Mit der „Minimalbesetzung“ von dann zwei Fachangestellten stünde einer Öffnung des Freibads 2023 nichts mehr im Wege. „Der Silberstreifen am Horizont ist auf jeden Fall zu sehen“, freut sich der Bürgermeister. Man sei aber weiter auf der Suche nach einer dritten Kraft, um Spitzenzeiten problemlos abdecken und auch Schwimmkurse anbieten zu können. Bewerbungen für die offene Stelle gibt es aktuell nicht.

Ein wichtiger Punkt auf der Liste betraf die sanitären Einrichtungen. Auch hier sei der Sanierungsbedarf groß, erklärte der Bauamtsmitarbeiter. So sollen Fliesen und Einrichtung erneuert sowie die teils defekten alten Armaturen ausgetauscht werden. Auch den von den Badegästen oft geäußerten Wunsch nach einem kindgerechten Waschbecken wolle man erfüllen.

Freuen dürfen sich Eltern künftig über mehr Schatten am Babybecken, wo ein Sonnensegel installiert werden soll. Auch die Sanierung der Pflasterflächen um die Becken stehen neben Malerarbeiten und dem Bau eines neuen Sichtschutzzauns aus Stein-Gabionen und Holzelementen auf der langen To-do-Liste. Letzterer sei nötig, weil im Zuge der neuen Heizungsanlage der alte Zaun abgebrochen werden musste, erklärte Kees.

Auch der Wasserspielplatz wird neu gestaltet

Für den Wasserspielplatz ist der Einbau eines neuen Spielgeräts vorgesehen, gepaart mit einer kleinen Hügellandschaft aus Beton, die eine „farbenfrohe Beschichtung“ aus Gummigranulat erhalte, so Kees. Das Material soll auch bei den Liegeinseln und wasserableitenden Rinne am Wellenbecken zum Einsatz kommen.

Das rief Marion Gillinger (ÖDP) auf den Plan, die vor möglichen Folgen für die Umwelt durch Mikroplastik warnte. Die Sorge sei unbegründet, so Kees. „Da löst sich nichts.“

Im Gremium stießen die Vorschläge des Bauamts auf viel Zustimmung. „Da sind gute Ideen dabei“, lobte etwa Alfred Jocher (Unabhängige), der allerdings wie Gillinger mahnte, dass bei der Modernisierung der Charme des alten Bads nicht verloren gehen dürfe. Darauf werde man auf jeden Fall achten, versprach Ostenrieder.

Nur die Rutsche bleibt die alte

Aus den Reihen der Räte gab es noch weitere Anregungen, nicht alle fanden Gehör. Ein Dorn im Auge war vielen die Gestaltung des Zauns, doch an der war nichts mehr zu rütteln. Man habe diesen bereits im Zuge der Vergabe der Heizung beauftragt, erinnerte der Rathauschef. Die Forderung von Thomas Elste (Grüne), das Dach für eine Photovoltaik-Anlage zu nutzen, scheiterte an den hohen Kosten, weil die Statik dafür nicht ausreicht. Gleiches galt für die Frage von Andreas Schmid (BVP), ob man nicht die Rutsche durch eine attraktivere Variante ersetzen könne. „Das wäre eine riesige Maßnahme, da reden wir von ganz anderen Summen“, sagte der Bürgermeister.

Auch so musste mancher Rat kräftig schlucken angesichts der Kosten von 440 000 Euro für das Sanierungspaket. Ob man mit einer Förderung rechnen könne, wollte Claudia Steindorf (SPD) wissen. Doch da machte ihr Ostenrieder wenig Hoffnungen, zumal die Zeit dränge. „Wir wollen bis Mai 2023 fertig sein.“ Einstimmig gab das Gremium grünes Licht.