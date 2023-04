Königliche Gerstensaft-Schaumkrone als Highlight für Peitings Bauernmarkt

Anna Eberle (re.) will’s wissen: Doch bevor es um das Amt der bayerischen Bierkönigin geht, gab sie am Gründonnerstags-Bauernmarkt mit einer Bierprobe ein Stelldichein in Peiting.

Anwärterin auf Bierkönigs-Thron verköstigt Gerstensaft in Peiting

Von Rafael Sala schließen

Viele Königinnen und Prinzessinnen hat der Peitinger Bauernmarkt schon erlebt. Mit Anna Eberle hatte dem Markt jetzt eine heiße Anwärterin auf das Amt der bayerischen Bierkönigin einen Besuch abgestattet. Freilich durfte da auch eine Bierprobe im kleinen Kreis nicht fehlen.

Peiting – Fastenzeit: Da spielt von alters her natürlich auch der Gerstensaft eine große Rolle. Dass ausgerechnet an diesem Tag die 26-jährige Anna Eberle auf dem Markt vorbeischaute, war natürlich kein Zufall, sondern darf getrost als Werbung in eigener Sache verstanden werden – kämpft die gebürtige Peißenbergerin, die im Nachbarort Peiting aufgewachsen ist, doch in wenigen Wochen um die Nachfolgerschaft der amtierenden bayerischen Bierkönigin Sarah Jäger.

Wie soll eine perfekte Schaumkrone aussehen?

Dem Finale am 25. Mai in München fiebert sie mit Spannung entgegen: „Das wird einfach toll, ob ich nun gewinne oder nicht.“ Schwups, ging’s auch gleich zur Kostprobe am Bistrotisch, wo Flaschen mit dem königlichen Hell standen und auf fachkundige Beurteilung warteten. Denn Bier ist eben nicht gleich Bier, sondern variantenreich wie sein großer Nebenbuhler, der Rebensaft. Unter- oder obergärig, würzig oder eher süffig, für welches Glas geeignet und für welches nicht? Wie soll eine perfekte Schaumkrone aussehen?

Die Anwärterin für das königliche Amt sitzt derzeit mächtig über den Büchern, um sich das entsprechende Wissen anzueignen. Auf die Frage, welches Getränk ihr selbst mit am besten schmeckt, muss sie natürlich nicht lange nachdenken: „Bier – in all’ seinen Varianten.“

Am Stand von Familie Leinauer gehen die Forellen weg wie heiße Semmeln

Freilich war bei diesem Peitinger Bauernmarkt am Gründonnerstag die Nachfrage nicht nur nach Bier groß: Wer nicht vorbestellt hatte, musste am Stand der Familie Leinauer nicht selten gleich wieder von dannen ziehen. Forellen gehören an Karfreitag traditionsgemäß zu den Hauptgerichten. Sie landen auch in Peiting auf den Tellern in den heimischen vier Wänden. Ob in der Pfanne gebraten, geräuchert oder aus dem Topf mit kochend heißem Wasser gezogen: Der „Osterfisch“ erfreut sich, wie auch der Lachs, ungebrochen einer großen Beliebtheit. „Das liegt vor allem daran, dass er relativ leicht zuzubereiten ist, wenig Gräten hat und die Bandbreite an Zubereitungsvariationen groß ist“, weiß Thomas Leinauer. „Und natürlich, weil Fisch in der Fastenzeit gerne als Alternative zu Fleisch serviert wird.“

Kaum hatte der Bauernmarkt an Gründonnerstag um 7 Uhr die Pforten geöffnet, standen die Besucher schon Schlange, zwei Stunden später war abholfertig die letzte Forelle in Alufolie verpackt.

Osterdeko und Blumenstecker mit Tiermotiven

Auch Helmut und Heidi Poganiatz können über mangelnden Andrang nicht klagen: Ihre Osterdeko – darunter bunt bemalte Eier in allen Farben, Blumenstecker mit Tiermotiven, zum Beispiel aus Steinharz gefertigte Buchfinken oder Kohl- und Blaumeisen – gehen weg wie warme Semmeln. „Sie sind schön anzuschauen, leicht im Gesteck zu befestigen und bringen Frische ins österlich geschmückte Haus“, so der Standinhaber.

Geräucherter, trocken gesalzener und eingesurter Schinken ist eine ebenso heiß begehrte Ware, Gertraud Wolf gehen die Päckchen mit dem duftenden Fleisch jedenfalls nur so aus der Hand. „Ganz in der Früh war die Schale noch voll“, sagt sie, „jetzt ist kaum noch etwas übrig“.

Mit von der Partie auch dieses mal: Steingadens Bürgermeister Max Bertl. Als Vorsitzender des Freundeskreises Calvi-Peiting rührte er die Werbetrommel für die italienische Partnerstadt. Am Stand gab’s handverlesene Pasta, der Verkauf hochwertiger Nudelprodukte sei ihm ein Herzensanliegen. „Auch heuer haben wir wieder viele Spezialitäten dabei.“