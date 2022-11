Herzogsägmühle: Neue Pläne für Wohnungsbau am Roten Berg

Von: Christoph Peters

Der bisher gültige Bebauungsplan „Roter Berg“ (li.) sieht noch eine kleinteilige Bebauung vor. Der neue Entwurf lässt größere Wohngebäude zu. Grafik: markt Peiting Gemeinnützige Stiftung als Partner Null-Energie-Standard © Gemeinde Peiting

Seit Jahren gibt es in Herzogsägmühle Bestrebungen im Gebiet „Roter Berg“ günstigen Wohnraum zu schaffen – bislang ohne Erfolg. Doch jetzt scheint das Vorhaben wieder Fahrt aufzunehmen.

Peiting – Bereits 2016 hatte es eine erste Konzeptstudie gegeben für ein inklusives Quartier am Roten Berg im Norden Herzogsägmühles. Von 60 Wohneinheiten war seitdem die Rede, die im Rahmen des geförderten sozialen Wohnungsbaus dort entstehen könnten. Sogar einen Projektpartner hatte man im Diakoniedorf mit der Graf von Deym’sche Immobiliengesellschaft schon gefunden, die in Peiting bekanntlich bereits ein ähnliches Vorhaben am Ahornpark verwirklicht hat. Doch zur tatsächlichen Umsetzung kam es nie. Im Mai gab Herzogsägmühle-Geschäftsführer Hans Rock beim Jahresgespräch bekannt, dass sich die Pläne wegen der hohen Baukosten zerschlagen hätten. Man suche aber nach einem Partner, um auf anderem Weg auch ohne Förderung günstigen Wohnraum zu realisieren.

Dieser scheint nun gefunden. Bereits seit dem vergangenen Jahr führte man im Diakoniedorf laut Rock Gespräche mit einer gemeinnützigen Stiftung, die Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet hatte. „Wir haben versucht, jemanden zu gewinnen, der nicht für 18 Euro pro Quadratmeter vermietet“, sagt der Geschäftsführer. Denn Ziel sei es nach wie vor, Wohnungen zu schaffen, die man sich auch leisten könne. Das Ergebnis der monatelangen Verhandlungen sieht wie folgt aus: Die Stiftung tritt als Investor und Bauherr auf und errichtet die insgesamt sieben angedachten Wohnhäuser auf eigene Rechnung. Der Grund werde in Erbpacht zur Verfügung gestellt, so Rock. Verwaltet werden sollen die fertigen Wohnungen dann durch Herzogsägmühle. Diese seien nicht nur für Mitarbeiter des Diakoniedorfs gedacht, betont der Geschäftsführer. Auch Menschen von außerhalb sollen hier eine Bleibe finden können.

Rund 35 Wohnungen könnten am Roten Berg entstehen

Rund 35 Zwei- bis Dreizimmerwohnungen könnten auf diesem Weg für den freien Wohnungsmarkt entstehen. Zwei der sieben Häuser will man im Diakoniedorf selbst nutzen. In einem sollen Menschen mit geistiger Behinderung ein Zuhause finden, das andere ist laut Rock für eine Wohngruppe der Jugendhilfe vorgesehen.

Um das Vorhaben umsetzen zu können, muss allerdings erst einmal der Bebauungsplan entsprechend angepasst werden. Der sehe bislang noch eine kleinteilige Bebauung des Areals vor, schilderte Stefan Hofer vom beauftragten Planungsbüro in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Künftig sollen zwei- bis dreistöckige Gebäude erlaubt sein mit Satteldächern und Wandhöhen bis neun Metern. Weil das Areal auf einer Seite stark abfällt, ist zum Teil eine Hangbebauung geplant, wodurch die Gebäude zur Straße hin niedriger wirken. Der Höhenunterschied im Gelände betrage bis zu vier Meter, erläuterte Architekt Fritz Weinberger. Offen sei derzeit noch, wie die nötigen Stellplätze integriert werden. Das hänge auch von der endgültigen Nutzung ab.

Diakoniedorf arbeitet an neuem Energiekonzept

Thomas Elste (Grüne) nutzte die Gelegenheit, um sich nach dem geplanten Energiekonzept zu erkundigen. Aktuell sei das Diakoniedorf dabei, seine komplette Energieversorgung umzustellen, so der Architekt. Bis 2025 sollen demnach die mit Gas betriebenen Blockheizkraftwerke durch eine große Hackschnitzelanlage ersetzt werden. Auch eine große PV-Anlage sei gerade in der Planung. Für die geplanten Wohngebäude in klassischer Massivbauweise strebe man mindestens einen Null-Energie-Standard an, „vielleicht schaffen wir sogar den „Plusenergie-Bereich“. Nicht nur bei Elste kam das gut an. Einstimmig gab das Gremium sein Einverständnis zur beantragten Änderung des Bebauungsplans.

