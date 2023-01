Viel Wissenswertes über Peiting und seine Peitnach im neuen Welf-Jahrbuch

So klein wirkt die Peitnach auf der weiten, vom Peitinger Lech geschaffenen Schotterfläche. Aufgenommen wurde das Bild beim Lamprecht mit Blick Richtung Norden. © Müller

Im soeben erschienenen Welf des Historischen Vereins Schongau hat sich der Schongauer Geologe Manfred Müller der Peitnach angenommen und nach eingehender Beschäftigung mit diesem Gewässer seine Beobachtungen mitgeteilt.

Peiting/Schongau – Die Peitnach ist mit ihren 17,3 Kilometern Länge nur ein sehr kleiner Nebenfluss des Lechs. Entsprechend klein ist mit rund 47 Quadratkilometern ihr Einzugsgebiet, also diejenige Fläche, auf der alles Oberflächenwasser der Peitnach zufließt.

Das Einzugsgebiet liegt fast vollständig innerhalb der Peitinger Gemarkung, was sie gewissermaßen zum „Hausgewässer“ des Marktes Peiting macht. Da stört es fast überhaupt nicht, dass die ortsübliche Bezeichnung Peitnach auf Landkarten und Ortsplänen nicht erscheint, sondern der Name „Peitinger Mühlbach“ oder nur „Mühlbach“ zu lesen ist.

Vor 19 000 Jahren war noch alles mit Eis bedeckt

„Trotz solcher Einschränkungen kann unsere Peitnach einige Besonderheiten vorweisen, die sie von anderen Lechzuflüssen unterscheidet“, sagt Geologe Müller. „Dazu gehört ihre Entstehungsgeschichte.“

Dabei ist zu bedenken, dass noch vor 19 000 Jahren die ganze Gegend von Gletschereis der letzten Eiszeit bedeckt war. „In der Folgezeit schmolz das Eis und wich immer weiter nach Süden zurück“, so Müller weiter. Die Peitnach konnte sich erst entwickeln, als vor etwa 12 000 Jahren zwei ehemalige Lechläufe trocken fielen.

Der Bach musste sich dem Lech anpassen

„Auf den von ihnen geschütteten Schotterflächen führten sie und ihre Zuflüsse fortan Niederschlagswasser dem heutigen Lechlauf zu“, hat Müller ermittelt. „Sie ist, erdgeschichtlich gesehen, mit ihren rund 12 000 Jahren ein außerordentlich junger Fluss.“

Der nacheiszeitlichen Landschaftsbildung unseres Raumes mit seinen vielen und raschen Veränderungen musste sich laut Müller auch die Peitnach anpassen: „So legte der Lech, in den sie bei Herzogsägmühle mündet, seine Talsohle etwa 40 Meter tiefer, und die kleine Peitnach musste dieser Entwicklung folgen und sich ebenfalls eintiefen.“ Es entstand so das vom Peitinger Gumpen bis zur Herzogsägmühle reichende schluchtartige Tal.

Ideal für die Anlage von Mühlen

Das obere Ende der Schlucht, wo das bis Peiting fast unmerkliche Gefälle zunimmt, erwies sich als für die Anlage von Mühlen besonders gut geeigneter Standort. „Im Laufe der Zeit entstanden in diesem Abschnitt nicht weniger als sieben Mühlen.“ Da die Mühlbetriebe für die Wirtschaftskraft von Peiting einen nicht unerheblichen Faktor darstellen, hat auch die Peitnach ihren Teil zur Entwicklung des Ortes beigetragen.

In dem Welf-Aufsatz weist Müller darauf hin, dass der Name Peitnach nicht maßgebend für den Ortsnamen Peiting war, sondern eine jüngere Benennung darstellt.

MANFRED MÜLLER

