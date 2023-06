Peitinger Gemeinderats-Staffel zündet bei Tartanbahn-Eröffnung den Turbo

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Ihnen ist die Sensation gelungen: Als Gemeinderatsstaffeln holen (von links) Christian Lory, Tobias Eding, Josef Sellmaier und Florian Deibler den ersten Platz. © Herold

Es war ein Fest, das seinesgleichen sucht: Die offizielle Eröffnung der neuen Tartanbahn im Peitinger Stadion hat mit einem Mega-Staffellauf mehr als tausend Menschen angelockt.

Peiting – Eine solche Veranstaltung hat Peiting lange nicht mehr gesehen: Mehr als 300 Starter treten am vergangenen Sonntag im Peitinger Stadion beim Staffellauf oder beim Dreikampf der Kindergarten-Kinder gegeneinander an. Zuschauer zählt man nochmal doppelt so viele, es ist ein Kommen und Gehen den Tag über. Großer Jubel, Tränen, Schweiß, Erschöpfung: Und das alles zur Bahneröffnung der neuen Tartanbahn im Stadion, gewuppt hat’s die Leichtathletikabteilung des TSV Peiting – ein gelungener Kraftakt.

Lauf, Hase, lauf! Michael Hase, äh Hunger, zieht im rosa Plüsch-Kostüm über die Bahn. © Herold

Wahnsinns-Stimmung im Stadion: Kindergärten, Vereine, Firmen: alle haben sie Staffeln gestellt. Los geht’s am Vormittag, als die Kindergartenkinder der Peitinger Kindergärten sich im Dreikampf messen. Da staubt’s beim Weitsprung gewaltig. Frei nach dem Motto „dabei sein ist alles“, geben schon die Kleinsten ihr Bestes.

Und auch die Grundschul-Teams sind beim Staffellauf am Start. Das Rennen macht am Ende das Vierer-Team der Klasse 3b der Alfons-Peter- Grundschule.

Am Nachmittag wird’s ernst: Tosenden Applaus gibt’s bei Rockmusik-Beschallung von den Zuschauerrängen unter anderem für den Plüsch-Hasen. Michael Hunger ist zwar aus Schongau, aber bei Peitings Leichtathleten aktiv und darf somit für die Fitness-Gruppe des Gastgebers antreten.

Eine flotte Familie: Die Leichtathletik-Familie Reßler mit (von links) Tochter Kristina, Mutter Rosi, Papa Franz und Sohn Andreas war als Familien-Staffel angetreten. © Herold

„Fast wär’s peinlich geworden“, ruft ein Läufer lachend seinem Team zu. Er, der Erwachsene, wäre samt Mannschaft beim Staffellauf fast einem sportlichen Kinder-Team unterlegen. Puh, auf den letzten Metern gerade noch geschafft. Es rennt Groß gegen Klein. Vereine treten gegen Vereine an. Firmen gegen Firmen.

Eine Sensation

Das spannendste Duell dann am Nachmittag: Das Staffel-Team der Peitinger Leichtathletik-Familie Reßler tritt unter anderem gegen die Peitinger Gemeinderats-Staffel an. Die Erwartungen an dieses Duell sind groß.

Dann die große Überraschung: Gemeinderat Florian Deibler (CSU) gibt Vollgas, übergibt die Staffel in Lichtgeschwindigkeit an Josef Sellmaier (BVP). Der wiederum zieht mit hohem Tempo durch zu Tobias Eding (SPD). Nahezu fliegend rennt der mit eingeschaltetem Turbo an den tatsächlich notorisch barfüßigen Christian Lory (Unabhängige Peitinger) heran, und die Füße tragen den scheinbar mühelos Richtung Ziel.

Kurz davor schaut sich Lory sogar noch um und kann es kaum fassen: Die Reßler-Staffel ist weit hinten. Leichtfüßig trabt Lory über die Ziellinie. Das Stadion tobt ob der Sensation. Es ist der unfassbare Wahnsinn: Das Peitinger Gemeinderatsteam holt sich am Ende den ersten Platz in der Kategorie Teams mit einem Staffellauf von nur 56 Sekunden.

Siegerehrung mit viel Publikum: Hier kommen die schnellsten Schul-Staffeln aufs Treppchen. Für alle gibt’s Preise, für das Team der 3b der Alfons-Peter-Grundschule einen großen Pokal für den ersten Platz. © Herold

Ortswechsel: Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder steht im Anzug in den Zuschauerrängen. Warum ist er denn eigentlich nicht mitgelaufen bei der Gemeinderatsstaffel? „Völlig ungeeignet“, winkt er ab. Ein Gemeinderats-Kollege hätte es so formuliert: „Wenn ich mitlaufe, brauchen die keine Stoppuhr. Da werden Kalenderblätter abgerissen, bis ich im Ziel bin.“

Und was war da los bei Familie Reßler? Leichtathletik-Chef Franz Reßler, der die Bahneröffnung federführend organisiert hat, war keinesfalls ausgelaugt vom Stress an diesem Tag. Vielmehr war die Übergabe der Staffel an Tochter Kristina – im Jahr 2009 Bayerische Meisterin – ein bisschen wackelig. Kristina Reßler wiederum erklärt den eigenen Zeitverlust mit einem Rempler der Gemeinderats-Staffel. „Ich musste erst mal wieder in die Bahn finden.“ Will zeigen: Mitunter ging es hart zur Sache an diesem Tag im Stadion. Für Platz drei hat die Kraft der gemischten Reßler-Staffel dann doch noch gereicht.

Erstaunlich ist, wie sportlich Peitings Kinder sind: Viele Vereins-Staffeln der Sportvereine können mit ihren jüngsten Läufern beachtliche Zeiten unter einer Minute erlaufen. Weil am Ende die Vereine gemeinsam in die Wertung gehen, können sich die Kleinsten schwer gegen die erwachsene, teils enorm durchtrainierte Konkurrenz durchsetzen. Der schnellste Verein ist die Staffel des EC Peiting. Mit 49 Sekunden läuft sie die Tages-Bestzeit. Auf dem zweiten Platz laufen die Fußball-Herren ein, Platz drei belegt die Jugend der TSV-Fußballabteilung.

An diesem Tag gibt es viele Sieger: Für Klein und Groß gibt es Urkunden und tolle Preise. © Herold

Bei den Firmen hat ein Staffel-Team der Peitinger Firma ept die Nase vorn. Das können Peitings Mittelschullehrer nicht von sich behaupten: Sie sind weit weg vom Treppchen, belegen den letzten und vorletzten Platz, nehmen es jedoch mit Humor.

Starke Leistung der Abteilung

Weil die Begeisterung groß ist, kommt schnell die Frage an Franz Reßler: Wird’s diese tolle Veranstaltung jedes Jahr geben? Reßler lacht, winkt ab. „Die letzte Bahn hat 40 Jahre gehalten, wenn die auch wieder 40 Jahre hält und wir dann eine neue kriegen, können wir drüber reden“, erklärt Reßler lachend. Immerhin zählt er dann 104 Lenze.

Reßler ist es wichtig zu unterstreichen: „Ohne die vielen Helfer und das tolle Orga-Team hätten wir diesen Tag so nicht über die Bühne bringen können.“ Unter anderem ist Gründungsmitglied Fritz Wörnzhofer einen ganzen Tag lang als Grillmeister aktiv. Insgesamt waren 40 Helfer am Sonntag im Einsatz – für eine TSV-Sparte mit 200 Mitgliedern eine starke Sache.