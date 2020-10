Peitinger Jugendzentrum: Grundstückskauf durch die Gemeinde wird konkret - „Wir sind uns handelseinig“

Was sich vor einigen Monaten bereits angedeutet hat, wird nun offenbar Realität: Die Gemeinde Peiting steht kurz vor dem Kauf des Jugendzentrum-Gebäudes in der Lorystraße. Damit wäre der geplante und umstrittene Neubau auf der grünen Wiese an der Jägerstraße endgültig vom Tisch.

Peiting – Bereits im April hatte Bürgermeister Peter Ostenrieder den Kauf des alten Hauses ins Spiel gebracht. Trauriger Anlass war damals der Tod von Maria Hoffmann, der das Gebäude gehörte. 1989 hatte die Ärztin ihre ehemaligen Praxisräume der Gemeinde für das Jugendzentrum zur Verfügung gestellt, in denen die Einrichtung noch heute ihre Heimat hat. Ostenrieder nahm Kontakt zu den Erben auf, die allerdings auf das Nachlassverfahren verwiesen und um Geduld baten.

Stiftungsverwalter und Gemeinde sind sich einig über den Kauf

Mittlerweile sind die Formalitäten geklärt – mit einer guten Nachricht aus Sicht der Marktgemeinde. So seien Haus und Grundstück auf Wunsch von Maria Hoffmann in ein Stiftungsvermögen geflossen, mit der Bedingung, es für die Jugendarbeit zu verwenden, sagt Ostenrieder im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten. Und was könnte da besser geeignet sein als ein Fortbestehen des Jugendzentrums an Ort und Stelle? Das dachten sich anscheinend auch die Verwalter des Stiftungsvermögens. „Wir sind uns über einen Kauf handelseinig“, kann der Bürgermeister erfreut bestätigen.

Eine halbe Million Euro sind im Nachtragshaushalt für den Kauf vorgesehen

Am vergangenen Montag war bereits ein Gutachter vor Ort, um den Wert des rund 1900 Quadratmeter großen Grundstücks samt Wohnhaus und Praxis-Anbau zu ermitteln. Im Nachtragshaushalt, über den der Peitinger Gemeinderat in der nächsten Sitzung am kommenden Dienstag befinden wird, habe man bereits eine halbe Million Euro für den Kauf vorgesehen, sagt der Bürgermeister. Noch muss freilich der Gemeinderat dem Geschäft zustimmen, doch Ostenrieder ist optimistisch, dass das Gremium den Weg mitgeht. Schließlich bringt ein Kauf für die Gemeinde gleich mehrere Vorteile mit sich.

Der umstrittene Neubau an der Jägerstraße wäre damit vom Tisch

Der wichtigste: Der bislang geplante Neubau des Jugendzentrums an der Ecke Jägerstraße/Kampfgartenweg wäre damit nicht mehr notwendig. Das Vorhaben gilt als umstritten, etliche Anwohner liefen Sturm gegen die Pläne, übergaben sogar eine Unterschriftenliste an die Gemeinde. Ihre Sorge: Durch das Jugendzentrum würde die Lärm- und Verkehrsbelastung im benachbarten Wohngebiet steigen. Am bisherigen Standort gibt es laut dem Rathauschef dagegen keine Probleme mit den Nachbarn, auch die Lage spreche für einen Verbleib der Einrichtung in der Lorystraße, findet Ostenrieder. „Das ist die bessere Lösung.“

Zumal das große Grundstück viel Potenzial hat. Möglich sei sowohl eine Sanierung der bestehenden Gebäude als auch ein Abriss und Neubau. Was mehr Sinn mache, müsse noch genauer geprüft werden, so der Rathauschef. Bislang habe auch der große Garten nicht vom Jugendzentrum genutzt werden können, das ändere sich mit dem Kauf. Dass das Wohnhaus derzeit noch vermietet ist, stellt aus Ostenrieders Sicht kein Problem dar.

Frühestens 2022 soll mit dem Um- oder Neubau begonnen werden

Ein weiterer Vorteil aus Gemeindesicht: Durch den Kauf wäre der Zeitdruck erst einmal raus. Bislang sah der Mietvertrag vor, dass dieser zwei Jahre nach dem Tod von Maria Hoffmann ausläuft. Die Alternative Neubau hätte entsprechend schnell umgesetzt werden müssen, 1,5 Millionen Euro waren deshalb bereits im Haushalt für 2021 vorgesehen. Die könnte sich der Markt erst einmal sparen, was das Gemeindesäckel in der Corona-Krise entlasten würde. Das Projekt werde nun voraussichtlich frühestens 2022 oder 2023 angegangen, wagt der Rathauschef eine vorsichtige Prognose. Die endgültige Entscheidung trifft freilich auch hier der Gemeinderat.

Lesen Sie auch:

Wie es um das Alltagsradwegenetz in Peiting bestellt ist, zeigt ein Gutachten auf, das jetzt im Gemeinderat vorgestellt wurde. Das Ergebnis überrascht nicht: Für die Gemeinde gibt es noch viel zu tun, um den Bürgern den Umstieg aufs Rad schmackhafter zu machen.