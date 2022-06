Herzogsägmühle: Nachfolger für scheidenden Direktor Wilfried Knorr ist gefunden

Zum Jahreswechsel

39 Kandidaten hatten ihren Hut in den Ring geworfen, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Andreas Kurz wird neuer Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle. Der 57-jährige tritt ab 2023 die Nachfolge von Wilfried Knorr an, der wie berichtet zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht.

Herzogsägmühle – Es war Anfang Mai, als Wilfried Knorr im Jahresgespräch seinen anstehenden Abschied in den Ruhestand öffentlich machte. Längst hatte zu diesem Zeitpunkt die Suche nach einem Nachfolger für den 63-Jährigen begonnen. Keine leichte Aufgabe, denn Knorr, der 2004 als Direktor die Gesamtleitung Herzogsägmühles übernommen und die Einrichtung in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hatte, hinterlässt große Fußstapfen.

An Bewerbern für den Posten des Geschäftsführers mangelte es jedoch nicht. 39 Namen standen am Schluss auf der langen Liste. Die Wahl fiel schließlich mit Andreas Kurz auf einen Kandidaten, der in Herzogsägmühle Knorr in Sachen Bekanntheitsgrad kaum nachstehen dürfte.

Andreas Kurz arbeitet seit 30 jahren für Diakonie Herzogsägmühle

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der 57-Jährige laut einer Pressemitteilung bereits in verschiedenen Fachbereichen, in europäischen Projekten und in der IT für die Diakonie. 1992 startete er in der Ambulanten Wohnungslosenhilfe und begleitete unter anderem als Streetworker wohnungslose Menschen. Seit fast zwölf Jahren leitet Kurz den Fachbereich Menschen in besonderen Lebenslagen, 2015 kamen die Hilfen für Flüchtlinge, Migration und Integration hinzu. Vor allem die Dorfentwicklung und die geschichtliche Aufarbeitung in Herzogsägmühle habe der 57-Jährige in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt, heißt es weiter. Seit 2019 entwickle Kurz das Projekt „Zukunft Pflege in Herzogsägmühle 2025“.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas Kurz als Geschäftsführer gewinnen können. Er bringt einen enormen Erfahrungsschatz für diese Position mit, steht sowohl für Kontinuität wie auch für den Mut zur Veränderung. Gleichzeitig passt er menschlich hervorragend zu dem, was ich als Geist der Diakonie Herzogsägmühle bezeichnen würde“, so Thorsten Nolting, Vorstandssprecher der Diakonie München und Oberbayern, zu der die Diakonie Herzogsägmühle gehört.

Dass der Vorstand die richtige Wahl getroffen hat, davon ist auch Knorr überzeugt. Kurz kenne sich aus, „ihm muss ich nicht erklären, wie Herzogsägmühle arbeitet“, sagt der scheidende Direktor, der bei der Entscheidung des Vorstands nicht involviert war, im Gespräch mit den SN.

Einarbeitung beginnt im Oktober

Worte, die Kurz gerne hören dürfte. Er freue sich auf die neue Aufgabe, die er mit großer Demut angehen werde, sagt der 57-Jährige mit Blick auf die Arbeit Knorrs. „Es ist phänomenal, was in seiner Zeit aus Herzogsägmühle geworden ist.“ Er habe Lust auf Gestalten, als Diakonie Herzogsägmühle stehe man angesichts der sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen vor großen Herausforderungen. Kontinuität sei da wichtig, gleichzeitig werde der Mut zur Veränderung eine große Rolle spielen, betont Kurz.

Erst einmal allerdings wird sich der 57-Jährige weiter um seine aktuellen Aufgaben als Fachbereichsleiter kümmern – business as usual sozusagen. Ab Oktober beginnt dann die Einarbeitung in die neue Rolle als Geschäftsführer, ehe am 31. Dezember die Ära Knorr endgültig endet.