Gesellschaftsspiele sind gefragt wie nie in der Peitinger Bücherei

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Spiele ohne Ende gibt es bei der Gemeinde- und Pfarrbücherei Peiting. © Bücherei

Von 0 auf 100: Hatte man vor Corona gar keine Spiele im Angebot, so wird die Bücherei in Peiting derzeit geradezu überrannt und hat den bestehenden Bestand nochmal aufgestockt auf über 100 Brettspiele. Die Peitinger lieben es.

Peiting – Dazugekommen ist die Bücherei Peiting quasi wie die Jungfrau zum Kinde: Weil das Juze-Team während der Corona-Zeit keine Brettspieltage veranstalten durfte, gingen die Juze-eigenen Spiele als Leihgabe an die Bücherei. Und siehe da: Die Spiele wurden schnell zum Dauerbrenner.

Und weil das Juze seine Spiele längst zurück bekommen hat, hat man sich bei der Gemeinde- und Pfarrbücherei einen eigenen Bestand aufgebaut. Immerhin 112 Spiele gibt es inzwischen, die man sich mit dem Leser-Ausweis für zu Hause ausleihen kann.

913 Ausleihen im vergangenen Jahr

„Wir haben gerade nochmal 20 Brettspiele dazugekauft“, erzählt Bücherei-Leiterin Margit Kees. Auch wenn man beim Michaels-Bund zunächst skeptisch war, ob sich eine Spiele-Anschaffung für die Bücherei Peiting lohnen würde: Längst geht die Ausleihe in dem Bereich durch die Decke. Sagenhafte 913 Ausleihen gab es im vergangenen Jahr. „Das ist schon Wahnsinn“, sagt Margit Kees.

Zur Erklärung: Ein normaler guter Schnitt wären doppelt so viele Ausleihen wie Spiele, also 200 Ausleihen bei 100 Spielen. Warum läuft es in Peiting so gut? „Bei den Spielen muss man immer am Ball bleiben.“ Und das tut das Peitinger Bücherei-Team.

Hilfe kommt aus Oberammergau

Doch woher wissen, welche Spiele gut ankommen? Hier gibt es Hilfe aus Oberammergau. Die „Spieletruhe“ ist ein Fachgeschäft, das sich unter anderem auf die Ausstattung von Büchereien spezialisiert hat. In Online-Treffen werden Spiele vorgestellt, die Bücherei-kompatibel sind. Will heißen: „Wir können kein Spiel mit 1000 Teilen brauchen.“ Ob Teile fehlen kann nicht überprüft werden, „dann ist es für uns ungeeignet.“

Besonders gut kommen bei den Entleihern Partyspiele wie beispielsweise „Activity“ an. Aber auch Lernspiele für kleine Kinder, sind oft gefragt. Auch ein Schach-Computer, den die Bücherei gespendet bekommen hat, läuft ohne Ende. „Der ist eigentlich ständig in der Ausleihe.“ Familien-Spiele, Spiele für zwei Personen. „Wir haben alles queerbeet.“

Auch Zeitschriftenangebot wird erweitert

Besonders zu schätzen wissen die Bücherei-Besucher, dass sie ein Spiel erst mal in Ruhe zu Hause ausprobieren können, bevor sie es kaufen. Immerhin kostet ein Gesellschaftsspiel inzwischen auch schon 30 bis 40 Euro. Und es wäre doch schade, wenn die in den Schrank wandern würden, ohne dass das Spiel weiter gespielt wird.

Übrigens: Auch das Zeitschriftenangebot in der Bücherei wird weiter ausgebaut. Ab sofort gibt es auch den „Stern“ im Angebot. Das Polit-Magazin erscheint wöchentlich.

