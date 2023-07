Heilsteine und Nippes: Sonja sagt Servus

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Sonja Lindauer an der Kasse in ihrem „Sonjas Lädele“, einem Allrounder für Kunden von Otto bis Edelsteinen – nach fast 28 Jahren an der Azamstraße ist jetzt Schluss. © Barbara Schlotterer-Fuchs

28 Jahre wären es im November geworden: Nach fast drei Jahrzehnten schließt Sonja Lindauer ihr gleichnamiges „Lädele“ an der Peitinger Azamstraße am morgigen Dienstag. Die Zeiten haben sich gewandelt.

Peiting – Engel, Edelsteine, Extriges. Das alles versehen mit einem Hauch von Nostalgie der... Ja was? 70er? 80er? 90er? Jedenfalls war „Sonjas Lädele“ auch mal eine Otto-Bestell-Stelle. Das ist sie noch immer. Nur bestellt keiner mehr. Der Abwärts-Trend im einst boomenden Versandhandel ist spätestens seit Corona mehr als prägnant. „Alle klicken nur noch im Internet“, weiß Sonja Lindauer. Auch der Hermes-Paket-Service in ihrem Laden an der Azamstraße in Peiting hat da nicht darüber hinweggeholfen: Heute ist das Lädele zum letzten mal geöffnet, dann ist für immer Schluss nach fast 28 Jahren.

Der Eintritt in eine andere Welt

Ein Besuch: Es ist der Eintritt in eine andere Welt. Die ist bunt gemixt. Ein bisschen Otto-Kramerladen mit bunten Tüten des Versandhändlers auf dem Wühltisch, dann Regale. Viele davon. Mit Weihnachtsbeleuchtung, Peitinger Gumpenschnaps, dazwischen gehäkelte Engel mit Perlen-Heiligenschein. Von der Decke baumeln Glasblumen, an den Wänden Trockenblumenkränze, auf dem Kartenständer Glückwünschkarten. Drahtbäumchen, Tees, Duftessenzen. Maria und Josef samt Jesuskind auf dem Esel, dahinter eine Edelsteinscheibe als Kulisse. Und eine Pralinentheke. Samt Pralinen. Die hat Sonja Lindauer in Schongau aufgekauft. „Ich hab’ gedacht, da fehlt noch was bei mir.“

Hier gibt es alles, was es sonst nirgendwo gibt

„Sonjas Lädele“: Ein Ort, an dem es alles gibt, was es sonst nirgendwo gibt. Dinge, die der Mensch nicht sucht. Oder aber Dinge, die für die der Mensch sehr weite Wege zurücklegt: Heilsteine. Seit einer schweren Erkrankung vor Jahrzehnten schwört Sonja Lindauer auf Edelsteine als Heilsbringer. Diverse Fortbildungen hat sie absolviert – neben diversen Otto-Verkaufsseminaren. Beschäftigt hat sie sich mit Kinesiologie, Engeln, Schamanismus. Am Ende ist sie bei den Heilsteinen gelandet. Mit dem Aussterben der Otto-Sammelbestellungen hat sich dieses Geschäftsfeld über viele Jahre hinweg zu einer guten Einnahmequelle entwickelt. Zum Überleben reichte es am Ende dennoch nicht.

„Es ist schwer, es ist traurig“

Wie es Sonja Lindauer nach fast 28 Jahren geht? „Es ist schwer, es ist traurig.“ Ihr Laden: Der war sozusagen ihr Zuhause. Doch was hilft’s? Der Otto-Versand ist quasi tot. Das Online-Geschäft boomt. Sonjas Lädele indes kämpft mit den laufenden Kosten. Ein Laden-Modell, das überholt ist.

Lediglich die Heilsteine ziehen noch. Lindauers Buch, in leicht verständlicher Heilstein-Sprache gehalten, muss man dazu nicht unbedingt gelesen haben. Ihre Kunden – sie nennt sie Klienten – lassen sich gerne im Lädele beraten. Eine Frau betritt „Sonjas Lädele“. Dann gibt es eine Art der Geistesfindung zwischen Kasse und Eingangstür: Stein-Expertin Sonja ergreift die Hände der Dame. So will sie Körper und Geist der Klientin für neue Steine öffnen, die Schlechtes in sich aufnehmen sollen. Die alten Heil-Steine, die die Frau um den Hals getragen hat sind verschlissen, nachgedunkelt, gebrochen. Ein Smaragd, der an einer Lederkette hing, ist ganz schwarz geworden. „Steine ziehen aus dir raus, was du nicht brauchen kannst“, erklärt Lindauer. Ein neuer Edelstein soll zum Einsatz kommen und schlechte Empfindungen in sich aufsaugen – und am Ende daran zerbrechen.

Welcher Stein ist der Richtige?

Doch welcher Stein ist der richtige? Sonja Lindauer greift die Hände der Klientin. Sie bewegt die Hände schwingend sacht hin und her. Es geht um Stress. Es geht um den Sohn und den Schulabschluss, den der gerade gemacht hat. Ein bisschen Hobby-Psychologie ist das, ein bisschen was hat das was von einer nicht vorhandenenGlaskugel. Ein Malachit soll Blockaden im Kopf lösen. Für die Frau und ihren Sohn gibt es neue Edelsteine. Für Sie als Hänger an der Kette. Für den Sohn für unters Kopfkissen, der schämt sich. So etwas öffentlich am Hals tragen möchte er nicht.

Vermissen werden „Sonjas Lädele“ nicht nur treue Kunden, die hier Otto-Ware bestellt, oder sich eine Beratung in Sachen Heilsteine geholt haben. Einen Laden wie diesen, eine Zeitreise mit Versandhaus-Flair und Nippes-Ambiente wie an der Azamstraße in Peiting, wird es so schnell nicht mehr im Ort geben.