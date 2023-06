Hundebesitzer aufgepasst: Peitings Jäger warnen vor Fuchsräude

Von: Christoph Peters

Mit diesen Schildern warnen die Peitinger Jäger vor der Fuchsräude. © Hans-Helmut Herold

In Peiting und der Umgebung gibt es derzeit offenbar vermehrt Fälle von Fuchsräude. Mit Schildern appellieren die Peitinger Jäger deshalb an Hundebesitzer, ihre Vierbeiner bei der Gassirunde an die Leine zu nehmen. Denn die Krankheit kann auch Haustiere befallen.

Peiting – Es war kein schöner Anblick, der sich Christian Hecktor vor Kurzem am Ortsrand von Peiting an der Wankstraße bot. Eine Urlauberin hatte den kranken Fuchs gemeldet. Schwer gezeichnet von der Fuchsräude, sei das Tier dagelegen und habe sich von Schmerzen geplagt und nur noch kriechend weiterschleppen können, sagt der Peitinger Jäger, der den Fuchs schließlich von seinen Qualen erlöste.

Hatte es letztes Jahr laut dem Jäger vereinzelt Fälle von kranken Füchsen gegeben, häufen sie sich derzeit. „Das betrifft das ganze Gemeindegebiet“, sagt Hecktor. Und darüber hinaus. Auch in Rottenbuch seien bereits vier infizierte Tiere geschossen worden, hat der Jäger erfahren. Zuletzt sei ein kranker Fuchs mitten in Peiting gesehen worden.

Auch in Schongau berichtet Stadtförster Klaus Thien von etlichen Sichtungen. Fälle von Fuchsräude seien nichts Ungewöhnliches, „ich habe aber den Eindruck, dass die Zahl gerade wieder zunimmt“. Oft würden die Tiere von Essensresten im Kompost oder vor die Türe gestelltem Katzenfutter angelockt. Manch einer füttere die Füchse auch gezielt. „So verbreitet sich die Krankheit leicht weiter.“

Fuchsräude wird von Milben übertragen und ist hochansteckend

Denn die Fuchsräude wird von Milben übertragen und ist hoch ansteckend. Bei infizierten Tieren löst sie einen starken Juckreiz aus, sie kratzen sich blutig, was zu offenen Wunden führt, die sich wiederum oft entzünden. Für die Füchse beginnt ein Teufelskreis. „Die Leidenszeit geht oft über Wochen und ist mit großen Schmerzen verbunden“, sagt Hecktor. Auch Haustiere wie Katzen und Hunde können sich bei Kontakt infizieren.

Die Räude sei zwar leicht behandelbar, könne aber unbehandelt im schlimmsten Fall auch beim Hund zum Tod führen, sagt Thien. Die Peitinger Jäger haben deswegen etwa am Weg ins Weinland und an den Bergerwiesen Schilder aufgestellt, die auf die Fuchsräude hinweisen und Hundebesitzer dazu auffordern, ihren Vierbeiner an die Leine zu nehmen. „Wir wollen in den nächsten Tagen am Kalvarienberg noch weitere Schilder aufstellen“, so Hecktor.

Auch Thien ist es ein Anliegen, dass Hunde möglichst nicht frei auf Wiesen und in Wäldern laufen gelassen werden. Nicht nur wegen der Fuchsräude, die sie aufschnappen könnten, sondern weil es derzeit im Tierreich viele Jungtiere gebe. So würden oft etwa Junghasen von Hunden totgebissen, „das merken die Besitzer gar nicht“. Würden die Vierbeiner an der Leine geführt, „schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“.

Jagdbehörde rät dazu, kranke oder tote Füchse nicht zu berühren

Zum Anleinen rät auch die Untere Jagdbehörde im Landratsamt. Menschen sollten erkrankte oder tote Füchse nicht berühren. Zwar ist der Mensch für die Fuchsräude ein Fehlwirt, dennoch kann es zu Hautveränderungen kommen. Von einem vermehrten Aufkommen der Krankheit im Landkreis ist der Behörde nichts bekannt, sie spricht von Einzelfällen. Allerdings: Eine Meldepflicht besteht nicht. Hecktor rät dazu, bei der Sichtung eines kranken Tiers den zuständigen Jäger zu informieren. Wer diesen nicht kenne, könne sich auch an die Gemeinde oder die Polizei wenden.

