Großer Andrang beim Gesundheitstag im Peitinger Wellenfreibad

Von: Christine Wölfle

Bevor Martin Oberhofer mit der Aqua-Gymnastik starten konnte, musste er erst Schwimmnudel-Nachschub holen. So groß war der Andrang. © Christine Wölfle

Den Menschen, und insbesondere den Kindern die Angst vor dem Krankenhaus nehmen – das ist die Idee hinter dem Gesundheitstag, den die Krankenhaus GmbH jedes Jahr veranstaltet. Rund 500 Besucher waren heuer dabei.

Peiting – Seit 2015 gibt es den Gesundheitstag. Immer im Peitinger Freibad, das an diesem Tag kostenlos von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Und auch der Eintritt dazu ist jedes Mal frei. Wenn man jetzt aber glaubt, dass die Gäste das Angebot nur deshalb nutzten, liegt man falsch. Zwar wäre es möglich, sich, wie an jedem anderen Freibad-Tag, auf die Wiese zu fläzen und ab und zu mal ins Wasser zu springen, aber dann hätte man beim Gesundheitstag viel versäumt.

An zahlreichen Stationen waren Aktionen geboten, und das nutzen auch wirklich alle, die ins Bad gekommen waren. „Schon am Vormittag waren so viele Menschen da wie noch nie“, freute sich Pflegedienstleiterin Sandra Buchner, die den Gesundheitstag seit den Anfängen betreut. Pressesprecherin Petra Hunger schätzt, dass es über den ganzen Tag verteilt 500 Besucher waren.

Wie viel Zuckerwürfel stecken in einem Red Bull, einem Instant-Kaffee oder in einem Ingwer-Shot? Das durfte man am Stand der Ernährungsberater schätzen. Und wen dabei das schlechte Gewissen einholte, konnte am Tisch daneben seinen Blutzuckerwert messen lassen. Wie ein Badegast, der sich direkt nach der Messung eine kostenlose Tüte Popcorn holte. Der Wert scheint in Ordnung gewesen zu sein.

Um am Glücksrad des Gesundheitsamts drehen zu dürfen, musste erst eine Frage richtig beantwortet werden. © Christine Wölfle

Die Popcorn-Maschine war den ganzen Tag über der Renner, die Schlange der Zuckerhungrigen immer lang. Ebenso wie beim Glücksrad des Gesundheitsamts. Doch bevor das Rad gedreht werden durfte, musste man eine Frage, zum Beispiel zum Thema „Sonnenschutz“ richtig beantworten. Als Belohnung gab es passend eine Sonnencreme oder einen Lippenschutzstift zu gewinnen. Geschenke gab es fast an jeder Station. „Ich habe drei Mal Nachschub im Krankenhaus geholt“, meinte Hunger lachend, denn die „Give-aways“ waren immer sofort vergriffen. Zum Glück hatte sie ja nur den kurzen Weg von Peiting zum Schongauer Krankenhaus.

„Rundum gelungener Tag“

Wem vom Geschenke schleppen die Hände weh taten, durfte diese an einer weiteren Station massieren lassen. Oder bei der Aqua-Gymnastik oder dem Beach-Volleyball-Turnier der AOK mitmachen. Oder einen gesunden Snack naschen.

„Es war ein rundum gelungener Tag“, resümierte Buchner. Denn auch heuer haben es die Verantwortlichen geschafft, Besucher vom Kleinkind bis zum Senior zum Gesundheitstag zu locken. Und ihnen somit die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen. „Da sehen die Menschen, dass die Mitarbeiter ganz liebe Leute sind“, lobte Buchner ihr Team, das sich liebenswürdig um jeden einzelnen Gast kümmerte.

