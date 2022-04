Wirtshaus „Herzog“ öffnet nach Zwangspause wieder: Neustart mit neuem Konzept und neuer Karte

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Ein beliebtes Ausflugsziel wird nach einer Zwangspause wieder zum Leben erweckt: Das Gasthaus „Herzog“ in der Diakonie Herzogsägmühle. © Hans-Helmut Herold

Ein beliebtes Ausflugsziel geht wieder an den Start: Nach einer langen Zwangs-Pause öffnet das Herzogsägmühler Café und Wirtshaus „Herzog“ seine Türen wieder für Gäste fernab des Kantinenbetriebs.

Herzogsägmühle – Pandemie, Betriebsleiter-Wechsel: Das Café „Herzog“ in der Diakonie Herzogsägmühle hat turbulente Zeiten hinter sich. Lange war die Gaststätte deshalb für Gäste geschlossen. Besucher außerhalb des Dorfes sollten sich nicht mit Bewohnern mischen. Essen gab es lediglich für Mitarbeitende des Diakoniedorfs in Form einer Betriebskantine. Der Lokalbetrieb war bis auf einige Wochen im vergangenen Jahr komplett eingestellt.

Frustrierend war das vor allem für Radka Jahn, die die Gaststätte im Dezember 2020 als neue Betriebsleiterin übernommen hatte. „Natürlich ist der Hauptauftrag die Versorgung der Herzogsägmühle“, weiß sie. Alleine: Der Blick ins leere Lokal, das einst als Anlaufstelle für Speise-Gäste aus dem ganzen Schongauer Land gebaut worden ist – ein trauriger Anblick. Erst recht, wenn man weiß, dass erst im Jahr 2019 alles umgebaut worden, die Küche komplett renoviert worden ist. Die Sache mit den leeren Tischen: Die soll sich jetzt allerdings ändern.

Neues Konzept mit neuer Karte

Über Monate hinweg hat Betriebswirtin Radka Jahn an einem neuen Konzept gearbeitet, das der einst so beliebten Herzogsägmühler Gaststätte wieder Leben einhauchen soll. Das „Herzog“ öffnet seine Türen wieder für alle Gäste – mit einer komplett neuen Karte und Frühstücks-Angebot. Bis Mitte Mai könnte das alles in die Realität umgesetzt sein. Gemeinsam gelingen kann das mit der Hauswirtschaft, hier wurde auch zusätzlich personell aufgestockt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Auch bei den Öffnungszeiten hat man sich neu aufgestellt – hier versucht man, sowohl den betriebswirtschaftlichen Aspekten, den personellen Herausforderungen als auch den Besuchern gerecht zu werden. Geöffnet ist das Restaurant montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr. Schon um 8.30 Uhr morgens? „Ja, wir setzen auch auf ein ganz neues Frühstücks-Angebot.“ Das beginnt preislich bereits im niederschwelligen Bereich, um auch Hilfeberechtigten einen solchen Frühstücks-Genuss ermöglichen zu können.

Möglichst viele Lebensmittel kommen aus dem Dorf

Sonntags ist von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der frühere Schließtag Dienstag ist hinfällig, die neuen Schließtage sind Freitag und Samstag. Weil Freitag rückblickend ohnehin der Besucher-schwächste Tag war. Dass nun auch der Samstag hinzukommt, ist laut Jahn „eine betriebswirtschaftliche Entscheidung“. Sollte die Nachfrage da sein, „können wir bestimmt auch mal flexibel reagieren“, verspricht sie.

Vieles ist neu im Gasthaus „Herzog“, bei der Speisekarte will man im Diakonie-Gasthaus auf ein altbewährtes Konzept setzen: So viele Lebensmittel wie möglich aus dem Dorf sollen in der Küche verarbeitet werden, das Fleisch kommt aus der Dorf-Metzgerei. Natürlich kann auch der angeschlossene Kinderspielplatz bespielt werden, ebenso die Minigolf-Anlage. Hier gibt’s ein neues Rückgabe-System, das die Schlägerabgabe auch nach Restaurant-Schließung ermöglicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.