„Jenseits der Lüge - Die Wahrsagerin des Anton Fugger“: „Erfrischend anderes“ Theaterstück vor Premiere in Peiting

Von: Andreas Jäger

Teilen

Probenszene mit Hannelore Leinauer-Brennauer, Giggi Schweizer-Dacher und Heike Daams (v.l.). © LiccAmbra

„Jenseits der Lüge - Die Wahrsagerin des Anton Fugger“: So heißt das Theaterstück über die Peitingerin Anna Megerler, der 1564 in Augsburg der Prozess wegen Zauberei gemacht wurde. Im Mai darf die Aufführung in der Schloßberghalle bewundert werden. Autorin Angela Dopfer-Werner und Regisseur Ralph Sesar haben uns erklärt, was das Stück so besonders macht.

Peiting – „Ein klassisches Mittelalterstück ist es nicht, obwohl es im späten Mittelalter beziehungsweise der frühen Neuzeit spielt“, betont Autorin Angela Dopfer-Werner. Wer also ein Theaterstück wie die „Hexe von Schongau“ erwartet, wird gewiss überrascht sein, was er am 19., 20. und 21. Mai in der Peitinger Schloßberghalle zu sehen bekommt. „Musik, Kostüme und Bühnenbild haben eigentlich nichts mit dem Mittelalter zu tun“, so Dopfer-Werner. Man wollte weg von den Klischees und etwas machen, das einfach einmal „erfrischend anders“ sei, fügt Regisseur Ralph Sesar hinzu.

Da passt die beteiligte Band „BuffZack“ natürlich perfekt ins Konzept: Denn mit mittelalterlichem Minnegesang haben die jazzigen Klänge der vier Musiker wenig gemein. Auf „BuffZack“ seien Dopfer-Werner und Sesar eher zufällig gestoßen, als die Musiker einmal im „Grünen Salon“ spielten. „Wir haben uns nur angeschaut und beide gewusst, das passt zu unserem Stück“, so Dopfer. „Ich hab’ die Band dann gleich in der Pause angesprochen und gesagt: ,Euch brauchen wir für unser Theaterstück’“, erzählt Sesar.

Nach drei Monaten war das Stück fertig

Zufällig – das beschreibt nicht nur das Finden der richtigen Musik, sondern auch die Entstehung des Stücks selbst. Eigentlich recherchierte Dopfer-Werner für die „Hexe von Schongau“, als sie auf die Geschichte der Anna Megerler aus Peiting stieß und beschloss, ein Theaterstück zu ihrer bewegten Lebensgeschichte zu schreiben. „Beim Schreiben bin ich schnell. Nach drei Monaten war das Stück fertig“, so Dopfer-Werner. Während des Schreibens hat sich die Autorin immer wieder mit Ralph Sesar besprochen, der durch sein Schaffen einen großen Bekanntenkreis an Theaterschauspielern hat. Dabei habe Sesar stets überlegt, zu welchem Typ welche Rolle passen könnte und jene entsprechend besetzt.

Regisseur Ralph Sesar und Autorin Angela Dopfer-Werner (v.l.) entwickelten das Theaterstück. © Andreas Jäger

Einige der Darsteller verfügen bereits über Theatererfahrung, etwa durch Mitwirkung bei der „Hexe von Schongau“. Wiederum andere haben zuletzt in ihrer Schulzeit Theater gespielt, und einige stehen bei den Aufführungen im Mai sogar zum ersten Mal auf der großen Bühne. Trotz der unterschiedlichen Erfahrungen hat Regisseur Sesar für alle Darsteller nur lobende Worte: „Sie leisten wirklich Großartiges.“

Proben laufen seit Januar

Im Theaterstück erleben die Zuschauer eine Zeitreise ins Jahr 1564, als der Bäckermeister Rueff die kräuterkundige Anna Megerler aus Peiting nach Augsburg ruft. Sie soll seinen kranken Sohn heilen, doch das gelingt nicht. Der Bäckermeister, entsetzt über den Tod seines Sohnes, gibt der Kräuterfrau die Schuld und zeigt sie wegen Zauberei beim Augsburger Stadtrat an. Die Peitingerin wird verhaftet und vor Gericht gestellt, ihr drohen Folter und Tod. Doch Annas Aussage, sie habe ihre kristallenen Wahrsagerkugeln von Anton Fugger bekommen und für diesen hohen Herrn auch hineingeschaut, verunsichert den Stadtrat. Fugger ist zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben und kann sich nicht mehr äußern, es bleibt nur die peinliche Befragung, um herauszufinden ob die Kräuterfrau lügt oder die Wahrheit sagt. Der Fall ist heikel, die Räte sind sich nicht einig. Doch es gilt vor allem, einen Skandal für die Stadt Augsburg und die Familie Fugger tunlichst zu vermeiden.

Im Januar wurde mit den Proben zum Stück begonnen, aktuell laufen sie auf Hochtouren. „Zweimal pro Woche proben wir momentan“, berichtet Dopfer-Werner. Auch der Ticketverkauf läuft bereits. Einige der insgesamt 960 Tickets sind noch zu haben, entweder bei „Buch am Bach“ in Peiting, der Schongauer „Büchergalerie“ oder online über den QR-Code auf den ausliegenden Flyern beziehungsweise die Internetseite des Kulturvereins „LiccAmbra“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.