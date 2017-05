Kinder haben Spaß beim Zähneputzen

Die Wurzelzwerge des Peitinger Waldkindergarten haben spannenden Besuch bekommen: Die Dentalhygienikerin Anja Müller von der Zahnarztpraxis Dr. Idalia Keller hat den Kindern anschaulich, informativ und vor allem sehr unterhaltsam alles zur Zahnhygiene erklärt.

Peiting – Sie zeigte den Kleinen alles Wichtige zum Zähneputzen und auch den Karies an großen Modellen. Auch bei der Ernährungslehre hatten die Kinder sehr viel Spaß. Es wurden gemeinsam die Würfelzuckerstücke gezählt, die beispielweise als versteckter Zucker in Lebensmitteln wie fertigem Fruchtjoghurt, Limonaden, Säften und natürlich in Süßigkeiten enthalten sind. Gelernt haben die Kleinen auch, dass mal ein Stück Schokolade oder ein Marmeladenbrot keinen Schaden anrichten, sofern richtig und regelmäßig die Zähne geputzt werden.

Der Höhepunkt war dann das gemeinsame Zähneputzen und das vorherige Einfärben der Zähne, um die Beläge sichtbar zu machen. Mit ihren blauen Zungen und Zähnen hatten die Kinder eine Riesengaudi. Zu guter Letzt gab es für jedes Kind ein Zahnputzset und ein Zahnputzdiplom, dass sie stolz mit nach Hause nehmen durften.