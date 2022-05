„Kleinster Maibaum Birklands“ unter dem Hammer: Ein Kinsauer bekommt den Zuschlag

Der „mit Abstand kleinste Maibaum Birklands“ ist unter den Hammer gekommen. Zur Zufriedenheit aller, wie in den Gesichtern zu erkennen ist: (v.l.) Auktionator Michael Staltmayr, Landjugend-Vorstand Toni Pröbstl und die neuen Besitzer Anna-Maria Baumgartner und Julian Resch aus Kinsau. © Hans-Helmut Herold

In Birkland ist am Sonntag nicht nur ein neuer Maibaum aufgestellt worden, sondern auch der alte unter den Hammer gekommen - ein ganz besonderes Exemplar.

Birkland – Da hat ein kleiner Maibaum für richtig viel Wirbel gesorgt. Besser gesagt, der „mit Abstand kleinste Maibaum Birklands“. Wir erinnern uns: In einer Nacht- und Nebelaktion wird der kleine Stumpen im vergangenen Jahr in die Halterung eingebracht, damit das Eisengestell „nich so nackert dasteht“, so die Begründung, die im Dorf die Runde macht. Mit einem Schild versehen, das auf dieses einzigartige Exemplar hinweist. Oben auf ein kugeliges Oberteil, passt perfekt.

Ein Bild dieses kuriosen Maibaums, wie es ihn in Birkland noch nicht gegeben hat, war in unserer Zeitung im Vorfeld zum 1. Mai erschienen. Als Hinweis, dass in diesem Jahr wieder ein richtiges stattliches Exemplar aufgestellt wird. Und zwar nach alter Tradition mit Schwalben und Muskelkraft der Burschen der örtlichen Landjugend. Zusätzlich ist der Hinweis in schwarz auf weiß abgedruckt, dass das kleine Stück Maibaum, das jetzt ausgedient hat, am Ende versteigert wird.

Missverständnis sorgt für hektische Betriebsamkeit

Eine Zeitungsente oder ein Missverständnis zwischen Vorstand und Redakteurin. Auf alle Fälle wurde Vorstand Toni Pröbstl fast in einen Schockzustand versetzt. „Der kleine Stamm des Maibaumes hatte überall Schrammen und Farbabplatzer, so kann man ihn doch nicht zu einer Versteigerung freigeben“, so der Gedanke von Pröbstl. Also musste das gute Stück noch zwei Tage vor dem 1. Mai auf Hochglanz poliert werden.

In Stammrisse wurden Holzkeile eingebracht, die Farben erneuert und frisch aufgetragen, der Stamm in eine gewisse Jungfräulichkeit zurückversetzt. Die Versteigerung konnte also doch noch über die Bühne gehen.

Am Veranstaltungstag: Es ist die Bühne von Michael Staltmayr, der einmal mehr als Auktionator für die Birkländer Landjugend sein Bestes gibt. Der lustig-flockige Landwirt schafft es, im Vorfeld der Versteigerung des kleinen Maibaums vier verschiedene Holzbänke, die aus dem alten Maibaum gezimmert wurden, für satte Beträge an den Mann zu bringen.

Bänke und Stühle aus Maibaumholz gefertigt finden neue Besitzer

Die erste Bank besser gesagt an die Frau: Elisabeth Miedel bekommt für 250 Euro den Zuschlag. Auktionator Staltmayr im Redefluss, er holt sogar noch Freibier für die Landjugend raus, die für den Transport der Bank in den Garten von Miedel sorgen will. „100 Euro rechts von mir, i woas zwor net, wer des is, aber es passt scho“, so Staltmayr im Element und Redefluss. Und ergänzt: „Kommat rauf und zahlet.“

Der Altenstadter Floh Bittner ist neuer Besitzer eines „Maibaumstuhles“. So flutscht es förmlich weiter. Weitere Bänke und Stühle werden nach oben gesteigert. Nicht etwa in Fünf-Euro- Schritten, Staltmayr prügelt in 50er Schritten die Preise in die Höhe. Schließlich soll die Landjugend davon profitieren, die an diesem Tag ein super Fest gestaltet hat.

Ein Tusch der Birkländer Musikanten, der „mit Abstand kleinste Maibaum Birklands“ ist an der Reihe. Von kräftigen Mannsbildern vor die Bühne gewuchtet und auf zwei Holzböcken präsentiert. Damit’s noch besser flutsch, ein „Prosit der Gemütlichkeit“ der Musiker.

Kinsauer zahlen 300 Euro für kleinsten Maibaum Birklands

Staltmayr übernimmt: „Ein geiler schöner Maibaum“, so die Ankündigung über Mikro und Lautsprecher. Mit 150 Euro Startpreis ein wahres Schnäppchen. Ein Bietergefecht entsteht. Landjugend-Vorstand Toni Pröbstl heizt ein, Julian Resch gibt Kontra. Oder steckt doch seine Angebetete Anna-Maria Baumgartner dahinter, die den Baum haben will? Auf alle Fälle bleibt Julian Resch hartnäckig und gewinnt das Bieterduell.

Vielleicht war’s auch nur ein geschickter Schachzug des Vorstands, den Preis etwas nach oben zu kurbeln. Denn nicht jedermann hat Platz zuhause für so ein Stück. Egal, auf alle Fälle eine super Sache, die am Ende weitere 300 Euro in die Kasse der Landjugend spült.

Wo der Maibaum in Zukunft zu bewundern sein wird, ist schnell geklärt: Im Biergarten der „Bachtaler Wirtschaft“ in Kinsau wird er ein Blickfang sein. Aufgestellt natürlich von der Birkländer Landjugend, die ihn ankarren und einbetonieren wird. „Mit Freibier inklusive“ – wie Auktionator Staltmayr noch rausgeschunden hat und lauthals verkünden kann.

HANS-HELMUT HEROLD

