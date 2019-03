Kosten-Explosion bei Großküchen-Neubau in Herzogsägmühle

Seit Jahren plant man in Herzogsägmühle an der neuen Gemeinschaftsküche – und die wird von Jahr zu Jahr teurer. War im Jahr 2018 noch von Kosten in Höhe von 6,4 Millionen Euro die Rede, so sind es inzwischen 8,4 Millionen – und damit satte zweiMillionen Euro mehr.

Herzogsägmühle– Noch im vergangenen Jahr hatte man in Herzogsägmühle euphorisch von einem Baubeginn im September gesprochen. 2018, versteht sich. Fast ein halbes Jahr her ist das: Der Spatenstich für die neue Gemeinschaftsküche des Diakoniedorfs lässt aber noch immer auf sich warten. Das liegt an den komplizierten Planungen.

Alleine der Kostenplan: Er will bislang nichts Gutes verheißen. Hatte man noch vor ein paar Jahren an eine erste vorsichtige Kostenschätzung von 5,6 Millionen Euro geglaubt, so hatte man im vergangenen Jahr bereits bei fast sechseinhalb Millionen Euro gelegen. Um jetzt festzustellen: Es werden nochmal zwei Millionen Euro mehr.

Hatte die erste Preissteigerung noch mit den Detailplanungen, also dem Innenleben der neuen Großküche, zu tun, so gibt es für die neue Preis-Explosion des Groß-Projekts einen simplen wie auch erschreckenden Grund: „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren in der Bau-Branche eine wahre Preis-Explosion erlebt“, sagt Herzogsägmühle-Direktor Wilfried Knorr. „Wir sind froh, dass wir überhaupt Handwerker gefunden haben, die ein Angebot abgegeben haben.“ Bei dem bislang größten Projekt, das Herzogsägmühle in den vergangenen Jahren im Haushalt hatte, durchaus ein erstaunlicher Sachverhalt.

Ein wenig schmerzlindernd dürfte sich auswirken, dass der Freistaat tief in den Fördertopf greift, der für die Behindertenhilfe zur Verfügung steht. Satte vier Millionen Euro bekommt das Diakoniedorf für das Bauvorhaben, das auf der Wiese hinter dem Mühlenmarkt entstehen soll.

Pro Tag 800 bis 900 Essensportionen

„Den Rest müssen wir fremdfinanzieren und dann erwirtschaften“, gibt Knorr einen Ausblick auf das, was für die Herzogsägmühler Großküche auch organisatorische Folgen nach sich ziehen dürfte. Fremdfinanzieren heißt nämlich ganz konkret: Die 800 bis 900 Essensportionen, die derzeit täglich produziert und ausgeliefert werden, dürften bei Weitem nicht ausreichen, um die Investition zu amortisieren.

Die Folge: „Wir brauchen noch mehr Kundschaft von außen“, erklärt Knorr. Er denkt dabei vor allem an Firmen, mit denen man bereits in Gesprächen sei. Vielleicht auch eine Lösung für die Mensa des Schongauer Gymnasiums?

Eine deutliche Steigerung der Essens-Portionen dürfte auch eine Umstrukturierung des Betriebsablaufs bedeuten. Bislang wird in der Großküche in einer Schicht gearbeitet – von 4.30 bis 12 Uhr. Knorr denkt bereits jetzt laut über einen Zwei-Schicht-Betrieb nach.

Ein großes Projekt mit weitreichenden Auswirkungen also – das allerdings kein Luxus-Vorhaben ist. Erforderlich gemacht hatten das Neubau-Projekt überhaupt erst Vorgaben der EU.

Die Großküche, die aktuell im alten Gutshof untergebracht ist, entspricht schon längst nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit. Schließlich stammt sie aus dem Jahr 1988 und ist damit 31 Jahre alt. Die aktuellen räumlichen Gegebenheiten sind alles andere als ideal. Die verschiedenen Bereiche wie Lager, Küche und die Verladung in die Transportwagen, sind auf unterschiedliche Stockwerke verteilt, es gibt nur einen Aufzug. Auch die immer strenger werdenden Hygiene-Auflagen lassen sich am jetzigen Standort nur schwer erfüllen. Schon seit 2010

Ein Beispiel: Wie lange darf ein Essen warmgehalten werden? Momentan dauert es alleine eineinhalb Stunden, bis das Essen von der Küche im ersten Stock über den Aufzug nach unten transportiert, verladen und ausgeliefert ist. Das rechnet Wilfried Knorr vor. Zu lange. Das steht jedenfalls fest.

Dass es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauert, bis das Projekt vom Reißbrett in die Tat umgesetzt werden kann: Darauf baut Wilfried Knorr. Der Herzogsägmühle-Direktor rechnet mit einem Baubeginn noch in diesem Jahr.

