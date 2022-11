In Peiting wird es weihnachtlich: Die Marktgemeinde hat ihren Christbaum

Von: Christoph Peters

Bei der Aufstellung des Christbaums in Peiting klappte alles wie am Schnürchen. © Gemeinde Peiting

In Peiting wird es weihnachtlich: Seit Freitag schmückt eine über zehn Meter hohe Tanne den Hauptplatz. Dass die Marktgemeinde heuer einen beleuchteten Weihnachtsbaum bekommt, war nicht immer klar.

Peiting - 35 Jahre alt und rund zwölf Meter hoch ist die Nordmanntanne, die seit dem gestrigen Freitag den Peitinger Hauptplatz ziert. Alles habe wie am Schnürchen geklappt, teilte die Gemeinde mit, nachdem der Weihnachtsbaum an Ort und Stelle aufgestellt war.

So ruhig die Aktion ablief, so laut war Anfang September der Aufschrei gewesen, als publik wurde, dass die Gemeinde Peiting wegen der Energiekrise auf den beleuchteten Christbaum verzichten will.

Weihnachtsbaum in Peiting aufgestellt

Deutschlandweit folgte ein riesiges Medienecho. Auch beim Peitinger Traditionsbetrieb Tannen Geiß aus Hohenbrand war man deshalb in heller Aufregung, kündigte an, den Baum zu spenden. Am Ende ruderte Bürgermeister Peter Ostenrieder zurück.

Noch fehlen die Lichter am Weihnachtsbaum. Bauhofmitarbeiter werden sie ab Montag aufhängen. Den benötigten Strom soll erstmals eine Solaranlage samt Batterie liefern – als kleines Zeichen zur Energiekrise.

