Erst die Corona-Krise, jetzt der Ukraine-Krieg: Kindergarten-Neubau in Peiting wird deutlich teurer

Von: Christoph Peters

Der neue Kindergarten an der Jägerstraße aus der Luft: Gut zu erkennen sind die großen Außenflächen im Obergeschoss, die von den beiden angrenzenden Gruppenräumen als Aufenthaltsmöglichkeit genutzt werden können. © Hans-Helmut Herold

Die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs gehen auch an Peitings größtem Bauprojekt nicht spurlos vorbei: Für den neuen Kindergarten an der Jägerstraße rechnet die Gemeinde mit Mehrkosten von bis zu eineinhalb Millionen Euro. Am angepeilten Eröffnungstermin hält man fest.

Peiting – Die Bohrmaschine kreischt laut, im Eingangsbereich dröhnt das Baustellenradio. Handwerker schleppen Wasserrohre durch den riesigen Rohbau an der Jägerstraße. Aus den nackten Ziegelwänden hängen Leerrohre für die Elektroverkabelung. Im großen Foyer stapelt sich das Baumaterial. Überall wird gearbeitet auf Peitings Mega-Baustelle. Doch bis der Kindergarten-Neubau bezogen werden kann, wird es noch eine Weile dauern.

Ursprünglich sollte das Großprojekt, das Platz für sieben Gruppen bietet, zum Kindergartenjahr 2022/23 fertig sein. Doch im vergangenen Oktober musste die Gemeinde das ausgegebene Ziel kassieren, die Corona-Krise und die mit ihr verbundenen Lieferschwierigkeiten in der Baubranche hatten den ohnehin ambitionierten Zeitplan zu Fall gebracht. Schon beim Baustart haperte es an Grundleitungen, später fehlte es an Dämmmaterial für das Flachdach und schließlich kamen die Fenster nicht mehr rechtzeitig vor dem Winter. Erst in diesem Frühjahr haben die Arbeiten wieder Fahrt aufgenommen.

Bis Ostern 2023 soll der Kindergarten fertig sein

Aktuell sehe alles danach aus, als ließe sich der im Oktober ausgegebene neue Bezugstermin Ostern 2023 halten, zeigte sich Marktbaumeister Fabian Kreitl bei einem Rundgang über die Baustelle optimistisch. Ein einkalkulierter Puffer von eineinhalb Monaten soll vor unliebsamen Überraschungen schützen. „Seit der Offenen Ganztagsschule sind wir da ein gebranntes Kind“, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Deren Eröffnung musste im vergangenen Jahr immer wieder verschoben werden, weil die Brandschutztüren nicht rechtzeitig kamen.

Blick in das große Foyer des neuen Kindergartens. Große Fensterflächen lassen viel Tageslicht herein. © Hans-Helmut Herold

Doch nicht nur den Zeitplan hat die Corona-Krise gehörig durcheinandergewirbelt. Auch das ursprüngliche Budget von knapp sieben Millionen Euro ist wegen explodierender Preise längst Makulatur. Derzeit liege man bei Gesamtkosten von 8,22 Millionen Euro, sagt Kreitl. Noch fehlt allerdings das Ergebnis der Ausschreibung für die letzten vier Gewerke Malerarbeiten, Fliesen, Böden und Reinigung. Weil auch hier mit steigenden Kosten zu rechnen ist, geht der Marktbaumeister davon aus, dass „wir im worst case am Ende bei 8,5 Millionen Euro landen werden“. Denn mittlerweile schlage auch der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen gestiegenen Energiepreise voll durch. „Wenn wir früher Angebote bekommen haben, die 30 Prozent über der Kostenschätzung lagen, dann wurde aufgehoben und neu ausgeschrieben“, so der Rathauschef. Dies sei nun keine Option. Zum einen wäre sonst der Zeitplan nicht zu halten, zum anderen, und das sei die bittere Erkenntnis in der aktuellen Zeit, würde eine neuerliche Ausschreibung kaum günstiger ausfallen.

Um das Budget nicht noch mehr zu überziehen, haben Architekten und Gemeinde in den vergangenen Monaten eingespart, wo man konnte. Wegen des hohen Holzpreises wurde auf Vollholz-Außenwände zugunsten einer günstigeren Holzständervariante verzichtet. Die Innenwände sind nun geziegelt statt aus Holz. „Für den Schallschutz dürfte das sogar die bessere Variante sein“, sagte Kreitl. Im Obergeschoss, wo zwei der sieben Kindergartengruppen entstehen, befinden sich die Stützpfeiler für die Decke nun im Gebäude, was ebenfalls Kosten bei der Statik reduziert.

Bürgermeister Peter Ostenrieder (li.) und Marktbaumeister Fabian Kreitl in einem der oberen Gruppenräume. © Hans-Helmut Herold

Dennoch werden es am Ende bis zu 1,5 Millionen Euro sein, die die Gemeinde zusätzlich und ganz allein schultern muss. Denn die Förderung durch den Freistaat in Höhe von 2,8 Millionen Euro ist gedeckelt. Weil auch an anderer Stelle Mehrausgaben geschultert werden müssen, werde man im Nachtragshaushalt, der derzeit erarbeitet werde, wohl nicht um eine Kreditaufnahme herumkommen, blickt Ostenrieder voraus.

