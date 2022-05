Herzogsägmühle: Trotz Krise viel bewegt

Von: Christoph Peters

Die beiden Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle, Hans Rock (li.) und Wilfried Knorr, informierten im Jahresgespräch über ihr Unternehmen. Impfpflicht bereitet Sorgen Hackschnitzel statt Gas © Peters

Coronakrise, Ukraine-Flüchtlinge und ein 20-Millionen-Euro-Bauprojekt: Beim Jahresgespräch, zu dem die Diakonie Herzogsägmühle geladen hatte, gab es für die Verantwortlichen so einiges zu berichten.

Herzogsägmühle – Hatte das Jahresgespräch im vergangenen Jahr noch virtuell stattfinden müssen wegen der Corona-Pandemie, ging es diesmal ganz traditionell wieder im Café Herzog über die Bühne. Thema war das Virus freilich dennoch: Schließlich hat die Krise in den vergangenen zwei Jahren auch in Herzogsägmühle deutliche Spuren hinterlassen. Lag das Defizit 2020 noch bei 1,3 Millionen Euro, stieg es 2021 auf 1,7 Millionen Euro bei einem Wirtschaftsvolumen von 121,4 Millionen Euro. Allein 350 000 Euro habe man im vergangenen Jahr für Schutzmaßnahmen wie Masken, Trennwände oder den Betrieb der Impf- und Teststation aufwenden müssen, berichtete Hans Rock, neben Direktor Wilfried Knorr Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle.

Besonders hart traf die Krise den Werkstattbereich mit seinen 470 Beschäftigten. Betrug der Reingewinn, der als Lohn ausgezahlt wird, 2019 noch 1,2 Millionen Euro, waren es 2020 wegen Produktionsausfällen nur noch 300 000 Euro. „Andere Unternehmen hätten Kurzarbeit angemeldet, das macht in einer Behindertenwerkstätte keinen Sinn“, sagte Rock. Die Bezüge der Mitarbeiter habe man dennoch nicht gekürzt, was sich in der Bilanz niederschlage.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht bereitet Mitarbeitern Sorgen

Auch wenn viele Einschränkungen mittlerweile weggefallen sind, Sorgen bereitet den Verantwortlichen weiterhin die einrichtungsbezogene Impfpflicht. „Elf Prozent unserer Mitarbeiter sind ungeimpft“, sagte Knorr. Ändert sich die Gesetzeslage nicht mehr, drohen ihnen ab Juli Betretungsverbote. Erste Mitarbeiter, vor allem aus dem Handwerksbereich, hätten bereits die Konsequenz gezogen und gekündigt. „Dabei können wir eigentlich auf keinen Mitarbeiter verzichten“, machte Knorr klar, der weiter auf ein Einlenken der Politik hofft. „Wir stehen damit ja nicht allein, das ist ein bundesweites Problem.“

Trotz der Pandemie und der dadurch erschwerten wirtschaftlichen Lage, an großen Projekten mangelt es im Diakoniedorf nicht. Im vergangenen Jahr konnte der Neubau der Suchtkrankenhilfe fertiggestellt werden, das neue Förderzentrum mit 24 Plätzen für Menschen mit schwer oder mehrfacher Behinderung steht vor der Vollendung. Auch die Erweiterung der Alfons-Brandl-Schule schreitet voran und soll heuer pünktlich zum neuen Schuljahr im September eingeweiht werden.

Explodierende Baupreise machen den Verantwortlichen Sorgen

Endlich fertig wird heuer auch die Licht- und Wachsmanufaktur, die bei einem Brand bekanntlich stark beschädigt worden war. Man habe das Gebäude in diesem Zug energetisch auf Vordermann gebracht, was sich freilich in den Kosten niederschlug. 1,7 Millionen Euro kostete das Projekt, nur zwei Drittel davon übernehme die Brandversicherung. Den Rest müsse man selbst aufbringen.

Im Vergleich zum Neubau des Schöneckerhauses ist der Betrag freilich überschaubar. Angesichts der explodierenden Baukosten geht Knorr von bis zu 20 Millionen Euro aus, die für das neue Pflegeheim aufgebracht werden müssen. Der Architektenwettbewerb ist abgeschlossen, aktuell warte man auf den Zuschuss-Bescheid. Bis Ende 2024 soll der Neubau mit 72 Pflegeplätzen gegenüber der Gärtnerei stehen. Das bisherige Schöneckerhaus soll dann als Wohnmöglichkeit für Mitarbeiter genutzt werden.

Wohnraum, der soll bekanntlich auch am Roten Berg entstehen. Doch die Pläne für ein gefördertes soziales Wohnungsbau-Projekt haben sich laut Rock wegen der hohen Baukosten zerschlagen. Man suche nun nach einem Partner, um auf anderem Weg günstige Wohnungen zu realisieren. „Das ist ein wichtiger Baustein für den Ort“, betonte Rock.

Wichtig, das ist auch die künftige Energieversorgung des Orts. Schon länger laufen Überlegungen, die vorhandenen Blockheizkraftwerke, die die Nahwärme liefern, durch eine Hackschnitzelanlage zu ersetzen. Durch den Ukraine-Krieg und die dadurch stark gestiegenen Energiepreise kommt nun Fahrt in das Projekt, denn die BHKWs laufen mit Gas. Zwar gebe es noch längerfristige Lieferverträge, sagte Rock. Bei 1,3 Millionen Euro, die man derzeit für Gas und Strom aufwende, würde sich ein Preisanstieg aber deutlich bemerkbar machen.

Vor Ort angekommen sind die Folgen des Kriegs längst auch auf anderem Weg. 16 Geflüchtete aus der Ukraine werden derzeit laut Knorr in Herzogsägmühle betreut, weitere 28 sind in einer Einrichtung in Steingaden untergekommen.

