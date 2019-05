Ein ganzer Tag fürs Gemeinwohl

In der heutigen Leistungsgesellschaft bleiben viele und vieles auf der Strecke. Dass es auch anders gehen könnte, hat der Gemeinwohltag in Herzogsägmühle für Mitarbeiter und Interessierte mit zahlreichen Angeboten, Anregungen und Veranstaltungen gezeigt.

Herzogsägmühle – Was wäre, wenn nicht mehr nur die Leistung und Wirtschaftlichkeit, sondern die soziale Kompetenz ausschlaggebend für den Erfolg eines Unternehmens ist? Wenn Werte wie Menschenwürde, Solidarität, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung in einem Unternehmen gelebt werden? Wäre die Welt damit nicht ein Stück besser und lebenswerter?

Das Zauberwort heißt Gemeinwohlökonomie. Dieses Wirtschaftssystem soll die bessere Alternative zur Marktwirtschaft sein und wird weltweit von Universitäten, Unternehmen und Privatleuten weiterentwickelt. Auch in Herzogsägmühle wird seit Jahren über die Gemeinwohlökonomie diskutiert, geschrieben und beraten. Es gibt eine Gemeinwohlbilanz und einen offiziellen Bericht dazu.

Mit dem Gemeinwohltag sollte das Thema noch mehr in die Mitarbeiterschaft und Öffentlichkeit getragen werden. Auf dem Tagesprogramm, das von Direktor Wilfried Knorr eröffnet wurde, standen vom Vortrag bis zum Mitmach-Spiel zahlreiche Aktivitäten, die sich mit dem Thema Gemeinwohl beschäftigten. Unter anderem wurden in der Deckerhalle Ideen gesammelt, die in den diesjährigen Gemeinwohlbericht einfließen sollen. Unter dem Motto „Was haben wir schon?“ und „Was brauchen wir?“ wurden verschiedene Thesen beleuchtet. Ein Gemeinwohl-Selbsttest aus der Steiermark sollte mit aussagekräftigen Punkten Aufschluss über das eigene Handeln im Sinne des Gemeinwohls geben, andererseits auch anonym ausgewertet werden, um zu erfahren, wo die Stärken und Schwächen in der „normalen“ Bevölkerung liegen.

Außerdem kündigte Knorr an, noch in diesem Jahr in den Einkauf in Herzogsägmühle zugunsten nachhaltiger Büromaterialien umzustellen. Um ökologisch korrektes und nachhaltiges Einkaufsverhalten ging es auch beim Vortrag „Der Einkauf steht Rede und Antwort – Fragen an und Tipps für die Verantwortlichen in der Beschaffung Einkauf-Verantwortliche aus der Verwaltung und der Gemeinschaftsküche“. Daneben konnten Informationen zum e-Bike, Bienenhaltung, Hackschnitzelheizung, Gender-equality in der Personalentwicklung oder gesunder Lebensweise eingeholt werden.

VON URSULA FRÖHLICH

Weitere interessante Nachrichten und Meldungen aus der Region finden Sie hier