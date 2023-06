Kirchen wieder von außen beleuchten? Knappe Entscheidung im Peitinger Gemeinderat

Von: Christoph Peters

Die Peitinger Pfarrkirche soll künftig in der Dunkelheit wieder angestrahlt werden. So hat es der Marktgemeinderat mit knapper Mehrheit entschieden. © Hans-Helmut Herold

Wegen der Energiekrise musste die Marktgemeinde Peiting seit vergangenen September auf die Außenbeleuchtung der Pfarrkirche und der Kirche Maria Egg verzichten. Doch nun ist die entsprechende Verordnung des Bundes ausgelaufen. Im Gemeinderat stand man deshalb vor der Frage: Weiter Licht aus oder wieder an?

Peiting – Es war die durchaus berechtigte Sorge vor einem Gasengpass im Winter, die im vergangenen Sommer die Bundesregierung dazu trieb, die Kommunen beim Energiesparen in die Pflicht zu nehmen. Auch in Peiting blieben von September an die Strahler, die bis dato des nächstens die Kirchen Maria Egg und St. Michael von außen erleuchteten, dunkel.

Der Winter ist mittlerweile längst vorbei, ein Gasengpass wurde erfolgreich vermieden. Zwischenzeitlich hatte der Bund die Energiesparverordnung zwar noch einmal verlängert, doch Mitte April ist sie endgültig ausgelaufen. Im Marktgemeinderat stand man nun deshalb vor der Frage, wie man in Sachen Kirchenbeleuchtung weiter verfahren sollte. Schnell zeigte sich, dass das Gremium in dieser Sache gespalten war. Auf der einen Seite standen jene, die wie Franz Seidel (BVP) unter anderem mit dem kulturellen Stellenwert für eine Rückkehr zur Beleuchtung der Gotteshäuser argumentierten.

Beleuchtungsgegner verweisen auf Lichtverschmutzung

Andere wiederum hielten eine Beleuchtung weiter für verzichtbar. „Wir müssen endlich anfangen, zu akzeptieren, dass Dinge, die bislang selbstverständlich waren, es nicht mehr sind“, sagte Marion Gillinger (ÖDP). Nicht nur sei es falsch, Energie auf diese Weise zu vergeuden. Auch die Lichtverschmutzung sei ein großes Problem, die Auswirkungen auf Insekten gut dokumentiert. Unterstützung erhielt sie von Tobias Eding, der sich für die SPD-Fraktion ebenfalls gegen eine Beleuchtung aussprach. Wenn man die Folgen für die Umwelt schon wisse, sollte man darauf auch Rücksicht nehmen, forderte er. Abends gehe man zudem eher in die Kneipe als in die Kirche. Beleuchtung brauche man da, wo man einen ernsthaften Nutzen davon habe, etwa auf der Straße oder Parkplätzen.

Dass Eding die Kirche mit einer Kneipe vergleiche, sei schon bemerkenswert, stellte Norbert Merk (CSU) fest. Stück für Stück würden in diesem Land christliche Werte verschwinden. Die Kirche sei als kulturelles Gebäude und Gotteshaus ein Ausnahmefall, schlug er sich auf die Seite der Beleuchtungsbefürworter. „Es wäre erbärmlich, wenn wir es nicht mehr schaffen, so etwas zu tun.“ Wenn er sich schon so dafür einsetze, dann wolle er Merk am Sonntag auch öfter in der Kirche sehen, konterte Eding. Das eine habe mit dem anderen doch nichts zu tun, wehrte sich dieser.

Für die Kapelle Maria Egg soll die Beleuchtung über eine Zeitschaltuhr gesteuert werden. © Hans-Helmut Herold

Auf die Seite der Befürworter schlug sich auch Andreas Barnsteiner (BVP). Die Kirchen hätten als älteste Gebäude im Ort eine Strahlkraft nach innen und außen, betonte er. Insekten gebe es zudem in Hülle und Fülle. Wenn man sich den Flughafen in München anschaue, „brauchen wir hier nicht über zwei Lampen reden“.

Thomas Elste (Grüne) versuchte, die Wogen zu glätten. Er erinnerte daran, dass Kirchen über viele Jahrhunderte nicht beleuchtet gewesen und es viele heute noch nicht seien. Wenn solch ein großes Interesse an einer Beleuchtung bestehe, könne man auch die Kirche an den Stromkosten beteiligen, schlug er vor. Die belaufen sich laut Verwaltung auf rund 1130 Euro im Jahr.

Um versöhnliche Töne bemühte sich auch Herbert Salzmann (SPD). Es gehe nicht darum, wer ein besserer oder schlechterer Christ sei. Es gebe für beide Seiten gute Argumente. „Für mich ist die alte Regelung einfach aus der Zeit gefallen.“

Zeitschaltung nur bei einer Kirche leicht umsetzbar

Offen zeigten sich viele der Befürworter dafür, dass die Beleuchtung nicht die ganze Nacht brennen müsse und eine Zeitschaltuhr durchaus Sinn mache. Doch eine solche Lösung ließe sich nur im Fall Maria Egg relativ günstig umsetzen, sagte Bürgermeister Peter Ostenrieder, der die Kosten auf rund 500 Euro bezifferte. Ungleich teurer käme die Umrüstung bei der Pfarrkirche, da dort die Scheinwerfer an die Straßenbeleuchtung gekoppelt seien. Dafür sei dort bereits LED-Technik im Einsatz, wodurch sich die Stromkosten in Grenzen hielten, während für die Beleuchtung von Maria Egg noch alte 250 Watt-Strahler ihren Dienst verrichten. Deren Austausch gegen moderne LED-Varianten wiederum käme deutlich teurer als der Einbau einer Zeitschaltuhr.

Am Ende setzten sich die Beleuchtungsbefürworter knapp mit 12:9-Stimmen durch. Die Pfarrkirche wird damit künftig wieder die ganze Nacht angestrahlt. Im Fall Maria Egg soll mittels Zeitschaltuhr um 22 Uhr das Licht ausgehen. Langfristig soll auch hier LED-Technik Einzug halten.

