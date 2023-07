Gesundheitstag im Peitinger Wellenfreibad: Krankenhaus GmbH lockt mit viel Programm und freiem Eintritt

Von: Christoph Peters

Im Juli 2020 fand der Gesundheitstag das letzte Mal im Peitinger Wellenfreibad statt. Heuer hoffen die Verantwortlichen auf ähnlich großen Zulauf wie damals. © ArchiV/JVR

Freier Eintritt winkt allen Besuchern am kommenden Mittwoch im Peitinger Wellenfreibad: Anlass ist der jährliche Gesundheitstag der Krankenhaus GmbH. Die will mit viel Programm Werbung in eigener Sache machen – angesichts der Debatte um die Zukunft der Kliniken keine leichte Aufgabe.

Peiting – Die Geburtsstunde des Gesundheitstags, sie liegt eine beträchtliche Zeit zurück. 2015 nutzte die Krankenhaus GmbH zum ersten Mal das Peitinger Wellenfreibad, um die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren. Allen voran Geschäftsführer Thomas Lippmann, der sich damals öffentlichkeitswirksam in neongelber Badehose vor den Augen von Landrätin Andrea Jochner-Weiß in die Fluten stürzte.

Auf derlei Einlagen wird man heuer wohl verzichten müssen, wenn der Gesundheitstag zum siebten Mal Station in der Marktgemeinde macht. Wettschwimmen zwischen Ärzten, Pflegepersonal und Geschäftsleitung stehen jedenfalls nicht auf dem offiziellen Programm. Ob Lippmann oder die Landrätin vor Ort anzutreffen sein werden, konnte Krankenhaus-Sprecherin Petra Hunger im Vorfeld nicht sicher sagen. Offizielle Grußworte seien jedenfalls nicht geplant. Die derzeit allgegenwärtige Diskussion um die unsichere Zukunft vor allem des Schongauer Krankenhauses, sie soll an diesem Tag keine Rolle spielen. „Wir haben aktuell zwei funktionierende Häuser, die man den Leuten näher bringen muss, indem man sie gut präsentiert“, verdeutlicht Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder, der bekanntlich im Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH sitzt, den Zweck des Gesundheitstags.

Gemeinde Peiting verzichtet auf Eintrittsgelder

Schon in der Vergangenheit hatte sich die Marktgemeinde für die Krankenhaus GmbH dabei als guter Partner erwiesen. Nicht nur öffnet sie das Wellenfreibad am Mittwoch durchgehend – was wegen der knappen Personalsituation unter der Woche normalerweise nicht möglich ist –, sondern sie verzichtet auch heuer am Gesundheitstag auf Eintrittsgelder – trotz aktuell klammer Haushaltslage. Doch der Imagegewinn für das Bad wiege den überschaubaren finanziellen Einsatz schnell auf, ist Ostenrieder überzeugt. „Wir bekommen damit Leute ins Bad, die man sonst vielleicht hier nicht sehen würde.“

Kostenlos ist auch das durchaus umfangreiche Programm, das man bei der Krankenhaus GmbH zusammengestellt hat. „Unsere Mitarbeiter und Auszubildenden haben sich viele tolle Aktionen zum Thema Gesundheit überlegt, die Besuchern jeden Alters viel Spaß und Freude bereiten“, sagt Pflegedienstleiterin Sandra Buchner. An mehreren Info-Ständen können sich die Gäste zu den Themen „Gesunde Ernährung“, „Gesundes Sonnen“ und „Diabetes“ informieren. Es werden Vital-Parameter wie beispielsweise Blutdruck, Puls, die Sauerstoff-Sättigung und die Körpertemperatur gemessen. Auch die Blutzuckerwerte können ermittelt werden.

Um 9 Uhr sowie um 14.30 Uhr bietet die Ambulante Physiotherapie der Krankenhaus GmbH Wassergymnastik an. Um 10 Uhr können Besucher an einer Schnupperstunde im Yoga teilnehmen. Es gibt Hand-Massagen, Angebote zum Thema Aromapflege sowie zum vernünftigen Aufenthalt in der Sonne. Auch das Gesundheitsamt ist mit einem Glücksrad vertreten. Erstmals gibt es einen Rollstuhl-Parcours der geriatrische Rehabilitation sowie Ernährungsberatung.

Auch für Kinder ist viel geboten beim Gesundheitstag

Für Kinder sei ebenfalls viel geboten, betont Hunger. Für sie haben sich die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Pflege zahlreiche Angebote überlegt. Die jungen Gäste können sich etwa bei der Wasserbomben-Challenge austoben, Zauber-Seifenblasen durch die Luft fliegen lassen, ihr Geschick beim Dosenwerfen oder dem Hula-Hoop-Wettbewerb zeigen. Auch das Kinderschminken darf nicht fehlen. Wer sich lieber sportlich betätigen will, ist bei der AOK Schongau richtig, die zum Beach-Volleyball-Turnier lädt und zudem für Rätselfreunde ein Entenschätz-Quiz vorbereitet hat.

Auch für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt: mit einem Popcorn-Stand, bei dem sich jeder nach Herzenslust bedienen darf, sowie Obst und gesunden Getränken. Buchner: „Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit zahlreichen Gästen und viel Sonnenschein.“

Der Gesundheitstag findet am Mittwoch, 19. Juli, von 9 bis 17 Uhr im Peitinger Wellenfreibad statt. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf Mittwoch, 26. Juli, verlegt.

