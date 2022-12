Umjubeltes Weihnachtskonzert der Knappschafts- und Trachtenkapelle Peiting

Sie hat musikalisch einen breiten Bogen gespannt: Die Knappschafts- und Trachtenkapelle Peiting bei ihrem ersten Konzert am vergangenen Sonntagabend. Die Wiederholung folgt am ersten Weihnachtsfeiertag. © Jais

Ein Dirigent, der was zu sagen hat – und das nicht nur in den Proben, sondern genauso im Konzert: So lässt sich der Auftritt von Martin Wiblishauser von der Knappschafts- und Trachtenkapelle Peiting bei den beiden traditionellen Weihnachtskonzerten beschreiben.

Peiting – Vergangenen Sonntagabend um 22.50 Uhr: Die erste von zwei Weihnachts-Aufführungen der Peitinger Knappschafts- und Trachtenkapelle Peiting geht zuende. Der nächste Termin ist am kommenden Sonntagabend, also am ersten Weihnachtsfeiertag, wieder um 20 Uhr in der Schloßberghalle.

Ja, das Konzert ist lang gegangen. Aber es ist ein kurzweiliger Abend gewesen. Im Gegenteil: Der Kapellmeister hat ein Programm zusammengestellt und mit den 50 Bläsern einstudiert, das drei Kriterien gerecht wird: Es ist anspruchsvoll, abwechslungsreich und kam bei den gut 250 Besuchern des ersten Konzertes super an.

Freude über neue Bläserklassen

Mit dem Militärmarsch „Zur großen Wachparade“ von Stefan Schwalgin steigt der 50-köpfige Klangkörper – im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten sind es deutlich weniger Instrumentalisten – in das Programm ein. Markant die Fanfaren in den Trompeten-Hörnern, interessant die plötzlichen Tonartwechsel, robust die Dynamik der Kapelle, wenngleich die Stimmung im Holzregister und da vor allem bei den Flöten zum Auftakt „Luft nach oben“ lässt.

Ein beeindruckendes Werk ist die „English Folk Song Suite“ mit ihren drei Sätzen, die Ralph Vaughan Williams vor 100 Jahren geschrieben hat. Es erklingen englische Volkslieder, die hierzulande weniger bekannt sind. Pfiffig der Auftakt mit dem Piccolo, weich und zart das Oboensolo, das in den zweiten Teil führt, heiter und lustig der dritte Satz.

Emotionales Einstudieren

Nach der Begrüßung durch Musiker-Vorstand Franz Multerer, der sich über die neu installierten Bläserklassen an den beiden Grundschulen im Ort freut, und nach ersten knappen, aber präzisen Ansagen von Lena Wolf und Christopher Huber, schnappt sich Martin Wiblishauser das Mikrofon. Aus gutem Grund: Er führt gleichsam in das nächste Werk ein. Es sind Paraphrasen über „Glück auf, der Steiger kommt“.

Das sind die Mädchen und Burschen der Jugendkapelle mit Magdalena Schleich und Martin Wiblishauser. Zur Zugabe haben sich einige Bläser der Knappschaftskapelle (hinten) dazugesellt. © Jais

Geschrieben hat es Marcus Graf aus Schongau, Leiter der Musikschule Pfaffenwinkel und von 1996 bis 2019 Dirigent der Stadtkapelle Schongau. Er war ein Studienkollege von Wiblishauser.

Das Einstudieren des Werkes, das heuer schon einmal vom Auswahlorchester des Musikbundes aufgeführt wurde, sei von der Probe bis zur Aufführung im Konzert „eine Reise“ gewesen, auf der es viele emotionale Stimmen gegeben habe. Auch kritische, bekennt der Dirigent in seinem vorausgehenden Erklär-Stück. Doch es habe „so viel zu entdecken“ gegeben, schiebt er hinterher.

Jugendkapelle spielt vier Stücke

Das bekannte Stück „Glück auf, der Steiger kommt“ sei nicht nur für Bergwerksorte prägend, sondern könne durchaus global aufgefasst werden. Die Solidarität der Bergleute sei weltweit ausgeprägt: Darum werde die Melodie in verschiedene Stilrichtungen gebracht, von der Revuemusik über Jazz, orientalische Klänge, mit bayerischem Charakter und auch mit Walzerklängen.

Dann wird das Genre gewechselt: Es folgt das Stück „The Devils Rag“ von Rudolf Heidler. Das Orchester begleitet den Solisten Philipp Remmele am Saxophon voller Spielfreude. Die Läufe in Flöten und Klarinetten sind witzig-spritzig. Der Marsch „Hands across the Sea“ von Siegfried Rundel geleitet in die Pause.

Von Armenischen Tänzen bis zu Hits aus den 80-ern

Die Jugendkapelle Peiting/Hohenpeißenberg spielt nach Wiederbeginn vier Stücke – abwechselnd dirigiert von Magdalena Schleich und Martin Wiblishauser. Es sind die Titel „12 the Clock strikes“ von Rob Grice, die hebräische Melodie „Hatikvah = Hoffnung“, das Potpourri „Das junge Weihnachtskonzert“ von Alfred Bösendorfer und die Zugabe „Drums of Corona“.

Im zweiten Abschnitt lassen sich die gut 250 Besucher zunächst von den Armenischen Tänze von Alfred Reed berühren. Nach einer kurzen Hinführung mit einem Dudelsackspieler (Christopher Huber, aber ohne Schottenrock) erklingt das „Amazing Grace“ von Frank Ticheli. Weiter geht’s mit dem „Klezmer Karneval“ von Philip Sparke, ehe beim Medley „80-er-Kult-Tour“ von Thiemo Krass so manche Erinnerungen an die Neue Deutsche Welle geweckt werden. Zum Beispiel, wenn die Posaunen im Hit „Skandal im Sperrbezirk“ voll Sound geben oder das „Tausendmal berührt“ von allen im satten Doppelforte intoniert wird.

Auch zur Zugabe kommt vom souveränen und leutseligen Dirigenten noch ein (Erklär)stück: Vor dem finalen Marsch „Glück auf …“ spielt die Knappschafts- und Trachtenkapelle „Christmas for a Night“. Dies sei kein Potpourri strapazierter Weihnachtslieder, sondern ein Arrangement im Polkastil. Mit Blick zu Pfarrer Dirk Wollenweber meint Martin Wiblishauser: „Wir könnten mit unserem Konzert predigen. Wir hätten so viele Gedanken“. Sätze eines Dirigenten, der auch im Konzert etwas zu sagen hat.

JOHANNES JAIS

