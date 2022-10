Peitinger Juze-Neubau drohen jetzt noch weitere Verzögerungen

Das Peitinger Jugendzentrum hat seit 1989 seine Heimat an der Lorystraße. Dort soll es auch bleiben, doch wann der angekündigte Neubau umgesetzt werden kann, ist immer noch offen. © Hans-Helmut Herold

Das Gebäude, in dem das Peitinger Jugendzentrum untergebracht ist, hat seine besten Zeiten längst hinter sich. Eigentlich wollte die Gemeinde im nächsten Jahr den lange angekündigten Neubau in Angriff nehmen. Doch die Chancen dafür stehen offenbar schlecht. Dem Projekt droht eine weitere Verzögerung.

Peiting – Zwei Jahre ist es her, dass die Gemeinde Peiting aus ihrer Sicht gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlug. Damals kaufte sie das Gebäude an der Lorystraße, in dem das Jugendzentrum seit 1989 eine Heimat gefunden hat. Die bisherige Besitzerin Maria Hoffmann hatte die Immobilie nach ihrem Tod einer Stiftung vermacht mit der Bedingung, sie weiterhin für die Jugendarbeit zu verwenden.

Standort Kampfgartenweg war vom Tisch

Eine Auflage, die die Gemeinde nur zu gern erfüllen wollte, konnte so das Jugendzentrum nicht nur am angestammten Platz verbleiben, sondern war damit auch der umstrittene Standort am Kampfgartenweg für einen Juze-Neubau vom Tisch, gegen den Anwohner Sturm gelaufen waren.

Freilich, schon damals war klar, dass man auch am alten Standort Geld in die Hand würde nehmen müssen, um entweder den bestehenden ehemaligen Praxis-Anbau und das dazugehörige Wohnhaus grundlegend zu sanieren, oder die Gebäude durch einen geeigneten Neubau zu ersetzen. Die dafür nötigen Untersuchungen und Planungen sollten eigentlich heuer über die Bühne gehen. 150 000 Euro hatte der Gemeinderat dafür im Haushalt vorgesehen.

Doch viel passiert ist offenbar nicht, wie Geschäftsleiter Stefan Kort auf Anfrage der Heimatzeitung mitteilt. Das Marktbauamt sei bislang nicht dazu gekommen, das Projekt anzugehen.

Keine neue Bleibe für sechsköpfige Familie

Tatsächlich dürfte man dort mit dem sich im Endspurt befindenden Neubau des Kindergartens und der beginnenden Sanierung des Eisstadions auch so schon gut ausgelastet sein. Doch das ist nur eine Erklärung dafür, warum der Juze-Neubau nicht recht vorankommen will. Ein anderes Problem ist bis heute nicht gelöst. Noch immer hat die Gemeinde keine neue Bleibe für die sechsköpfige Familie gefunden, die in dem Wohnhaus auf dem rund 1900 Quadratmeter großen Areal lebt.

Per Aufruf in sozialen Netzwerken hatte man im vergangenen Jahr eine alternative Wohnung gesucht. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als sei eine Lösung gefunden. Ende vergangenen Jahres zeigte sich Kort jedenfalls optimistisch, dass die Familie bald ausziehen werde.

Doch dazu kam es nicht. Leider habe es mit dem erhofften Umzug in die privat angebotene Wohnung nicht geklappt, blickt der Geschäftsleiter zurück.

Auch die Obdachlosenbehörde muss passen

Seitdem ist guter Rat teuer für die Gemeinde. Zwar hat sie der Familie, wie Kort bestätigt, gekündigt. Doch die Räumung notfalls vor Gericht durchzusetzen, davor schreckt man bislang aus gutem Grund zurück. Denn als zuständige Obdachlosenbehörde müsste die Gemeinde die Familie anschließend woanders unterbringen. Zwar seien in den für solche Fälle vorgesehenen Unterkünften prinzipiell Plätze da, sagt Kort, allerdings seien diese für Familien mit kleinen Kindern keine vertretbare Alternative.

Doch eine solche zu finden, kommt derzeit angesichts des angespannten Wohnungsmarkts einer fast schon unlösbaren Aufgabe gleich, dessen ist sich auch Kort bewusst. Man stehe in Gesprächen mit dem Landratsamt, doch dort hat man bekanntlich selbst alle Hände voll zu tun, um die wieder steigende Zahl an Flüchtlingen unterzubringen. So stellt sich die Frage, ob die Gemeinde nicht doch wieder über einen alternativen Standort für das Jugendzentrum nachdenken muss, damit das Projekt nicht zur unendlichen Geschichte gerät.

Thema in der nächsten Haushaltsdebatte

„Es wird sicher Thema in der nächsten Haushaltsdebatte sein, wie wir damit umgehen sollen“, sagt Kort. Zwar sind für nächstes Jahr 2,2 Millionen Euro für den Neubau vorgesehen, dass wirklich die Bagger rollen, könne er sich angesichts der aktuellen Lage aber nicht vorstellen, gibt sich der Geschäftsleiter keinen Illusionen hin. Fest stehe aber: Das Projekt auf die lange Bank schieben, sei nur schwer möglich. „Dazu ist das Gebäude in einem zu schlechten Zustand.“