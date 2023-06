„Wir werden alles unternehmen, dass es friedlich bleibt“: Große Flüchtlingsunterkunft in Peiting eröffnet

Von: Christoph Peters

Die fertiggestellte Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße aus der Luft: Per Photovoltaik werden die einzelnen Module mit Strom versorgt. © Hans-Helmut Herold

Mit Platz für bis zu 144 Menschen zählt die neue Flüchtlingsunterkunft an der Peitinger Seestraße zu den größten im Landkreis. Am Donnerstag konnten sich Interessierte bei einem Tag der offenen Tür ein Bild von der vor Kurzem fertiggestellten Einrichtung machen, in der bereits 30 Geflüchtete leben. Die Zahl dürfte bald steigen.

Peiting – Mohanad und Mohammad Al Matari stehen lächelnd vor dem Eingang ihres neuen Zuhauses. Als eine der Ersten haben die Brüder vor drei Wochen eines der 18 Wohnmodule der neuen Flüchtlingsunterkunft an der Peitinger Seestraße bezogen. Vor drei Monaten waren die 24 und 26 Jahre alten Männer aus dem Jemen in Deutschland angekommen, hatten die erste Zeit im großen Ankerzentrum am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck verbracht, ehe es für sie mit dem Bus in die Marktgemeinde ging.

Gerne zeigen die Beiden ihr neues Heim: Im 24 Quadratmeter großen Zimmer stehen zwei Betten, Schränke, Stühle. Dazu ein eigenes kleines Bad. Die Küchenzeile im Gemeinschaftsraum teilen sich die Brüder mit den drei Bewohnern, die die andere Seite des Wohnmoduls zugewiesen bekommen haben.

Es ist kühl im Inneren, eine Wärmepumpe, die mit Strom von der auf dem Dach installierten PV-Anlage gespeist wird, sorgt für angenehme Temperaturen. Wie es ihnen gefalle? „Perfekt“, antwortet Mohanad Al Matari auf Englisch und grinst. „Sehr komfortabel.“

Die Brüder Mohanad und Mohammad Al Matari, Geflüchtete aus dem Jemen, fühlen sich wohl in der neuen Unterkunft. © Hans-Helmut Herold

Dann mischen sich er und sein Bruder unter die Besucher, die der Einladung zum Tag der offenen Tür gefolgt waren – darunter auch einige Gemeinderäte. Mitarbeiter des Landratsamts führen durch die Unterkünfte, beantworten Fragen.

Die Bürger sollten sich auf diese Weise selbst ein Bild machen können von der neuen Einrichtung, deren Bau in der Marktgemeinde durchaus kritisch gesehen worden war. Eine Bürgerinitiative hatte das Projekt verhindern wollen, letztlich jedoch ohne Erfolg (wir berichteten).

Lob von Landrätin für Investor

Das hat man auch im Landratsamt nicht vergessen. Sie könne verstehen, wenn Menschen Bedenken äußern würden, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß. „Wir werden alles unternehmen, dass es friedlich bleibt“, versprach sie und appellierte, offen auf die untergebrachten Menschen zuzugehen. Ihr Dank galt dem Schongauer Unternehmer Nico Osenstätter, der das Projekt als Investor möglich gemacht habe. „Es sind tolle Unterkünfte geworden.“

Osenstätter, der die Anlage für 20 Jahre an den Freistaat vermietet, sprach von einem „Kraftakt“, der nötig gewesen sei, um das Vorhaben in solch kurzer Zeit zu stemmen. Von Oktober bis Mitte Mai waren gerade einmal acht Monate vergangen, in denen nicht nur das Gelände vorbereitet und die Wohnmodule gebaut, angeliefert und aufgestellt wurden, sondern auch die Bestandsimmobilie auf Vordermann gebracht werden musste. Bis auf kleinere Restarbeiten am Dach sei alles fertig, zeigte sich der Investor zufrieden.

Standen den Besuchern Rede und Antwort: (v.l.) Investor Nico Osenstätter, Bürgermeister Peter Ostenrieder und Landrätin Andrea Jochner-Weiß. © Hans-Helmut Herold

In der Bestandsimmobilie sind nicht nur Aufenthalts-, Büro- und Schulungsräume untergebracht, sondern auch ein Spielzimmer für die Kinder sowie ein Raum mit Waschmaschinen für die gesamte Anlage. Zur Straße hin wurde eine neue Hecke gepflanzt und teils Sichtschutzzäune aufgestellt.

Spielplatz fehlt noch

Weniger gefiel manch einem Besucher das kahl wirkende Gelände selbst, wo nur ein kleiner Grünstreifen entlang der in Anthrazit gehaltenen Wohnmodule für ein bisschen Auflockerung der Kiesfläche sorgt. Auch den vom Gemeinderat beschlossenen Spielplatz sucht man bislang vergebens.

Der soll noch kommen, wenn Bedarf dafür bestehe, versprach Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. Die Gelder müsse man aber erst noch im Nachtragshaushalt genehmigen.

Mitarbeiter vom Landratsamt führten die Besucher durch die Anlage. © Hans-Helmut Herold

Sehr zufrieden zeigte sich der Rathauschef mit dem erarbeiteten Integrationskonzept, mit dem man eine gute Lösung für Peiting gefunden habe. Eine Schlüsselrolle kommt dabei Gabriele Sanktjohanser vom Helferkreis Asyl zu, die als direkte Ansprechpartnerin zwei Vormittage vor Ort sowie einen Nachmittag im neuen Begegnungscafé fungiert. Ihre Teilzeitstelle als Integrationsbegleiterin wird von der evangelischen Landeskirche, der Gemeinde sowie den evangelischen und katholischen Kirchen in Peiting finanziert.

Noch sind erst 30 Menschen in der Anlage untergebracht. Sie stammen aus dem Jemen, der Türkei, Afghanistan und der Ukraine. Die Zahl dürfte bald steigen. Schon in der kommenden Woche wird der nächste Bus mit Flüchtlingen erwartet.

Bereits jetzt sind im Landkreis rund 1000 Asylbewerber mehr untergebracht als in der großen Flüchtlingswelle der Jahre 2015 und 2016, machte die Landrätin deutlich. Wohnraum werde daher weiter dringend gebraucht. Am Donnerstag waren deshalb auch viele Bürgermeister aus dem Landkreis in Peiting vor Ort, in deren Gemeinden bislang wenige oder keine Flüchtlinge leben. Eine Modullösung wie in Peiting käme auch für diese Orte in Frage, schließlich gehe es um eine gerechte Verteilung, betonte Jochner-Weiß.

