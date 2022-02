Kommende Impfpflicht: Herzogsägmühle-Mitarbeiter äußern Sorgen in offenem Brief

Von: Christoph Peters

Ab dem 16. März soll bundesweit die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Corona im Gesundheitswesen gelten. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ab dem 16. März soll bundesweit die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Corona im Gesundheitswesen gelten. Während die Politik noch über die genaue Umsetzung streitet, äußern Mitarbeitende der Herzogsägmühle in einem offenen Brief ihre Sorgen und warnen vor den Folgen.

Herzogsägmühle – Unerbittlich rückt der Termin näher, auf den sich Bundestag und Bundesrat in ihrem Beschluss für eine einrichtungsbezogene Impflicht im Dezember festgelegt hatten. Ab dem 16. März, also in weniger als vier Wochen, sollen nur noch Beschäftigte im Gesundheitssektor zur Arbeit erscheinen dürfen, wenn sie gegen Corona geimpft, von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Je näher der Stichtag rückt, umso größer allerdings werden die Sorgen in den betroffenen Einrichtungen – so auch in Herzogsägmühle. Nachdem sich vor kurzem bereits Direktor Wilfried Knorr im Interview mit der Heimatzeitung warnend vor den möglichen Folgen zu Wort gemeldet hatte, haben sich nun auch Mitarbeitende des Diakonieunternehmens mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt.

„Jeder, der aufhört, ist einer zuviel“

Einer der neun Initiatoren des Schreibens ist Franz Gilgenreiner. Seit drei Jahren arbeitet der Rottenbucher als Hausmeister in Herzogsägmühle. Der 59-Jährige ist geimpft, direkt betroffen von der kommenden Regelung ist er deshalb nicht. „Eigentlich könnte ich mich so gesehen ganz entspannt zurücklehnen“, sagt Gilgenreiner. Doch davon ist der Rottenbucher weit entfernt. Zu groß sind bei ihm und seinen Mitstreitern die Ängste, dass durch die Impfpflicht das gut funktionierende Miteinander im Diakoniedorf aus den Fugen geraten könnte. Denn klar sei: Wenn Ungeimpfte nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen, betreffe das alle, betonen die Mitarbeitenden in ihrem offenen Brief. Die geimpften Kollegen, die eine höhere Arbeitsbelastung zu tragen hätten; die ungeimpften Kollegen, die ihre berufliche Existenz verlieren würden und insbesondere die Hilfeberechtigten, „die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch den Personalmangel an Betreuungsqualität und durch den Mitarbeiteraustausch wichtige Bezugspersonen verlieren würden“. Gerade mit Blick auf den ohnehin schon vorhandenen Fachkräftemangel im Sozialbereich, sei „jeder, der aufhört, einer zuviel“, betont Gilgenreiner.

Verfasser warnen vor einer Spaltung der Gesellschaft

Mit großer Sorge sehen er und seine Mitstreiter auch, „wie dieses Thema immer mehr zu einer Spaltung der Gesellschaft, der Unternehmen und selbst von Familien und Freundeskreisen führt“. Doch genau das wolle man nicht. „Wir lassen uns nicht spalten, weder in Geimpfte und Ungeimpfte, noch in Solidarische und Unsolidarische noch in Impfgegner und Impfbefürworter.“ Passend dazu plädieren die Verfasser für einen „Vorrang von Eigenverantwortung vor staatlichen Reglementierungen“, man traue allen Menschen zu, „verantwortlich mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen für sich und andere umzugehen.“ Von Respekt und Toleranz ist die Rede, von diakonischen Grundwerten, bei denen man trotz unterschiedlichster Meinung und Überzeugungen bleiben müsse.

Einen direkten Appell an die Politik, die einrichtungsbezogene Impflicht nicht umzusetzen, liest man dagegen nicht. Manch einer habe sich an dieser Stelle eine schärfere Formulierung gewünscht, sagt Gilgenreiner. Er selbst sei gegen die Impfpflicht, betont der 59-Jährige. Es gebe Mitarbeiter, die hätten einfach „eine Scheiß Angst vor der Impfung, das ist nicht immer rational erklärbar“.

Offener Brief stößt im Unternehmen auf breite Resonanz

Im Unternehmen selbst ist der offene Brief auf breite Resonanz gestoßen. Bei einer Umfrage unter Mitarbeitenden hätten sich bislang rund 320 von 400 Teilnehmern positiv zu dem Schreiben geäußert, berichtet Gilgenreiner. Auch in der Leitungskonferenz sei der Brief kontrovers diskutiert worden.

Egal, ob die Impfpflicht kommt oder nicht, auch das betonen die Verfasser, am Ende hätten alle in Herzogsägmühle ein Ziel: „Den Menschen, für die wir verantwortlich sind, eine qualitativ hochwertige, verlässliche und kontinuierliche Begleitung, Betreuung und Pflege anbieten zu können.“

