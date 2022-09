Grünen-Sprecher Günter Franz legt Mandat nieder

Von: Christoph Peters

Dr. Günter Franz scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gemeinderat aus. © Günter Franz

Stühlerücken im Peitinger Gemeinderat: Grünen-Sprecher Günter Franz (71) legt sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen nieder. Seine Nachfolgerin wird Petra Friebel.

Peiting – Wenn der Peitinger Gemeinderat am Dienstag zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammenkommt, wird Günter Franz schon nicht mehr dabei sein. Er sei leider verhindert, könne seiner Verabschiedung deshalb nicht beiwohnen, teilt der 71-Jährige auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten bedauernd mit.

Es ist das zweite Mal seit der Kommunwahl 2020, dass ein Gemeinderat das Peitinger Gremium vorzeitig verlässt. Im Frühjahr 2021 hatte Uwe Enzmann (CSU) sein Amt niedergelegt. Gesundheitliche Gründe zwangen ihn damals dazu. Genau diese sind es nun auch im Fall Franz, die den Grünen-Politiker zum Rückzug aus dem Gemeinderat bewogen haben. Leicht gefallen sei ihm diese Entscheidung nicht, sagt der 71-Jährige. Als gewählter Vertreter der Bürger fühle er sich diesen gegenüber verpflichtet, gleiches gelte für die eigene Fraktion. Doch das Amt gewissenhaft auszufüllen, sich in die Themen hineinzuarbeiten, das brauche viel Zeit und Kraft. „Die habe ich im Moment leider nicht“, bedauert der Mediziner, der bei der Kommunalwahl 2020 mit dem zweitbesten Ergebnis der Grünen hinter Thomas Elste in das Gremium gewählt worden war. Die Arbeit im Gemeinderat habe ihm in den vergangenen gut zweieinhalb Jahren viel Spaß gemacht, sagt Franz. Auch wenn er schnell habe lernen müssen, dass man „als kleine Fraktion die Politik nicht so umkrempeln kann, wie man vielleicht gerne möchte“. Doch die ein oder andere Idee wie jüngst die Förderung der Balkonkraftwerke habe man doch umsetzen können.

Rücktritt nicht wegen dicker Luft im Gemeinderat

Dass sein Rücktritt auch etwas mit der herrschenden Stimmung im Gemeinderat zu tun hat, weist Franz zurück. Spekulationen darüber waren aufgrund eines Briefs entstanden, den seine Fraktionskollegin Susann Tabatabai-Schweizer jüngst eigentlich vertraulich an die Mitglieder des Gremiums und den Bürgermeister geschickt hatte. Wie die Grünen-Politikerin auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärt, sei es darin um einen Vorfall in einer nichtöffentlichen Sitzung gegangen, in der sie und ihre Familie persönlich hart angegriffen worden seien. „Das war unfair und unter der Gürtellinie.“ Dies habe sie in dem Brief noch einmal klargestellt und dafür auch viel Zuspruch bekommen. Dass die Angelegenheit nun offenbar öffentlich geworden sei, bedauert Tabatabai-Schweizer. Noch schlimmer allerdings sei es, dass ihr Schreiben mit der Mandatsniederlegung ihres Fraktionskollegen in Zusammenhang gebracht worden sei. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, betont sie.

„Gute und faire Zusammenarbeit“

Das bestätigt auch Franz, der sich nach eigenen Angaben bei Bürgermeister Peter Ostenrieder für die „gute und faire Zusammenarbeit“ in den vergangenen Monaten bedankt hat. Dass der Ton im Gremium des öfteren etwas rau sei, halte er zwar nicht für gut. Ihm sei aber vor der Wahl klar gewesen, dass dies passieren könne und „auch mal mit harten Bandagen gekämpft wird“. Persönliche Angriffe gingen allerdings zu weit, da sei er einer Meinung mit seiner Fraktionskollegin.

Dem dürfte sicher auch Franz’ Nachfolgerin am Gremiumstisch kaum widersprechen wollen. Weil Kreisrätin Heike Dietrich, die als Nachrückerin an der Reihe gewesen wäre, aber laut Tabatabai-Schweizer aus gesundheitlichen und zeitlichen Gründen ihren Verzicht erklärt hat, wird den Platz Petra Friebel einnehmen. Die Künstlerin, Autorin und Dozentin soll voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung am 27. September vereidigt werden. Die Rolle des Fraktionssprechers übernimmt Thomas Elste.

Petra Friebel rückt für Günter Franz in den Gemeinderat nach. © EMANUEL GRONAU