Bürgerversammlung in Birkland: Ein leidiges Problem sorgt für Unmut

Von: Christoph Peters

Für Peitings Rathauschef Peter Ostenrieder war die Bürgerversammlung in Birkland ein Heimspiel. Viele Besucher nutzten die Premiere des Birkländers, um Fragen an ihren Bürgermeister zu richten. © Peters

Wasserversorgung, ein mögliches neues Baugebiet und natürlich der geplante Radweg: An Themen mangelte es bei der Bürgerversammlung in Birkland nicht. Für Unmut sorgte mal wieder ein leidiges Problem.

Birkland – Über mangelndes Interesse konnte sich Bürgermeister Peter Ostenrieder nicht beschweren. Voll besetzt war der Saal des Gasthofs Neuwirt in Birkland bei der Bürgerversammlung am vergangenen Dienstag. Für den Rathauschef war es eine besondere Veranstaltung, schließlich leitete er zum ersten Mal eine Bürgerversammlung in seinem Heimatort. An Themen mangelte es dem Birkländer nach zweijähriger coronabedingter Pause nicht.

So erfuhren die Besucher, dass die Gemeinde sich um ein weiteres Baugebiet im Ort bemüht. Gespräche hätten bereits stattgefunden, berichtete Ostenrieder. Noch sei aber nichts spruchreif. Neues Bauland in Birkland genehmigt zu bekommen werde in Zukunft allerdings immer schwieriger, da es im Ort an Infrastruktur fehle, warnte der Rathauschef. Um dennoch neuen Wohnraum zu schaffen, seien auch die Bürger gefordert, indem sie Leerstand beseitigen. „Wir haben auch in Birkland viel überbaute Luft.“

Reichlich Themen bei Bürgerversammlung in Birkland: Wasserversorgung, Baugebiet und Radweg

Noch heuer soll der Spielplatz im Kindergarten erneuert werden, im nächsten Jahr sei dann der Fußballplatz an der Reihe, der generalsaniert werde, kündigte Ostenrieder an. Freuen könne sich die Feuerwehr schon auf ihr neues Gefährt, das als Kombination aus Transport und Löschfahrzeug ein echter „Prototyp“ sei. Kostenpunkt: 230 000 Euro. Ob es heuer noch geliefert wird, sei allerdings noch offen. Auch beim Breitbandausbau steht man in Birkland kurz vor dem Ziel. Bis März 2023 soll er abgeschlossen sein.

Eine Lösung gefunden hat man zwischenzeitlich auch, was die Wasserversorgung des Orts im Notfall angeht. Ursprünglich sei ein Verbund mit Apfeldorf geplant gewesen. Allerdings habe sich bei näherer Prüfung herausgestellt, dass sich „beide Wasser nicht vertragen“, berichtete Ostenrieder. Nun soll bei Problemen mit dem Leitungsnetz das Wasser mit dem Tankwagen angeliefert werden.

Pumpstation am Stauwehr wird künftig elektrisch betrieben

Guter Rat ist laut Bürgermeister auch bei der Pumpstation am Stauwehr teuer gewesen. Eine Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis für den Betrieb sei daran gescheitert, dass man die verlangte Durchflussmenge des Wielenbachs während der Sommermonate nicht habe garantieren können, erklärte der Rathauschef. Künftig werde man deshalb die Pumpe nicht mehr per Wasserkraft, sondern nur noch elektrisch betreiben können. Für Fische müsse zudem eine raue Rampe errichtet werden, hier hoffe man auf ein Förderprogramm des WWF.

Leidiges Problem sorgt für Unmut bei Peitinger Bürgerversammlung: Rasende Motorradfahrer

Knapp 40 000 Euro stehen aus Jagdpacht und Gemeindemitteln im kommenden Jahr für den Wegebau im Ortsteil zur Verfügung, damit soll als erstes der Bergerwaldweg auf Vordermann gebracht werden. Dieser werde viel von Spaziergängern genutzt, so der Bürgermeister.

Im Zuge der Diskussion um den neuen Radweg kam auch ein Thema zur Sprache, das die Birkländer seit Jahren umtreibt. Viele Motorradfahrer würden am Ortsschild aufs Gas drücken, durch eine Verbreiterung der Fahrbahn wie sie bis zur Abzweigung des Radwegs nach Kinsau nun komme, werde sich dieses Problem verstärken, fürchtete ein Anwohner.

Er forderte eine 70er-Zone im Norden bis Aich und im Süden bis zum Sägewerk. Doch da musste ihm Ostenrieder alle Hoffnungen nehmen. Die Regelgeschwindigkeit laut Straßenverkehrsordnung sei nun mal 100 km/h. Regelmäßige Messungen hätten zudem ergeben, dass 90 Prozent der Verkehrsteilnehmer gar nicht schneller als 70 fahren würden. „Das kriegen wir nicht durch.“

