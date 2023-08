Zum Abschluss des „Zirkus Schweinsgalopp“ entführten kleine Artisten in die große Manege

Teilen

Der Schwerkraft trotzten die Zirkuskinder auf Bällen und Balanceboards. Außerdem gab es noch (Luft)-Akrobatik, Clownerie, Feuerspucker und vieles mehr. © Gallmetzer

„Zirkus Schweinsgalopp“ in Peiting: Zum Abschluss gab es eine große Gala mit über 300 Zuschauern vor Ort und 70 im Livestream.

Peiting – Seit der „Zirkus Schweinsgalopp“ vor fünf Jahren gegründet wurde, ist er eines der beliebtesten Ferienangebote im Landkreis. Jüngst wurde in der Schloßberghalle das Ergebnis einer Woche voll abwechslungsreicher Workshops präsentiert.

„Wirf den Ball, dreh den Stab, sei ein Zirkusakrobat“: So lautet der Schlachtruf des „Zirkus Schweinsgalopp“, der seit 2018 immer in der zweiten Sommerferienwoche stattfindet. Nachdem er heuer in Windeseile ausgebucht war (wir berichteten), durften 78 Kinder dieses Motto in Peiting fünf Tage lang leben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

17 unterschiedliche Auftritte und einzigartige Moderation - alles selbst erarbeitet

Nach einer Schnupperphase konnte jeder Teilnehmer einen Workshop wählen, um eine Nummer für die Abschlussgala einzustudieren. 17 unterschiedliche Auftritte und eine einzigartige Moderation waren das Resultat, das über 300 Gäste vor Ort sowie 70 im Livestream verfolgten. Die Moderationstexte und die Geschichte einer Expedition durch die Welt, das Totenreich und sogar das Weltall, waren von den Kindern selbst erarbeitet worden.

Überraschende Zaubertricks boten die Kinder bei der Abschlussgala. © Gallmetzer

Schon bei den Nummern am Anfang wurde deutlich, wie viel Liebe und Geduld in die Gestaltung hineingesteckt worden war. Kulisse und Requisiten aus einfachen Mitteln entführten geschickt eingesetzt in ganz unterschiedliche Szenarien. Ob die Zaubergruppe, die die Hausarbeit magisch werden ließ, Cowboys, die sich spannende Diabolo-Duelle lieferten, oder eine Feuershow mit Fakir-Einlagen: Die ersten Gruppen legten die Latte hoch.

Beeindruckende Jonglage mit Bällen, Tüchern und Tellern

Für Belustigung sorgten Clowns mit einer unkonventionellen Wettervorhersage samt Regen und Sturm auf der Bühne, Aliens wandelten auf Stelzen über fremde Planeten, und Piraten zeigten Entfesslungskünste und überraschten auf Einrädern mit einem Styroporkanonenkugelangriff aufs Publikum.

Beeindruckende Jonglage wurde mit Bällen, Tüchern, und Tellern geboten, und die Luftakrobaten schwangen sich wagemutig in die Höhe.

78 Kinder und 35 Betreuer feierten ihre Leistungen zum Ende der Abschlussgala alle gemeinsam auf der Bühne. Zirkuschef Jonas Feichtl (mit Hut) war überwältigt. © Gallmetzer

Besonders düster war die Schwarzlichteinlage eines kopflosen Zauberers, der seilspringende Statuen zum Leben erweckte. Gruselig ging es in der Hexenküche weiter, bei der so manchem jüngeren Zuschauer angesichts eines Schwertkistentricks der Atem stockte.

Fulminantes Ende mit Menschenpyramiden

Für Unbeschwertheit sorgten dann aber schnell wieder bunte Vögel mit leuchtend wirbelnden Pois sowie Tiere der Savanne auf Stelzen, mit denen sogar Seil gesprungen wurde. Einen guten Gleichgewichtssinn bewiesen auch Artisten auf Gymnastikbällen und Balanceboards, bevor die Vorstellung mit „Devil sticks“ und verschiedenen Menschenpyramiden fulminant endete.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Als alle Artisten und die 35 Betreuer nochmals gemeinsam die Bühne betraten, gab es viel Applaus und stehende Ovationen, bevor die ganze Mannschaft rhythmisch klatschend unisono den „Schweinsgalopp-Ruf“ brüllte.

Organisator Jonas Feichtl gestand danach, angesichts dieses emotionalen Moments, Tränen der Freude und Rührung in den Augen zu haben. „Es war eine phänomenale Gala mit unfassbar tollen kleinen Zirkusartisten“, war der Vereinsvorstand schlichtweg begeistert, auch von den Tagen davor. Viele Freundschaften seien zwischen den Sieben- bis 14-Jährigen, darunter auch sieben mit Behinderung, entstanden. Dies alles sei nur möglich durch den engagierten Einsatz der ehrenamtlichen Betreuer.

URSULA GALLMETZER

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.