Kinder-Mannschaft gewinnt Karten für FCB vs. BVB - dann folgt das Drama

Bei einem Kinder-Fußballturnier im vergangenen Sommer haben die Jungs der FA Peiting Karten für das Spitzenspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund gewonnen. Doch dann kam alles anders.

Peiting/Polling - Erst der große Jubel, dann der kleine Weltuntergang für die Jungs der FA Peiting – und jetzt wieder ein großer Jubel der Erleichterung: Bei der „Mini-WM“ in Polling hatten die Buben im vergangenen Sommer abgeräumt und Tickets für das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund gewonnen. Leider zu wenige.

Stand Freitagmittag: Einer der Buben muss daheim bleiben, darf nicht mit zum Spiel Bayern gegen Dortmund. Stand Freitagnachmittag: Antenne Bayern kann helfen! Zwei Fußball-Tickets gehen zur F-Jugend nach Peiting. Eingefädelt haben es auf den letzten Drücker die Schongauer Nachrichten.

FCB vs. BVB: Alle sollten mit - doch es gab nicht genug Karten

Es war ein kleines Drama, das sich am Freitag innerhalb weniger Stunden abgespielt hat: Können die Schongauer Nachrichten dem verzweifelten Trainer der F-Jugend der FA Peiting irgendwie in letzter Minute helfen? Oder muss einer der elf Jungs im Alter von sechs bis acht Jahren unter Tränen daheim bleiben, wenn seine Mannschaft DAS Wahnsinnsspiel der Bundesliga ohne ihn besucht?

Kurz nach 14 Uhr der erlösende Anruf. „Alle dürfen mit. Ich bin sprachlos“, freut sich ein überaus erleichterter Jörg Aggensteiner, Trainer der F-Jugend. Doch wie konnte es überhaupt zu dem Ticket-Chaos kommen? Ein kurzer Rückblick: Bei der Mini-Fußball-WM in Polling hatten die Jung-Kicker nicht nur den Pokal abgeräumt, sondern damit auch Tickets für das Hammerspiel des FC Bayern am Samstag gegen Dortmund. „Klar, die haben sich riesig gefreut über die Karten“, erinnert sich Trainer Jörg Aggensteiner an den Jubel seiner elf Nachwuchs-Kicker. Elf Spieler plus zwei Trainer: Macht nach Adam Riese 13 Tickets. 14 hätte man zugesichert bekommen, eine zusätzliche Begleitperson für die elf Buben wäre damit auch dabei gewesen.

Und dann das: Durch missliche Umstände gab es nur zehn Karten. „Wir sind verzweifelt“, sagte Trainer Jörg noch am Freitagvormittag gegenüber unserer Zeitung. „Wie soll ich denn das einem Kind beibringen, dass es als einziges daheim bleiben muss?“ Ein Spieler-Papa, selbst Fan des FCB, hat aus Mitleid sogar angeboten, sein eigenes Ticket und das seines Freundes abzutreten. Waren also schon mal zwölf Tickets – aber damit immer noch zwei zu wenig. „Seit Montagabend zermartere ich mir den Kopf“, räumt Aggensteiner am Vormittag ein. Insgeheim habe er die Woche sogar gehofft – ohne, dass es böse klingen sollte – dass ja vielleicht noch einer eine saubere Erkältung bekommt und vielleicht nicht mit kann. Besser, als ein Los-Verfahren allemal.

Die Rettung: Die Schongauer Nachrichten und Antenne Bayern organisieren Karten

Für den Organisator des Turniers, Jürgen Saal, der eine Event-Firma in Weilheim betreibt, findet Aggensteiner übrigens trotz der misslichen Situation ausschließlich lobende Worte: „Das ist ein feiner Kerl, der kann selber nichts dafür, weil er einfach zu wenig Karten bekommen hat“, betont der F-Jugend-Trainer, bei einem Gespräch am Freitagmittag gegenüber unserer Zeitung. „Ich bin furchtbar traurig, mir tut das brutal leid für die Kinder“, sagt Jürgen Saal niedergeschlagen. Die Ticket-Aktion sei damals kurzfristig zustande gekommen, eine Firma habe den jungen Kickern etwas Gutes tun wollen. Der Veranstalter spricht von einem bedauerlichen Kommunikationsproblem. Erst Anfang der Woche habe man erfahren, dass nur zehn Karten für das Schlagerspiel zur Verfügung stünden.

Auch bei der Pressestelle des FC Bayern München hat man auf Anfrage der Schongauer Nachrichten keine Lösung parat: „Für dieses Spiel sind wir komplett ausgebucht“, heißt es dort. Selbst im VIP- und Business-Bereich: Nichts zu machen. Klar, Bayern gegen Dortmund, das ist seit Monaten restlos ausverkauft. Wie gut, dass sich Antenne Bayern für eine große Verlosungs-Aktion Tickets gesichert hat. Nachdem die Schongauer Nachrichten Kontakt aufgenommen hatten und die verantwortlichen Redakteure solch ein Mitleid mit den Buben der FA Peiting hatten, ereilte die erlösende Nachricht Trainer Jörg Aggensteiner noch am frühen Nachmittag. Es gibt die zwei Tickets! Alle dürfen mit!

Selbstverständlich wird das Glück live dann auch im Radio auf Antenne Bayern zu hören sein - am Freitagnachmittag. Und ein Super-Foto von den Buben samt Trainern in der Allianz-Arena gibt’s dann garantiert auch noch in der Zeitung!

