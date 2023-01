Kanapee-Rennen: Peitinger Kult-Event in Warteschleife

Von: Christoph Peters

Waghalsig stürzten sich im Jahr 2019 die Teilnehmer des Kanapee-Rennens auf ihren eigenwilligen Gefährten den Schnaidberg-Hang hinunter – sehr zur Freude der Tausenden Besucher. © Archiv/Herold

Tollkühne Fahrer, die sich auf waghalsigen Gefährten todesmutig den Schnaidberg hinunterstürzen: Das Kanapee-Rennen der Peitinger Landjugend ist legendär. Doch wer in freudiger Erwartung bereits die Kufen unter sein altes Sofa montiert hat, für den gibt es nach drei Jahren Event-Pause erneut eine schlechte Nachricht.

Peiting – Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass sich der Schnaidberg in Ramsau in ein Mekka für wagemutige Schlittenpiloten verwandelte. Rund 2000 Besucher verfolgten damals gebannt, wie sich die Teilnehmer auf ihren selbst gebastelten Gefährten die rund 230 Meter lange Piste hinabstürzten. Die wichtigste Regel beim Kanapee-Rennen der Peitinger Landjugend: Je ausgefallener der „Schlitten“, desto besser.

So wetteiferte 2019 ein wildes Potpourri aus römischem Streitwagen, Bergwerks-Hunt und zahlreicher weiterer kurios anmutender Rennmaschinen Marke Eigenbau um die beste Fahrt und die Gunst des Publikums. Das zeigte sich begeistert von der gelungenen Veranstaltung, zumal die Anhänger lange auf die zwölfte Auflage des Kult-Events hatten warten müssen. In den Jahren zuvor war das Schlittenvergnügen wegen fehlenden Schnees mehrmals abgesagt worden.

Erst der Stress, dann die Corona-Pandemie

Doch auch seit 2019 ist es still um das Kanapee-Rennen geworden. 2020 verzichtete die Landjugend aus Termingründen und wegen des hohen Aufwands auf eine Veranstaltung. In den beiden Folgejahren war wegen der Corona-Krise an eine Großveranstaltung nicht zu denken.

Mittlerweile hat sich die Corona-Situation entspannt, doch für alle, die ihr ausgedientes Sofa bereits vor dem geistigen Auge den Schnaidberg hinunterschlittern sahen, hat die Landjugend erneut eine schlechte Nachricht parat: Auch heuer werde nichts aus einer Neuauflage des Kanapee-Rennens, teilt ihr Vorsitzender Martin Skalitza bedauernd auf Anfrage der SN mit.

Fehlender Schnee ist nicht das Problem

Daran schuld ist nicht der bislang fehlende Schnee. Die Entscheidung im Vorstand, auf das Kult-Event zu verzichten, ist laut dem Vorsitzenden schon vor einiger Zeit mit Blick auf den Terminkalender gefallen. Bereits am 4. Februar organisiert die Landjugend ihren Faschingsball im Bergwerk. Gleichzeitig sind auch schon die Planungen für ein großes Jubiläumsfest zum 65-jährigen Bestehen des Vereins angelaufen. Drei Tage soll im September in der Schloßberghalle mit Weinfest und bayerischem Abend gefeiert werden.

Viel Arbeit für die Mitglieder, deren Zahl in der Corona-Krise deutlich gesunken ist. „Aktuell sind wir um die 40, vorher waren es noch über 50“, sagt Skalitza. Nachwuchs in der Pandemie zu gewinnen, sei gerade für einen Verein, der vom Geselligen lebe, schwer gewesen, blickt der Vorsitzende zurück. Gleichzeitig seien einige Mitglieder ausgeschieden, weil sie geheiratet haben. „Bei uns gilt die Regel, wer heiratet, geht aus der Landjugend raus.“ Doch gerade für ein Groß-Event wie das Kanapee-Rennen ist der Verein auf jede helfende Hand angewiesen.

Eventuell klappt es im kommenden Jahr

Umso mehr hofft man, dass die Jugendarbeit heuer wieder Fahrt aufnimmt und sich junge Peitinger der Landjugend anschließen. Am Faschingsball und Jubiläumsfest will man jedenfalls kräftig die Werbetrommel rühren, kündigt Skalitza schon einmal an. Und wer weiß: Vielleicht klappt’s ja dann 2024 auch wieder mit dem Kanapee-Rennen.

