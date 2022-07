600 Euro pro Quadratmeter für gemeindliches Grundstück: Hausbauen in Peiting wird zum teuren Vergnügen

Von: Christoph Peters

Im neuen Peitinger Baugebiet am Bachfeld laufen derzeit die Erschließungsarbeiten. © Hans-Helmut Herold

Ende des Jahres will die Gemeinde Peiting mit dem Verkauf von Baugrundstücken am Bachfeld beginnen. Wer sich seinen Traum vom Haus erfüllen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Im Gremium war man darüber alles andere als glücklich.

Peiting – Über 200 Interessenten stehen aktuell auf der Warteliste für einen gemeindlichen Bauplatz in Peiting. Doch für viele dürfte der Traum vom Einfamilienhaus im neuen Baugebiet am Peitinger Bachfeld enden, bevor er richtig begonnen hat. Das liegt weniger daran, dass die Gemeinde nur zehn Grundstücke im ersten Teil des Areals zu vergeben hat, sondern vielmehr an den Kosten für Grund und Boden.

Bereits Anfang April hatte die Heimatzeitung über den neuen Bodenrichtwert berichtet, der binnen eines Jahres in Peiting für den südlichen Gemeindebereich von 360 auf 600 Euro pro Quadratmeter gestiegen war. An diesem müsse sich auch die Kommune bei der Festlegung des Verkaufspreises für gemeindliche Bauplätze orientieren, um nicht Gefahr zu laufen, Grundstücke unter Wert zu verkaufen, erklärte Geschäftsleiter Stefan Kort in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Einzige Ausnahme bestehe über Sozialpreise im Einheimischenmodell. Diese Option hatte die Verwaltung diesmal allerdings gleich verworfen, weil sie laut Kort keinen Sinn machte. Mit den vorgeschriebenen Einkommens- und Vermögensgrenzen ließe sich ein Bauprojekt schlichtweg nicht mehr finanzieren.

Grundstücke kosten bis zu 491.000 Euro

Doch auch so sei man mittlerweile an der Grenze dessen angelangt, was ein Normalsterblicher sich leisten könne, sagte der Geschäftsleiter. Das zeigt ein Blick auf die Zahlen. Bei einem Verkaufspreis von 600 Euro landet man bei Parzellengrößen von 617 bis 818 Quadratmetern bei Kosten zwischen 370 000 und 491 000 Euro. Wer sich mit einer der beiden Grundstücke für eine Doppelhaushälfte begnügt, kommt wegen der geringeren Größe von je 365 Quadratmeter etwas günstiger weg. Für die Erschließung fielen in beiden Fällen noch einmal bis zu 55 Euro pro Quadratmeter an, rechnete Kort vor, der sich angesichts von steigenden Baukosten und Zinsen keinen Illusionen hingab. „Bei Einfamilienhäusern wird die Millionen-Grenze fallen.“

Hier rächten sich aus Sicht des Geschäftsleiters die großen Grundstücke im Vergleich zum zweiten Teil des Areals, wo die acht gemeindlichen Parzellen mit 500 bis 580 Quadratmeter deutlich kleiner ausfallen. Deren Vergabe soll zum gleichen Preis Ende 2023 beginnen.

Im Gremium sah man die Entwicklung mehr als kritisch. Der Bodenrichtwert sei rein spekulativ und purer Kapitalismus, ärgerte sich SPD-Fraktionschef Herbert Salzmann. Da werde er nicht mitmachen. „Da habe ich massive Bauchschmerzen.“

Private Verkäufe treiben den Preis

Die hätten alle, betonte Bürgermeister Peter Ostenrieder. Allerdings sei dies keine Schuld der Gemeinde, sondern die von privaten Grundstücksbesitzern, die den Bodenrichtwert durch Baulandverkäufe per Bieterverfahren zuletzt massiv in die Höhe getrieben hätten. Auch Franz Seidel (BVP) betrachtete die Entwicklung mit Sorge. Schon bei den Doppelhäusern an der Drosselstraße seien wegen der hohen Kosten überwiegend Ortsfremde zum Zug gekommen, dieser Effekt werde sich im Bachfeld noch verstärken. „Bedauerlich“ fand das auch Marion Gillinger (ÖDP), die kritisierte, dass die Aufteilung der Filetgrundstücke von Anfang an schief gelaufen sei.

Doch was tun? Christian Lory (Unabhängige) regte an, die Erschließungskosten nicht zusätzlich zu verlangen. Diese seien bereits im Bodenrichtwert eingerechnet. Rechtlich sei das möglich, sagte Kort. Er erinnerte aber daran, dass die Gemeinde einen Eigenanteil von rund 100 000 Euro für die Erschließung zu stemmen habe und auch beim Erwerb Kosten angefallen seien, die so refinanziert werden könnten. Im Gremium fand Lorys Idee durchaus Anklang. „Wir sollten nicht mehr verlangen, als wir müssen“, fand auch Tobias Eding (SPD). Bei der Abstimmung reichte es allerdings nicht für eine Mehrheit. Mit 12:10-Stimmen folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung.

