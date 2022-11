Auszeichnung für Herzogsägmühle: „Inklusive Haltestelle“ beeindruckt Jury bei Inklusionspreis

Von: Christoph Peters

Bezirkstagspräsident Josef Mederer (2. v. li.) bei der Verleihung der Anerkennung für die inklusive Haltestelle. Mit im Bild (v.l.) Rainer Langer (Leiter der mechanischen Werkstatt Herzogsägmühle), Moderatorin Zuhal Soyhan, Fritz Wildegger (Geselle in der Kunstschlosserei Herzogsägmühle) und Wilfried Knorr (Geschäftsführer Diakonie Herzogsägmühle. © Bezirk Oberbayern

Es ist eine Idee, die Menschen mit Behinderung die Teilnahme am öffentlichen Nahverkehr deutlich erleichtern könnte: Für ihren Prototyp einer inklusiven Bushaltestelle ist Herzogsägmühle bei der Vergabe des Inklusionspreises vom Bezirk Oberbayern ausgezeichnet worden.

Herzogsägmühle – Alle zwei Jahre zeichnet der Bezirk Oberbayern mit dem Inklusionspreis Initiativen aus, die sich in besonderer Weise für das Miteinander aller Menschen einsetzen. 48 Bewerbungen waren heuer eingegangen, keine einfache Aufgabe für die Jury, der der frühere Peitinger Bürgermeister und Bezirkstagsvizepräsident Michael Asam vorsaß. „Wir waren sehr beeindruckt von den vielen hervorragenden und fantasievollen Wegen, um Vielfalt in der Heimat zu leben.“ Besonders gefreut haben dürfte sich Asam darüber, dass auch ein Projekt aus seiner Heimatgemeinde bei der Preisverleihung ausgezeichnet wurde. Zwar schaffte es die „Inklusive Bushaltestelle“ der Diakonie Herzogsägmühle nicht aufs Treppchen, beeindruckte die Jury aber so nachhaltig, dass das Projekt wie sieben weitere eine Anerkennung erhielt.

Entstanden war die Idee im Rahmen des Projekts Dorfentwicklung, wie Andreas Kurz im Gespräch mit den SN erklärt, der ab Januar in Herzogsägmühle dem langjährigen Direktor Wilfried Knorr als Geschäftsführer nachfolgt. Ein Ziel sei es gewesen, Menschen mit Behinderungen die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln zu erleichtern. Denn wer den Bus nehmen könne, sei nicht mehr darauf angewiesen, dass ihn jemand fahre, schildert Kurz.

Doch schon an der Haltestelle fängt das Problem an. Viele Angehörige der Zielgruppe sind laut Kurz kaum digital unterwegs und deswegen auf die dort veröffentlichten Fahrpläne angewiesen. Die allerdings seien für Menschen mit Einschränkungen oft nur schwer zu lesen. Gemeinsam mit der Behindertenbeauftragten des Landkreises machte man sich in Herzogsägmühle Gedanken, wie die Situation verbessert werden könnte. Heraus kam nicht nur ein Fahrplan, der dank leichter Sprache und höherem Kontrast deutlich besser und einfacher zu lesen ist, sondern auch mit einem pfiffigen Detail aufwartet. Der Prototyp, der in der mechanischen Werkstatt des Diakoniedorfs entstand, lässt sich in der Höhe verstellen, sodass auch Rollstuhlfahrer und kleine Menschen sich problemlos über die Abfahrtszeiten informieren können.

Geht der Prototyp bald in Serie?

Die so erreichte Barrierefreiheit sei ein wichtiger Schritt hin zu mehr Mobilität für Menschen mit Behinderungen, betont Kurz. Doch die inklusivste Haltestelle nutze nichts, wenn kein Bus komme. In Herzogsägmühle setze man sich deshalb auch dafür ein, dass das bestehende Angebot an Nahverkehr ausgebaut werde. Ein richtiger Ansatzpunkt sei das Peitingmobil, das aktuell zu zwei verschiedenen Zeiten den Ort anfahre und rege genutzt werde, lobt Kurz. „Das hat sich zum richtigen Renner entwickelt.“

Doch zurück zum Prototyp: Dass die Idee bei der Jury des Inklusionspreises so gut angekommen ist, freut Kurz. Im Diakoniedorf hofft man jetzt, dass sich jemand findet, der die entwickelte inklusive Haltestelle zur Serienreife führt und das Modell über den Ort hinaus Schule macht, wenn es um den barrierefreien Ausbau geht. „Es wäre super, wenn das gelingt.“

