In der Ammerleite kehrt der Urwald zurück

Teilen

Die unberührte Natur in der Schnalz ist ein Paradies vor der Haustür. Alles bleibt dort der Natur überlassen. Immer wieder stürzen Bäume um und rutscht der Boden ab. © Heiß

Einen Hauch unberührter Schönheit hatte die einzigartige Ammerschlucht mit ihren raren Naturwaldresten, uralten Eiben und seltenen Spechten schon immer. Im Jahr 2015 wurden 76 Hektar Staatswald im Bereich Ammerleite und Talbachhänge als Naturreservat ausgewiesen. Jetzt kehrt dort der Urwald zurück.

Peiting/Rottenbuch – Es ist mit das schönste Teilstück des im Oktober 1977 eröffneten 120 Kilometer langen König-Ludwig-Wegs von Berg am Starnberger See nach Füssen. Der über zahlreiche Treppen und Stege führende Pfad durch die Ammerleite zwischen Ramsau und Schweinberg. Kein Verkehrslärm ist dort zu hören, nur das Rauschen der Ammer – die so gern gehörte Melodie. Seit Generationen geschätzt, um der Hektik des Alltags zu entfliehen.

Der Mischwald aus Buchen, Tannen, Bergahorn, Eschen und Fichten ist geradezu ein Genuss für die Seele. Vor allem beim frischen Austrieb im Frühjahr und im bunten Herbstkleid. Die Holznutzung war dort wegen der steilen, rutschigen Hänge schon in der Vergangenheit nur sporadisch, wie auch die Pflanzungen nur Teilflächen umfassten.

Immer wieder rutscht der Boden ab

Auf den meisten Flächen hat sich bereits seit Jahrzehnten die natürliche Waldentwicklung durchgesetzt. Neben alten, starken Baumriesen – teils über 150 Jahre alte Tannen – versuchen junge Bäume Fuß zu fassen. Allerdings haben es einige von ihnen nicht leicht. Immer wieder rutschen ganze Bodenpartien hinab in den Fluss.

Dort entstehen wiederum Rohböden, die von Pionierpflanzen besiedelt werden. Eindrucksvoll sind auch die Totholzmengen, die sich insbesondere an den Unterhängen angesammelt haben und vielen Tier- und Pflanzenarten, wie den seltenen Tannenstachelbart, neuen Lebensraum bieten.

Infotafel angebracht

Seit 2015 wird gänzlich auf die Holznutzung verzichtet. Alles bleibt der Natur überlassen. Einzige Ausnahme ist das Fällen und Entrinden der vom Borkenkäfer befallenen Fichten. Das Material verbleibt jedoch vollständig im Reservat.

Freuen sich drüber, dass wieder Urwald entsteht: Meike und Alexander Wacker aus Rott an der Infotafel. © Heiß

Der Bauhof der Gemeinde Peiting hat nun eine Informationstafel angebracht, dass dort ohne Eingriffe von außen wieder ein Urwald entsteht. Gewarnt wird dabei auch vor herunterfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen. „Das ist ja interessant, wenn wir dort diese Entwicklung mitverfolgen können“, sagen Meike und Alexander Wacker aus Rott begeistert.

Diese „Attraktion für Einheimische und Wanderer“ ist allerdings nur ein schöner Nebeneffekt. „Vorrangig dient dieses Projekt wissenschaftlichen Zwecken“, weist Sonja Scheurer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schongau hin. Dort werden Daten über den natürlichen Wald und seine Entwicklung sowie über die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt gesammelt.

Totholz verbleibt im Wald

Diese liefern wertvolle Erkenntnisse für Forstleute und Waldbesitzer, wie sie ihre Wälder naturnah bewirtschaften können. Gerade in Zeiten des Klimawandels sind diese Hinweise wichtig, damit auch in Zukunft gesunde und stabile Wälder in Bayern wachsen.

„Sehr wichtig ist uns dabei, dass das komplette Totholz hier liegen bleibt,“ schildert Sachbearbeiter Vinzent Gehring. Dieses Totholz spielt eine wichtige Rolle, damit sich eine natürliche Dynamik im Wald entfalten kann. Es ist vor allem wichtig für Pilze, Amphibien, Insekten und Vögel.

Ebenso profitieren Folgetiere wie Fuchs, Dachs, Hase und Reh. „Das Totholz wird in den kommenden Jahren sicherlich durch absterbende Eschen stark zunehmen“, weiß der Böbinger Revierleiter Hans-Peter Schöler vom Forstbetrieb Oberammergau. Schuld daran ist das durch einen Pilz verursachte Eschentriebsterben.

Kleinflächiger Wechsel von Lebensräumen

Was in der Schnalz die Naturliebhaber schon immer faszinierte, ist der kleinflächige Wechsel an Lebensräumen zwischen den besonnten Buchenwäldern am Oberhang, den luftfeuchten Schluchten und kleinen Quellhorizonten. Dies ermöglicht zahlreichen Pflanzenarten, einen geeigneten Standort zu finden.

Auf den sonnenverwöhnten, kalkhaltigen Oberhängen blüht jetzt im Frühling das Leberblümchen, entlang der Bäche zeigt sich der Riesenschachtelhalm, und am Ufer der Ammer begleiten ausgedehnte Winter-Schachtelhalmbestände den Fluss. Zahlreiche Sträucher wie die Rote Heckenkirsche, Linguster, Schwarzer Holunder, Wolliger Schneeball und Seidelbast sind hier anzufinden.

Mit sehenden Augen bewusst erleben

Ein einzigartiges Juwel in der Schnalz sind die Sinterterrassen, eine bizarre Schönheit. Der leider zu früh verstorbene und viel in der Welt herumgekommene Hans Piehler wies in seinen Vorträgen und Führungen seine Schüler immer wieder darauf hin. Dort in der Schnalz war er wirklich daheim. Sie war ihm mit eine Grundlage für seine 1974 veröffentlichte Doktorarbeit „Die Entwicklung der Nahtstelle von Lech-, Loisach- und Ammergletscher vom Hoch- bis Spätglazial der letzten Vereisung“.

Es ist auch in seinem Sinne, dass der Weg durch die Ammerleite für Fahrräder aller Art verboten ist. Wirklich genießen und beobachten kann man die Geheimnisse der Natur eh nur zu Fuß mit wachen sehenden Augen.

Gerhard Heiß

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.