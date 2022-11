Halloween-Horror-Haus sorgt für Gänsehaut bei Groß und Klein

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Nina Maurus, Sylvia Schott und deren Ehemann Richy lehren Kindern und Erwachsenen das Fürchten. © Hans-Helmut Herold

Vom bezaubernden Weihnachtswunder zum Horror-Haus: Wie man selbst Erwachsenen pünktlich zu Halloween eine Gänsehaut verpasst, das hat die Peitinger Deko-Familie Maurus/Schott aus Peiting gezeigt.

Peiting – Es gibt nur einen Weg zu den Süßigkeiten: Hindurch durch den weißen Fetzen-Vorhang und damit direkt hinein in einen schaurigen Gruselgang. „Mama, das ist wie in der Geisterbahn“, erzählt eine kleine Hexe beim Bonbon-Sammelspaziergang durch die Peitinger Lexe. Nina Maurus (28), ihre Mama Sylvia Schott (51) und deren Ehemann Richy (56) haben einmal mehr ihr Haus umdekoriert. Durfte sich Peiting noch im vergangenen Winter über das wohl leuchtendste Weihnachtshaus weit und breit freuen, so konnten sich Besucher der Wanderhofstraße jetzt pünktlich zu Halloween so richtig gruseln.

Pünktlich zu Halloween: das Horror-Haus an der Peitinger Wanderhofstraße. © Hans-Helmut Herold

Autofahrer halten an und bekommen eine Führung

Spinnweben um Zaun und das Haus. Eine Hexe im Rundbogen, dazu grauenhafte Masken, die man aus Horrorfilm-Klassikern wie „Saw“ kennt. Eine ganze Woche hat die Familie hier mit Freunden dekoriert und gebastelt. Das Ergebnis: Leute halten mit ihren Autos an der Straße an, um das Horror-Haus näher zu betrachten und ein bisschen Gruselfaktor hautnah zu erschnuppern. „Viele haben von uns eine Führung ums ganze Haus bekommen, es ist ja rundherum alles dekoriert“, erklärt Sylvia Schott, dass von der Straße aus längst nicht alle Grausamkeiten ersichtlich sind.

Nebel, blitzende Lichter und der „Todesengel“

Besondere Mühe hat sich die Familie am Eingangsbereich gegeben, wo die Kinder die Süßigkeiten bekommen. Wer die Mumien-Fetzen dort hinter sich gelassen hat, der findet sich im Dunkeln. Blaue, rote, grüne Lichter blitzen auf. Die Besucher tauchen in schaurigen Nebel. Und plötzlich da, ganz nah, rechts, zum Anfassen nah: Ein lebensgroßes Skelett mit Grusel-Fratze und dunklem Umhang. „Das ist unser Todesengel“, stellt Sylvia Schott den dunklen Gesellen am nächsten Tag vor. Im Tageslicht: Da hat er einen Großteil seines Schreckens schon eingebüßt. Aber in der Finsternis: Da kann einem schon mal das Blut in den Adern gefrieren. Gar nicht zu sprechen von den schrecklichen Geräuschen, die der Knochenmann von sich gibt. Also schnell vorbei an den blutverschmierten Fenstern zu den Bonbons. Es ist eine Mischung aus Faszination und Grauen, die hier nicht nur so manches Kind überkommt.

Viele Kinder wollen zweimal in den „Geisterbahn“-Tunnel

Die Reaktionen fallen an diesem Halloween-Abend unterschiedlich aus. „Viele Kinder haben sich wahnsinnig gegruselt“, so Nina Maurus. Ein kleines Mädchen, erzählt sie, sei weinend bei ihnen im Hausgang gestanden. „Sie hat sich nicht zurück zur Mama auf die Straße getraut.“ Viele Kinder allerdings fiaden den Geisterbahn-Tunnel am Horror-Haus so toll, dass sie sich gleich noch ein zweites mal durch den Fetzen-Vorhang am Grusel-Skelett vorbei trauten. Na dann hat sich der Aufwand ja gelohnt. Schließlich hat die Familie Maurus/Schott nicht nur gebastelt und dekoriert, was das Zeug hält. Damit alles so richtig gruselig wird, wurde sogar ein Loch in die Garagentür gebohrt. „Damit die Nebelanlage versteckt ist und keiner weiß, wo der Nebel herkommt“, verrät Sylvia Schott augenzwinkernd.

Schon gestern hat die Familie dem Schrecken ein Ende bereitet und alles wieder abdekoriert. Viele Kinder werden den Grusel-Gang zum Horrorhaus in dieser Halloween-Nacht sicher lange nicht vergessen.