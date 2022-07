Hebauf für neuen V-Baumarkt in Peiting gefeiert: Auch Eröffnungstermin steht schon fest

Von: Christoph Peters

Sprachen den Richtspruch: Paul und Tina Kraus von der Dachdecker-Firma Dachbau Kraus aus Schwabmünchen. © Hans-Helmut Herold

Es ist die derzeit größte Baustelle in Peiting: der Neubau des V-Baumarkts am Zeißlerweg. Jetzt hat das Großprojekt den nächsten Meilenstein erreicht: Am vergangenen Donnerstag konnte Hebauf gefeiert werden.

Groß war die Schar an Gästen, die den in luftiger Höhe auf einem Gerüst neben der riesigen Halle vorgetragenen Richtspruch verfolgten. Kein Wunder, schließlich hatten in den vergangenen Monaten bis zu 60 Personen gleichzeitig auf der Baustelle gearbeitet, 26 Firmen galt es zu koordinieren, blickte V-Markt-Geschäftsführer Michael Stöckle zurück. Mit der Hebauf-Feier wolle man allen Beteiligten Danke sagen. „Dass alles so reibungslos klappt, ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.“

Lieferprobleme spielten auf der Baustelle bislang keine Rolle

Tatsächlich läuft der Baufortschritt sogar besser als erwartet. War beim Spatenstich noch von einer Eröffnung Ende des Jahres die Rede gewesen, so sollen die ersten Kunden nun bereits Ende Oktober im neuen Baumarkt einkaufen können. Dass Lieferprobleme bislang keine Rolle spielten, liegt laut Bauleiter Alfred Mariner daran, dass man sich frühzeitig das nötige Material gesichert hatte.

In der nächsten Woche sollen die Asphaltierungsarbeiten auf dem Gelände starten. Im September beginnt nach der aktuellen Planung das Einräumen der Ware in die Regale.

Bürgermeister überzeugt, dass sich Peiting „auf die Eröffnung freut“.

Auch Bürgermeister Peter Ostenrieder, der mit seinem Amtsvorgänger Michael Asam und dem Bauamtsteam an der Feier teilnahm, zeigte sich bester Laune. Nach dem steinigen Weg bis zur Genehmigung mit zwei gescheiterten Bürgerbegehren zeige das Stimmungsbild in der Gemeinde mittlerweile, dass sich „Peiting auf die Eröffnung freut“. Stöckle nutzte die Gelegenheit, um sich für die gute und enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu bedanken. Beide Bürgermeister hätten sich über Parteigrenzen hinweg von Beginn an sehr für das Projekt eingesetzt.

