Förderprogramm für Glasfaserausbau in Peiting gestoppt: Gemeinderäte sind sauer und ratlos

Von: Christoph Peters

Beim flächendeckenden Glasfaserausbau setzt die Marktgemeinde Peiting bekanntlich auf finanzielle Unterstützung vom Bund. Doch der hat jetzt überraschend das Förderprogramm für dieses Jahr vorzeitig gestoppt. Im Gemeinderat war der Ärger darüber groß. Wie es nun weitergeht, ist noch offen.

Peiting – Eigentlich handelte es sich nur um eine Formalie, die sich unter dem Punkt fünf auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Peitinger Gemeinderats fand. Es ging um den Gigabitausbau in der Marktgemeinde, für den das Gremium die Verwaltung beauftragen sollte, den notwendigen Antrag im Rahmen des Förderverfahrens zu stellen. Wie genau der Breitbandausbau in den nächsten Jahren ablaufen soll, hatte erst zwei Wochen zuvor das beauftragte Planungsbüro den Gemeinderäten vorgestellt, als man die Ergebnisse der durchgeführten Markterkundung präsentierte (wir berichteten).

Quasi über Nacht hat der Bund das Förderprogramm eingestellt

Doch so schnell, wie es zu erwarten gewesen wäre, ging der Beschluss nicht über die Bühne. Der Grund: Quasi über Nacht hatte der Bund zwischenzeitlich das Förderprogramm eingestellt, weil der Drei-Milliarden-Topf vorzeitig ausgeschöpft war. Per E-Mail sei man am 19. Oktober darüber informiert worden, dass keine neuen Anträge mehr eingereicht werden können, schilderte Geschäftsleiter Stefan Kort den verdutzten Gemeinderäten. Wie es weitergehe, sei derzeit offen. Man rechne aber damit, dass die Förderung im nächsten Jahr neu aufgelegt werde. Nach Rücksprache mit dem Fachbüro sei man deshalb zu dem Schluss gekommen, dass es am sinnvollsten sei, die Unterlagen wie geplant vorzubereiten, sagte Kort. „Wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns überlegen, ob wir dann nicht zurück ins bayerische Förderprogramm wechseln.“

Bürgermeister Peter Ostenrieder betonte, dass man noch Glück im Unglück habe. „Bei uns betrifft es jetzt nicht die Riesensumme. Da gibt es andere Kommunen, die das deutlich stärker trifft.“ Tatsächlich profitiert der Markt davon, dass die Deutsche Telekom angekündigt hat, einen Großteil der derzeit noch unterversorgten Adressen im Gemeindegebiet auf eigene Kosten mit schnellen Glasfaseranschlüssen auszustatten. Schon am kommenden Mittwoch soll dafür im Rathaus die entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet werden. Übrig bleiben 187 Anschlüsse, die über das Förderprogramm ertüchtigt werden sollten.

Gemeinderäte sind verärgert über den Stopp der Förderung

Auch wenn deren Ausbau die Gemeinde aus eigener Kraft stemmen könnte, wie Ostenrieder betonte, zeigte sich Norbert Merk (CSU) mehr als verärgert über das Vorgehen des Bunds. Nach der Pleite bei der KfW-Förderung sei dies der nächste Fauxpas, schimpfte er. Das sei nicht nur schlechter Stil, sondern sogar rechtswidrig, wie da in laufende Förderverfahren eingegriffen werde. Bei den kommunalen Spitzenverbänden habe das zu Recht zu einem erheblichen Aufschrei geführt.

In einem Brandbrief an den Bund forderten vor kurzem 14 Bundesländer, darunter Bayern, die sofortige Wiederaufnahme der Zuschüsse. Derzeit herrsche große Unklarheit, kritisierte auch Bayerns Finanzminister Albert Füracker den Förderstopp. „Niemand in Berlin sagt uns, welcher Verfahrensstand erreicht sein muss, um nichts zu kriegen, zunächst abwarten zu müssen, umplanen zu müssen.“

Förderung soll wieder aufgenommen werden, aber zu ganz anderen Spielregeln

Doch wie lange wolle man angesichts der Unsicherheiten warten, bis man ins bayerische Förderprogramm zurückkehre, fragte Thomas Elste (Grüne). Kort riet dazu, nichts zu übereilen. Denn bei einem Wechsel könne es sein, dass man zum dritten Mal ein Markterkundungsverfahren durchführen müsse. Mittlerweile steht fest, dass der Bund die Gigaförderung im kommenden Jahr wieder aufnehmen will – allerdings zu neuen Spielregeln. Ob auch Peiting dann noch weiter mit von der Partie darf, wird sich zeigen.

