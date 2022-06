In letzter Minute: Feuerwehr verhindert Großbrand

Von: Jörg von Rohland

Teilen

Rechtzeitig zur Stelle: Die Feuerwehr bekämpfte den Garagenbrand von oben und unten und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser verhindern. © Hans-Helmut Herold

Lichterloh in Flammen standen in der Nacht auf Montag in Peiting der Dachstuhl einer Garage und ein Schuppen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr ist der Sachschaden beträchtlich. Doch es hätte noch schlimmer kommen können.

Peiting - Es war ein Einsatz, in dem es auf jede Sekunde ankam. „Fünf Minuten später, dann hätte es ganz anders ausgehen“, ist sich Peitings Feuerwehr-Kommandant Klaus Straub sicher. Seine 40-köpfige Mannschaft war in der Nacht zum Glück rechtzeitig an Ferdinand-Reber-Straße, an der sie dringend gebraucht wurde. Von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort vergingen Straubs Angaben nach gerade einmal fünf Minuten.

Gegen 1.20 Uhr hatte ein Anwohner Alarm geschlagen, weil Garage und Schuppen eines Nachbarn brannten. Geistesgegenwärtig wählte der Anlieger den Notruf und klingelte die Bewohner der beiden Wohnhäuser links und rechts der Garage aus den Betten.

Nur noch ein Gerippe ist von dem Dachstuhl übrig. Die Solarpanele wurden bei dem Brand zerstört. © Hans-Helmut Herold

Zwei Frauen und 38 Männer der Peiting Feuerwehr machten sich mit acht Fahrzeugen auf den Weg. Bei der Anfahrt mussten sie noch mit dem Schlimmsten rechnen. Denn von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums hatte es zunächst geheißen, dass ein Mehrfamilienhaus in Vollbrand stehen würde. Vor Ort ging es dann für die Feuerwehr glücklicherweise nicht darum, Leben zu retten, sonden den Sachschaden so gering wie möglich zu halten. Die Anwohner – ein älterer Herr und ein Ehepaar – hatten ihre Häuser bereits verlassen. Der betroffene 78-jährige Hauseigentümer wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Häuser galt es dann zu retten, denn das Feuer drohte auf sie überzugreifen. Nach Angaben des Kommandanten bekämpften die Frauen und Männer den Brand mit vier Strahlrohren; von unten und von oben. Der Angriff von oben mit der Drehleiter war dabei eine äußerst kniffelige und gefährliche Angelegenheit. Nur 30 Zentimeter über den Köpfen der Einsatzkräfte verlief eine Stromleitung. Das Eintreffen des LEW-Mitarbeiters, der den Strom letztlich abstellte, konnte die Feuerwehr freilich nicht abwarten. Er war laut Straub aber immerhin schon nach 30 Minuten vor Ort.

Das Gröbste war bis dahin bereits erledigt, das Übergreifen des Feuers konnte verhindert werden. Die Photovoltaikanlage auf einem der Wohnhäuser überstand den Einsatz unbeschadet. Die Solarpanele auf der Garage waren dagegen nicht mehr zu retten. Ein in der Garage geparktes Auto konnten die Einsatzkräfte dagegen augenscheinlich unversehrt herausfahren. Nach Feuerwehrangaben war es nur mit Ruß bedeckt, die Betondecke hatte es vor dem Feuer im Dachstuhl der Garage geschützt.

Ersten Erkenntnissen nach war das Feuer außerhalb des Gebäudes ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Den Ermittlern liegen keinerlei Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor. Der Dauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen werden laut Polizei vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen. Der entstandene Schaden dürfte den ersten Schätzungen zu Folge im sechsstelligen Bereich liegen.

An Schlaf war für viele der Kameraden der Feuerwehr am Montag nicht mehr zu denken. Der Einsatz war erst um 7 Uhr morgens beendet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.